من نص كيلو لحمة عملت كمية كبير من البرجر بدون فول الصويا هيعجب أولادك جدا طعمة روعة

عملت كمية كبير من البرجر بدون فول الصويا هيعجب أولادك، يحبون الكبار والأطفال الكل الجهاز من المطاعم والكن الأمهات دائما تفضل عمله في المنزل وخصوصا الأطفال يفضلون اكل البرجر من المطاعم ولكن تكون ساندوتشات البرجر في المطاعم باهظة الثمن ويصعب على البعض تناولها، لذلك يمكنك تحضير البرجر مثل المطاعم بأقل التكاليف قومي باتباع الخطوات الخاصة بكل وصفة حتى تحصلين على برغر ممتاز، يمكنك وضع البرجر في الخبز الخاص به وتزيينه بالطماطم والخس والخيار وبعض من صوص الجبن وتقديم معه بطاطس وبيبسي، حتى تكتمل الوجبة كما تأتى في المطاعم ولكنك تستمتعي بطعمها الرائع في المنزل. عملت كمية كبير من البرجر بدون فول الصويا هيعجب أولادك عملت كمية كبير من البرجر بدون فول الصويا هيعجب أولادك مكونات البرجر تحضير نصف كيلو لحمة مفرومة صافى.

بصلة متوسطة مفرومة.

فصين ثوم.

ملعقتين كبار دقيق.

كوب صغير بقسماط.

معلقة ملح.

بيضة.

معلقة فلفل اسمر. طريقة تحضير البرجر قومى بمزج اللحمة والبصلة معًا.

قومى بإضافة عليهم الدقيق والبقسماط والفلفل والملح ويتم مزجهم جيدًا، ثم إضافة البيضة والاستمرار في المزج حتي تتجانس مكونات الخليط بشكل كامل.

يتم بعد ذلك حفظ المزيج في كيس ويتم وضعه في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

أخرجي المزيج وافردي وشكلى البرجر بالكمية المناسبة لك، ثم غطيها بالكيس وضعيها في الثلاجة إلى ثلاث ساعات.

يكون البرجر جاهز للاستخدام.

يتم بعد ذلك وضعه في زيت غزير على النار وبمجرد أن يصفر لونه تقلبيه على الجانب الآخر. طريقة أخرى لتحضير البرجر مكونات عمل البرجر نصف كيلو لحمة مفرومة

معلقة صغيرة بيكنج بودر

معلقة كبيرة من البقسماط الناعم

بيضه

معلقة صغيرة من الملح والفلفل، وبهارات اللحم والبصل والثوم البودر وجوزة الطيب.

معلقة صغيرة من الزيت. طريقة تحضير البرجرطريقة أخرى لتحضير البرجرمكونات عمل البرجر طريقة تحضير البرجر قومى بخلط المكونات معًا واستمرار في التقليب حتى تتجانس.

قومى بفرد العجينة، ويمكنك استخدام كوب لتقطيع العجينة إلى دوائر متساوية.

ضعي البرجر في الثلاجة لمدة ساعة.

قومى بإحضار مقلاة ودعمها بالزيت وارفعي البرجر على نار متوسطة وبمجرد ما يتم تحميره أخرجيه على محارم.

يكون البرجر جاهز للتناول. الوسوم

عملت كمية كبير من البرجر بدون فول الصويا هيعجب أولادك، يحبون الكبار والأطفال الكل الجهاز من المطاعم والكن الأمهات دائما تفضل عمله في المنزل وخصوصا الأطفال يفضلون اكل البرجر من المطاعم ولكن تكون ساندوتشات البرجر في المطاعم باهظة الثمن ويصعب على البعض تناولها، لذلك يمكنك تحضير البرجر مثل المطاعم بأقل التكاليف قومي باتباع الخطوات الخاصة بكل وصفة حتى تحصلين على برغر ممتاز، يمكنك وضع البرجر في الخبز الخاص به وتزيينه بالطماطم والخس والخيار وبعض من صوص الجبن وتقديم معه بطاطس وبيبسي، حتى تكتمل الوجبة كما تأتى في المطاعم ولكنك تستمتعي بطعمها الرائع في المنزل. عملت كمية كبير من البرجر بدون فول الصويا هيعجب أولادك عملت كمية كبير من البرجر بدون فول الصويا هيعجب أولادك مكونات البرجر تحضير نصف كيلو لحمة مفرومة صافى.

بصلة متوسطة مفرومة.

فصين ثوم.

ملعقتين كبار دقيق.

كوب صغير بقسماط.

معلقة ملح.

بيضة.

معلقة فلفل اسمر. طريقة تحضير البرجر قومى بمزج اللحمة والبصلة معًا.

قومى بإضافة عليهم الدقيق والبقسماط والفلفل والملح ويتم مزجهم جيدًا، ثم إضافة البيضة والاستمرار في المزج حتي تتجانس مكونات الخليط بشكل كامل.

يتم بعد ذلك حفظ المزيج في كيس ويتم وضعه في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

أخرجي المزيج وافردي وشكلى البرجر بالكمية المناسبة لك، ثم غطيها بالكيس وضعيها في الثلاجة إلى ثلاث ساعات.

يكون البرجر جاهز للاستخدام.

يتم بعد ذلك وضعه في زيت غزير على النار وبمجرد أن يصفر لونه تقلبيه على الجانب الآخر. طريقة أخرى لتحضير البرجر مكونات عمل البرجر نصف كيلو لحمة مفرومة

معلقة صغيرة بيكنج بودر

معلقة كبيرة من البقسماط الناعم

بيضه

معلقة صغيرة من الملح والفلفل، وبهارات اللحم والبصل والثوم البودر وجوزة الطيب.

معلقة صغيرة من الزيت. طريقة تحضير البرجرطريقة أخرى لتحضير البرجرمكونات عمل البرجر طريقة تحضير البرجر قومى بخلط المكونات معًا واستمرار في التقليب حتى تتجانس.

قومى بفرد العجينة، ويمكنك استخدام كوب لتقطيع العجينة إلى دوائر متساوية.

ضعي البرجر في الثلاجة لمدة ساعة.

قومى بإحضار مقلاة ودعمها بالزيت وارفعي البرجر على نار متوسطة وبمجرد ما يتم تحميره أخرجيه على محارم.

يكون البرجر جاهز للتناول.

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