بسكويت حبات القهوة المقرمش لعشاق القهوة حضريها في 10 دقايق

بسكويت حبات القهوة، يعتبر بسكويت القهوة من الحلوى الخفيفة التي يتم تناولها في وجبة الإفطار ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة للغاية، فالبسكويت بشكل عام من الحلوى التي يفضلها الجميع وتختلف نكهاته وتحضيره ويمكن الآن تحضيره بالقهوة وإليكم في ذلك المقال طريقة تحضير بسكويت القهوة. مقادير العجينة: كأس ونصف من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ثلث كأس من السكر البني.

ثلث كأس من بودرة الكاكاو.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من القهوة.

كأس إلا ربع من الزبدة. مقادير الكريمة: مقادير العجينة:مقادير الكريمة: ملعقتان كبيرتان من الحليب.

كأسان وربع من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة. طريقة تحضير عجينة البسكويت: طريقة تحضير عجينة البسكويت: يتم تحضير عجينة البسكويت بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة البسكويت: القيام بتثبيت مضرب التقليب في الخلاط الكهربائي ثم يتم وضع الزبدة وخلطهم لمدة نصف دقيقة على السرعة المتوسطة. القيام بإضافة كلاً من بودرة الكاكاو والفانيليا والسكر البني مع كمية قليلة من الملح والقهوة ويتم وضعهم فوق الزبدة ثم الخلط جيداً. يتم إضافة الطحين الأبيض فوق الخليط مع تشغيل الخلاط وخلط كافة المكونات لحين أن يتشكل معكم عجينة. يتم تشكيل العجينة على شكل أسطوانة ثم وضعها في إناء وتركها في الثلاجة لمدة ساعتين. الحصول على صينية ويتم وضع ورق الزبدة فيها وتركها جانباً. بالاعتماد على سكين يتم تقطيع العجينة ووضعها في الصينية ثم يتم خبز البسكويت ثم إخراجه من الفرن ويتم وضع الكريمة على الوجه. طريقة تحضير الكريمة: الحصول على إناء ويتم وضع الزبدة فيه ثم يتم تركه على النار ويتم التقليب بشكل مستمر لحين أن يصبح لونها بني. القيام برفع الإناء من على النار ثم يتم وضع الفانيليا مع كمية قليلة من الحليب والسكر فوق الزبدة. يتم تحريك المكونات مع بعضها البعض لحين أن يتم الحصول على خليط كريمي متجانس ثم يتم وضع باقي كمية الحليب. القيام بإضافة حبوب القهوة فوق خليط الكريمة ذلك من أجل الحصول على طعم قهوة جيد وهكذا يكون قد تم الانتهاء من التحضير وبالهناء عليكم. طريقة تحضير الكريمة: الوسوم

بسكويت حبات القهوة، يعتبر بسكويت القهوة من الحلوى الخفيفة التي يتم تناولها في وجبة الإفطار ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة للغاية، فالبسكويت بشكل عام من الحلوى التي يفضلها الجميع وتختلف نكهاته وتحضيره ويمكن الآن تحضيره بالقهوة وإليكم في ذلك المقال طريقة تحضير بسكويت القهوة. مقادير العجينة: كأس ونصف من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ثلث كأس من السكر البني.

ثلث كأس من بودرة الكاكاو.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من القهوة.

كأس إلا ربع من الزبدة. مقادير الكريمة: مقادير العجينة:مقادير الكريمة: ملعقتان كبيرتان من الحليب.

كأسان وربع من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة. طريقة تحضير عجينة البسكويت: طريقة تحضير عجينة البسكويت: يتم تحضير عجينة البسكويت بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة البسكويت: القيام بتثبيت مضرب التقليب في الخلاط الكهربائي ثم يتم وضع الزبدة وخلطهم لمدة نصف دقيقة على السرعة المتوسطة. القيام بإضافة كلاً من بودرة الكاكاو والفانيليا والسكر البني مع كمية قليلة من الملح والقهوة ويتم وضعهم فوق الزبدة ثم الخلط جيداً. يتم إضافة الطحين الأبيض فوق الخليط مع تشغيل الخلاط وخلط كافة المكونات لحين أن يتشكل معكم عجينة. يتم تشكيل العجينة على شكل أسطوانة ثم وضعها في إناء وتركها في الثلاجة لمدة ساعتين. الحصول على صينية ويتم وضع ورق الزبدة فيها وتركها جانباً. بالاعتماد على سكين يتم تقطيع العجينة ووضعها في الصينية ثم يتم خبز البسكويت ثم إخراجه من الفرن ويتم وضع الكريمة على الوجه. طريقة تحضير الكريمة: الحصول على إناء ويتم وضع الزبدة فيه ثم يتم تركه على النار ويتم التقليب بشكل مستمر لحين أن يصبح لونها بني. القيام برفع الإناء من على النار ثم يتم وضع الفانيليا مع كمية قليلة من الحليب والسكر فوق الزبدة. يتم تحريك المكونات مع بعضها البعض لحين أن يتم الحصول على خليط كريمي متجانس ثم يتم وضع باقي كمية الحليب. القيام بإضافة حبوب القهوة فوق خليط الكريمة ذلك من أجل الحصول على طعم قهوة جيد وهكذا يكون قد تم الانتهاء من التحضير وبالهناء عليكم. طريقة تحضير الكريمة:

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