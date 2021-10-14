حضري دجاج كنتاكي المقرمشة الذهبية بالتتبيلة السرية في البيت

خلطة دجاج كنتاكي، تعتبر وجبات كنتاكي من أكثر المأكولات التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة وأقبل الجميع على طلبها واستهلاكها بالتحديد الشباب الصغار وذلك ما دفع الكثير من الأمهات لتحضيرها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير خلطة دجاج كنتاكي. المقادير: ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من خل الطعام.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة من الفلفل الأبيض. مقادير الغلاف: المقادير:مقادير الغلاف: كأسان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع كأس من النشا.

ملعقة كبيرة من توابل الفراخ.

بيضتان كبيرتان. طريقة تحضير خلطة دجاج الكنتاكي: طريقة تحضير خلطة دجاج الكنتاكي: يتم تحضير خلطة دجاج الكنتاكي بطريقة سهلة وسريعة وإليكم تلك الطريقة: القيام بالحصول على قطع الدجاج ويتم غسلها جيداً بكلاً من الخل والملح والليمون. يتم خلي الدجاجة من العظام والجلد وفي حالة إذا كانت دبابيس فيتم ترك العظام. يتم خلط كافة مكونات التتبيلة مع بعضها البعض جيداً في إناء عميق. الاستمرار في الخلط لحين أن تتجانس المكونات مع بعضها. يتم تقطيع الدجاج ثم وضعها في الخليط وتقليبها جيداً لحين أن تتوزع التتبيلة في كافة أرجاء الدجاجة. يتم وضع غطاء على الطبق ثم يتم تركها في الثلاجة لمدة ساعات من أجل أن تتشرب النكهة بأكملها. يفضل تركها لليلة كاملة لتتشرب التتبيلة. يتم الحصول على طبق ويتم وضع فيه الدقيق وطبق أخر يتم وضع فيه الدقيق وطبق أخر يتم وضع فيه البيض ويتم غمس الدجاج في تلك الأطباق ثم قليها في زيت ساخن وهكذا يكون قد الانتهاء من تحضيرها وبالهناء عليكم. طريقة عمل سلطة التومية: طريقة عمل سلطة التومية: تعد سلطة التومية من أفضل أنواع السلطات التي تقدم بجوار الكثير من الوجبات، وبالأخص بجوار دجاج كنتاكي، وتعتبر مكوناتها بسيطة وسهلة لتواجدها في كل مطبخ ومن المكونات النشا والحليب والزيت والثوم، ومن خلال السطور القادمة سنوضح مكونات التومية وطريقة تحضيرها بالخطوات لضمان نجاح عملها مائة بالمائة. الوسوم

خلطة دجاج كنتاكي، تعتبر وجبات كنتاكي من أكثر المأكولات التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة وأقبل الجميع على طلبها واستهلاكها بالتحديد الشباب الصغار وذلك ما دفع الكثير من الأمهات لتحضيرها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير خلطة دجاج كنتاكي. المقادير: ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من خل الطعام.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة من الفلفل الأبيض. مقادير الغلاف: المقادير:مقادير الغلاف: كأسان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع كأس من النشا.

ملعقة كبيرة من توابل الفراخ.

بيضتان كبيرتان. طريقة تحضير خلطة دجاج الكنتاكي: طريقة تحضير خلطة دجاج الكنتاكي: يتم تحضير خلطة دجاج الكنتاكي بطريقة سهلة وسريعة وإليكم تلك الطريقة: القيام بالحصول على قطع الدجاج ويتم غسلها جيداً بكلاً من الخل والملح والليمون. يتم خلي الدجاجة من العظام والجلد وفي حالة إذا كانت دبابيس فيتم ترك العظام. يتم خلط كافة مكونات التتبيلة مع بعضها البعض جيداً في إناء عميق. الاستمرار في الخلط لحين أن تتجانس المكونات مع بعضها. يتم تقطيع الدجاج ثم وضعها في الخليط وتقليبها جيداً لحين أن تتوزع التتبيلة في كافة أرجاء الدجاجة. يتم وضع غطاء على الطبق ثم يتم تركها في الثلاجة لمدة ساعات من أجل أن تتشرب النكهة بأكملها. يفضل تركها لليلة كاملة لتتشرب التتبيلة. يتم الحصول على طبق ويتم وضع فيه الدقيق وطبق أخر يتم وضع فيه الدقيق وطبق أخر يتم وضع فيه البيض ويتم غمس الدجاج في تلك الأطباق ثم قليها في زيت ساخن وهكذا يكون قد الانتهاء من تحضيرها وبالهناء عليكم. طريقة عمل سلطة التومية: طريقة عمل سلطة التومية: تعد سلطة التومية من أفضل أنواع السلطات التي تقدم بجوار الكثير من الوجبات، وبالأخص بجوار دجاج كنتاكي، وتعتبر مكوناتها بسيطة وسهلة لتواجدها في كل مطبخ ومن المكونات النشا والحليب والزيت والثوم، ومن خلال السطور القادمة سنوضح مكونات التومية وطريقة تحضيرها بالخطوات لضمان نجاح عملها مائة بالمائة.

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