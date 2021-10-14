حبات الاسبرين السحرية لتطويل الشعر وتنعيمه في وقت قصير

حبات الأسبرين لتطويل الشعر وتنعيمه، يعتبر الشعر هو أهم أمر تهتم به كل سيدة لتظهر بإطلاله جميلة، فيعاني الشعر في الغالب من الكثير من المشاكل مما يدفعهم لشراء المنتجات الكيميائية التي ينتج عنها تلف بصيلات الشعر ولكن الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق التي تزيد من طول الشعر وكثافته والتي من أبرز الأسبرين الذي يحتوي على مادة الصفصاف التي لديها دور فعال في تطويل الشعر وإليكم أهمية الأسبرين في تطويل الشعر.

إن كل فتاة تحلم بشعر ناعم وطويل ولكن بطريقة صحية خالية من المكونات الكيماوية التي تسبب في أتلاف الشعر في وقت قصير، ولكن من خلال موقعنا سوف نوضح لكل فتاة الطريقة التي تناسب شعرها في التنعيم وفي الأطالة بسرعة بدون استخدام مواد كيماوية وبكريقة طبيعية مائة بالمائة، وأول طريقة هي حبات الأسبرين مع العديد من المواد الطبيعية الأخرى، فتابعونا الآن.

فوائد خلطة الأسبرين في تطويل الشعر:

يقدم الأسبرين الكثير من الفوائد للشعر التي من أهمها كلاً من التالي:

يحمي الشعر من التعرض لمشكلة التقصف كما أنه يحميه من التلف.

يجعل الشعر ناعم وأكثر انسيابيا ولمعان.

تساعد تلك الوصفة على تغذية الشعر.

تعمل على ترطيب الشعر كما أنها تحميه من التعرض لمشكلة الجفاف وذلك يجعل الشعر طويل.

يقلل الأسبرين من ظهور القشرة في الشعر.

تجعل الشعر أكثر بريق ولمعان.

طريقة تحضير خلطة الأسبرين لتطويل الشعر:

إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير خلطة الأسبرين لتطويل الشعر:

أولاً يتم الحصول على حبات الأسبرين ويتم وضعها في كمية من المياه لحين أن تذوب بصورة نهائية ثم يتم الحصول على الخلطة ويتم وضعها على الشعر. طريقة أخرى ويتم فيها طحن ستة حبات من الأسبرين في كأس المياه ثم يتم إضافة كربونات الصوديوم ثم يتم تدليك فروة الرأس بذلك الخليط جيداً ويتم التركيز على فروة الشعر ثم التوجه للجذور ويتم تركها على الشعر لمدة ربع ساعة ثم يتم غسل الشعر بالشامبو وستحصلون على النتائج المرغوبة. يمكن أيضاً استخدام طريقة أخرى وهي طحن حبات الأسبرين مع كمية قليلة من زيت الزيتون ثم يتم إضافة نصف كأس من عصير الليمون ثم يتم إضافة المياه الدافئة ويتم تدليك فروة الرأس به جيداً والانتظار لفترة ثم غسل الشعر بالشامبو.

يعتبر الأسبرين مفيد للغاية للبشرة فهو يدخل في تحضير ماسكات طبيعية ويساعد في التخلص من مشكلة حب الشباب. يعمل على تحفيز الدورة الدموية. يعمل على إذابة خلايا الجلد الميتة كما يطهر فروة الرأس. يساعد في التخلص من مشكلة الالتهابات.

فوائد الأسبرين العامة: