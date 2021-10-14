طريقة عمل كيكة العشر دقائق بمكونات سهلة وسريعة

تعتبر جميع أنواع الكيكات من الحلويات الشرقية اللذيذة، ففي بعض الأيام تبحث بعض السيدات على طرق جديدة لعمل بعض الحلويات للتغيير في أصناف الحلويات، فقد إشتهرت طرق كثيرة لتجهيز الحلويات في وقت قصير جدا، حيث أن هذه الطرق انتشرت بين جميع السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أشهر أنواع الكيك التي انتشرت في هذة الفترة، هو طريقة عمل كيك العشر دقائق، وعلي الرغم من سهولة عملها إلا أن بعض النساء تبحث عن طريقتها، وذلك لأن يوجد عليها إقبال شديد، لأنها تتميز بالمذاق اللذيذ والطعم الجميل، حيث ان كثيراً من الناس يفضلون طعمها، وأيضاً جميع أنواع الكيك لا تخلو من أي منزل، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل كيك ال 10 دقائق بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل كيك العشر دقائق طريقة عمل كيك العشر دقائق المكونات: عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض الناعم. عدد ثلاث حبات من البيض. كوب ونصف من الحليب كامل الدسم. نصف كوب من الزيت النباتي او الزبدة. كوب واحد من السكر الأبيض الناعم. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. نصف كوب من الكاكاو الخام. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر أو الكيك شيف. طريقة التحضير اولا نقوم بإحضار إناء الخلاط ثم نضع فية جميع المكونات السائلة مثل الحليب والزيت والكاكاو والفانيليا.

ثم نضع عليهم السكر ونقوم بتشغيل إناء الخلاط على درجة عالية حتى يندمج المكونات مع بعضها جيد جداً.

ثم نفصل كوب من هذا الخليط ونضع هذا الكوب في الثلاجة حتى يتماسك.

ثم نقوم بضرب باقي الخليط جيداً.

نبدا بضرب البيض بالمضرب الكهربائي حتى يصبح سائل.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق في إناء كبير ثم نضع علية كمية البيض المخفوقة.

ثم نضع باقي المكونات التي قمنا بعملها في الخلاط تدريجياً، مع التقليب بالمضرب اليدوي جيد جداً، حتى لا يحدث اي تكتل في العجينة.

ثم نقوم بتحضير صينية مناسبة لحجم المكونات التي تم تحضيرها.

ثم نقوم بدهن هذة الصينية قليل من الزيت ورشة صغيرة من الدقيق، ويمكن أيضاً وضع ورق زبدة في الأسفل.

ثم نضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة هادئة جداً.

وبعد نضج الكيك نتركها حتي تبرد ثم نضع عليها كوب الكاكاو الباقي. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر جميع أنواع الكيكات من الحلويات الشرقية اللذيذة، ففي بعض الأيام تبحث بعض السيدات على طرق جديدة لعمل بعض الحلويات للتغيير في أصناف الحلويات، فقد إشتهرت طرق كثيرة لتجهيز الحلويات في وقت قصير جدا، حيث أن هذه الطرق انتشرت بين جميع السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أشهر أنواع الكيك التي انتشرت في هذة الفترة، هو طريقة عمل كيك العشر دقائق، وعلي الرغم من سهولة عملها إلا أن بعض النساء تبحث عن طريقتها، وذلك لأن يوجد عليها إقبال شديد، لأنها تتميز بالمذاق اللذيذ والطعم الجميل، حيث ان كثيراً من الناس يفضلون طعمها، وأيضاً جميع أنواع الكيك لا تخلو من أي منزل، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل كيك ال 10 دقائق بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل كيك العشر دقائق طريقة عمل كيك العشر دقائق المكونات: عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض الناعم. عدد ثلاث حبات من البيض. كوب ونصف من الحليب كامل الدسم. نصف كوب من الزيت النباتي او الزبدة. كوب واحد من السكر الأبيض الناعم. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. نصف كوب من الكاكاو الخام. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر أو الكيك شيف. طريقة التحضير اولا نقوم بإحضار إناء الخلاط ثم نضع فية جميع المكونات السائلة مثل الحليب والزيت والكاكاو والفانيليا.

ثم نضع عليهم السكر ونقوم بتشغيل إناء الخلاط على درجة عالية حتى يندمج المكونات مع بعضها جيد جداً.

ثم نفصل كوب من هذا الخليط ونضع هذا الكوب في الثلاجة حتى يتماسك.

ثم نقوم بضرب باقي الخليط جيداً.

نبدا بضرب البيض بالمضرب الكهربائي حتى يصبح سائل.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق في إناء كبير ثم نضع علية كمية البيض المخفوقة.

ثم نضع باقي المكونات التي قمنا بعملها في الخلاط تدريجياً، مع التقليب بالمضرب اليدوي جيد جداً، حتى لا يحدث اي تكتل في العجينة.

ثم نقوم بتحضير صينية مناسبة لحجم المكونات التي تم تحضيرها.

ثم نقوم بدهن هذة الصينية قليل من الزيت ورشة صغيرة من الدقيق، ويمكن أيضاً وضع ورق زبدة في الأسفل.

ثم نضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة هادئة جداً.

وبعد نضج الكيك نتركها حتي تبرد ثم نضع عليها كوب الكاكاو الباقي. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة العشر دقائق بمكونات سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.