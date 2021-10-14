بدون أي مواد كيميائية.. بملعقة فازلين حضري اقوي كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها

بملعقة فازلين حضري اقوي كريم أساس طبيعي، كريمات الأساس الطبيعية تعد هي الخيار الأول لبشرة خالية من العيوب، ومن خلال ما يلي نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص تحضير كريم أساس متميز طبيعي من مكونات خالية من أي مواد غير طبيعية، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بمزيد من الإيضاح والتفصيل على أهم لمكونات التي من الممكن أن تدخل في تحضير أحد أنواع كريمات الأساس والتي تساعد على التحسين من لون البشرة، ومن خلال السطور الآتية نتعرف بالتفصيل على الطريقة التي تساعد في التحضير لهذا النوع من الكريمات.

بملعقة فازلين حضري اقوي كريم أساس طبيعي

النشاء من أهم المكونات الطبيعية والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والتي لها رائع الأثر على الجلد، حيث أن استخدام النشاء في عمل كريم أساس مميز يؤدي لبشرة خالية من التجاعيد، وكذلك الحبوب تكون مختفية من الجلد بفضل تركيبة هذا الكريم الطبيعي لطيف الأثر على البشرة، ومن بين أهم المكونات التي تستخدم لتحضير هذا الكريم ما يلي:

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من مكون الفازلين.

قطرات زيت ياسمين.

ملعقة كريم مرطب.

بودرة تلك.

القليل من الدقيق حوالي ملعقة.

ربع ملعقة من بودرة كاكاو خام.

طريقة تحضير هذا الكريم الطبيعي

يمكننا القيام بالتحضير لهذا النوع من الكريمات من خلال استعمال مختلف المقادير التي سبق التعرف عليها من خلال الفقرة السابقة، حيث يوضع الفازلين وكذلك الجل ببولة منفصلة، وبعدها يتم الإذابة لهما، ومن ثم يتم استعمال بقية المكونات وذلك يكون بالتقليب للنشا في البداية إلى أن يزيد سيمك الخليط نوعا ما .

وبعدها نضيف الدقيق وزيت الياسمين ومن ثم يتم إضافة مختلف المقادير إلى أن نحصل على خلطة كريمية معززة بأفضل الفيتامينات للعناية بالجلد، ومن الممكن أن نحصل على تركيبة كريم النشاء لاستعمالها بشكل يومي وهذا ما لا يتسبب في الإضرار بالبشرة على الإطلاق.

تطبيق كريم أساس النشا على الجلد:

تطبيق الكريم يكون بشكل يومي ومن الممكن أن يتم استعماله قبل تطبيق الميكب حيث أنه يساعد على حجب المواد الكيميائية لمساحيق التجميل ومنعها من المرور لمسام الوجه.