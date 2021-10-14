اصنعي بنفسك ميني برجر مشوي: بطريقة بسيطة في المنزل وتحدي2021

يمكنكم عمل ميني برجر مشوي ، بكل سهولة داخل المنزل مثل الجاهزة تماما بمكونات بسيطة جدا داخل المنزل في وقت بسيط جدا، ويمكن عمله بطرق كثيرة جدا، حيث يشتهر عمل البرجر المشوي في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية، ويتميز ميني البرجر بطعم خرافي ومذاق مميز ورائحه خرافية، ويمكن تقديمه في كل الاوقات للأطفال ولكبار ايضا، ويحتوي علي عناصر غذائية كثيرة، والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة اعداد ميني برجر مشوي في المنزل بكل سهولة مثل الجاهز تماما2021.

مكونات عمل ميني برجر مشوي في المنزل بخطوات سهلة وتحدي

سوف نتعرف اليوم علي بعض المكونات الخاصة بعمل البرجر المشوي بطريقة مضمونة جدا داخل كل منزل مثل الجاهز وهي كما يلي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

رشة من الملح الناعم.

معلقة من الثوم البودرة.

معلقة من القرفة.

ثلاث معالق من صويا صوص.

معلقتين من ماء البصل.

بيضة.

كوب من البقسماط الناعم.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة سهلة جدا لتحضير الوصفة داخل المنزل بخطوات سهلة جدا دون تعب ولا تكلفة وتوفير في الوقت ايضا وهي كالاتي:-

نحضر الخلاط ثم نضيف بداخلة اللحمة والثوم البودرة والملح والفلفل والقرفة ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم ماء البصل وصويا صوص ونقوم بتشغيل الخلاط مره اخري لكي نفرم جميع المكونات بشكل جيدا. ثم نضيف عليهم البيض والبقسماط ونخلطهم حتي نحصل علي مكونات متجانسة بكل سهولة. نسكب الخليط في طبق عميق ونشكل من الخليط ميني برجر حتي ننتهي من الكمية كاملا. نضع مقلاة علي النار وندهنها بالزيت وننتظر حتي يغلي ثم ننزل بالبرجر ونقلبه علي الجانبين حتي ينضج البرجر. ثم نضعهم علي طبق ونقدم معهم الكاتشب والطماطم الشرائح الخبز التوست ونقدمهم بإلف هنا وشفا علي صحتكم.

سر نجاح ميني برجر مشوي في المنزل بطريقة مضمونة

نتعرف الان علي سر نجاح الطريقة الرهيبة لتحضير البرجر المشوي في المنزل مثل الجاهز تماما وبطريقة ابسط واسهل وهي كالتالي:-