كريم جل الصبار الكوري لمحاربة التجاعيد وتفتيح البشرة من أول استعمال

كريم جل الصبار الكوري، من أفضل أنواع الكريمات التي تفيد البشرة، وتعمل على تنظيف المسام وعلاج المشاكل التي تظهر على الجلد، ودائما نبحث عن حلول لمشاكل البشرة، فنجد أن نبات الصبار يحتوي على عصارة تستخدم للأغراض الجمالية، وغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لترطيب البشرة حيث تحتوي على الكولاجين، والإيلاستين الذي يعمل على حماية الشعر من التساقط، كما يساعد في علاج حب الشباب والالتهابات الجلدية، وعلاج الحروق والجروح، ويفتح البشرة بشكل ملحوظ، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كريم جل الصبار الكوري.

يتكون الكريم من مواد طبيعية وآمنة على البشرة، وتعطي نتائج فعالة في تفتيح البشرة وترطيبها، ويتم تحضير الكريم بالمكونات الآتية:-

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من ماء الورد.

كبسولة من فيتامين E.

طريقة إعداد كريم جل الصبار الكوري سهلة وتتم بخطوات سريعة كالتالي:-

نخلط ملعقتين كبيرتين من جل الصبار، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم نضع نصف ملعقة من ماء الورد. ثم نفرغ محتوى كبسولة من فيتامين E ونقلب الخليط جيداً حتى يتجانس ويفتح لونه. ثم نضع الكريم في علبة نظيفة ومعقمة، ونحفظه في الثلاجة حيث تدوم مدة صلاحيته لأسبوع. وقبل النوم نغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم نضع القليل من الكريم على الوجه ونوزعه بحركات دائرية، ويترك طوال الليل. ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ في الصباح، وسنلاحظ نتائج فعالة من أول استخدام.

ماسك الصبار والموز

يعد ماسك الصبار والموز من الوصفات الفعالة في حل مشاكل البشرة، ويتم تحضيره بالمكونات الآتية:-

1 ثمرة موز صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

1 ملعقة صغيرة زبادي.

طريقة التحضير