طريقة عمل أيس كريم الفانيليا والشوكولاتة الأصلي بدون ماكينة بمكونات بسيطة

أيس كريم الفانيليا والشوكولاتة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم الفانيليا والشوكولاتة.

مكونات أيس كريم الفانيليا والشوكولاتة

يتكون أيس كريم الفانيليا والشوكولاتة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات أيس كريم الفانيليا والشوكولاتة ومكوناتها كالتالي:

كوب من الحليب.

ثلث كوب من السكر.

صفار بيضتين.

ملعقة نشا.

ملعقة صغيرة سمنة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

٦ ملاعق كبار من الكريمة البودرة.

كوب إلا ربع من الحليب البارد

كاكاو خام.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم الفانيليا والشوكولاتة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط كلا من كوب الحليب وصفار البيض والسكر والفانيليا جيدا مع بعضهم البعض حتى يذوب السكر.

ثم نقوم بوضع الخليط في طاسة على النار بدرجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر حتي يثقل قوام الخليط ويصبح بقوام أخف من الكاسترد.

بعدما يثقل قوام الخليط نقوم برفعه من على النار ونضيف إليه ملعقة صغيرة من السمن ونقلبهم مع بعضهم البعض.

ونستمر في التقليب حتى تبرد درجة الحرارة قليلا.

ثم نقوم بصب الخليط في إناء ونغطي سطحه بكيس بلاستك ونضعه في الثلاجة حتي يصبح بارد تماما.

ثم نقوم بواسطة المضرب الكهربائي بضرب الكوب إلا ربع من الحليب البارد مع الكريمة البودرة حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي الخفيف.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط ألذي قمنا بوضعه في الثلاجة مسبقا علي خليط الكريم شانتيه ونضربهم جيدا مع بعضهم البعض بالمضرب الكهربائي.

ثم نقوم بوضع نصف كمية الأيس كريم في إناء والنصف الآخر نخلطه مع ملعقتين من الكاكاو الخام ثم نقوم بوضعه في إناء وندخلهم الفريزر.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول أيس كريم الفانيليا والشوكولاتة مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي: