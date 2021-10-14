اصنعي بنفسك كريم النشا والأرز الرهيب لإزالة التجاعيد وتبييض الوجه 10 درجات

كريم النشا والأرز ، كنز من كنوز الطبيعة التي ينصح باستخدامها الكثير من الأطباء وخبراء التجميل ، لأنه يساعد على تفتيح البشرة وحل جميع مشاكل البشرة وإخفاء عيوبها، كما يعمل على إزالة التجاعيد بشكل ممتاز مما يجعل البشرة تبدو أصغر سناً، ويحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة التي تكافح الشيخوخة المبكرة، وعلامات تقدم العمر المزعجة، والحبوب الشباب التي تشوه مظهر الوجه، وهو من الكريمات الخفيفة التي تتغلغل داخل مسام الجلد فتطرد الدهون التي تتركم داخلها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والأرز الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في أسرع وقت بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم النشا والأرز مكونات كريم النشا والأرز سوف نتعرف على بعض المكونات التي تساعد على تغذية البشرة وحمايتها من التلف وهى كالتالي:- 1 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف فنجان من الحليب السائل.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والأرز السحري لتنعيم البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد منها بكل سهولة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به دقيق الأرز والنشا والحليب، وحليب البودرة، والعسل، وماء الورد ونخفق جيداً حتى يتكون لدينا خليط كريمي سائل. ثم نحضر علبة فارغة ونضع الكريم بها ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة قبل النوم حتى نحصل على بشرة صافية وخالية من التجاعيد تماماً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ونمسحه بقليل من ماء الورد حتى نغلق المسام الواسعة ونعطي البشرة الشعور بالاتنعاش. فوائد كريم النشا والأرز للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- كما يمنح البشرة النضارة والإشراق ويحافظ عليها من أشعة الشمس الضارة.

يشد تجاعيد البشرة بشكل رائع ويجعلها أكثر مرونة.

يعيد أصلح الخلايا الميتة ويجعلها متفتحة ونضرة.

كما يساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون.

يساعد على إخفاء عيوب البشرة ويزيل البقع الجلدية الداكنة.

يجعل البشرة ناعمة ويحافظ عليها من الجفاف.

كما يحارب البكتيريا التي تسبب حبوب والبثور.

يقضي على الشيخوخة وعلامات تقدم العمر التي تجعل البشرة أكبر سناً. الوسوم

كريم النشا والأرز ، كنز من كنوز الطبيعة التي ينصح باستخدامها الكثير من الأطباء وخبراء التجميل ، لأنه يساعد على تفتيح البشرة وحل جميع مشاكل البشرة وإخفاء عيوبها، كما يعمل على إزالة التجاعيد بشكل ممتاز مما يجعل البشرة تبدو أصغر سناً، ويحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة التي تكافح الشيخوخة المبكرة، وعلامات تقدم العمر المزعجة، والحبوب الشباب التي تشوه مظهر الوجه، وهو من الكريمات الخفيفة التي تتغلغل داخل مسام الجلد فتطرد الدهون التي تتركم داخلها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والأرز الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في أسرع وقت بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم النشا والأرز مكونات كريم النشا والأرز سوف نتعرف على بعض المكونات التي تساعد على تغذية البشرة وحمايتها من التلف وهى كالتالي:- 1 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف فنجان من الحليب السائل.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والأرز السحري لتنعيم البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد منها بكل سهولة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به دقيق الأرز والنشا والحليب، وحليب البودرة، والعسل، وماء الورد ونخفق جيداً حتى يتكون لدينا خليط كريمي سائل. ثم نحضر علبة فارغة ونضع الكريم بها ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة قبل النوم حتى نحصل على بشرة صافية وخالية من التجاعيد تماماً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ونمسحه بقليل من ماء الورد حتى نغلق المسام الواسعة ونعطي البشرة الشعور بالاتنعاش. فوائد كريم النشا والأرز للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- كما يمنح البشرة النضارة والإشراق ويحافظ عليها من أشعة الشمس الضارة.

يشد تجاعيد البشرة بشكل رائع ويجعلها أكثر مرونة.

يعيد أصلح الخلايا الميتة ويجعلها متفتحة ونضرة.

كما يساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون.

يساعد على إخفاء عيوب البشرة ويزيل البقع الجلدية الداكنة.

يجعل البشرة ناعمة ويحافظ عليها من الجفاف.

كما يحارب البكتيريا التي تسبب حبوب والبثور.

يقضي على الشيخوخة وعلامات تقدم العمر التي تجعل البشرة أكبر سناً.

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