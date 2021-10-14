طريقة عمل لانشون البهارات بدون لحم بنكهة لذيذة وبمكونات بسيطة بكل سهولة

لانشون البهارات بدون لحم ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل لانشون البهارات بدون لحم.

مكونات اللانشون بدون لحم

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أن مكوناته رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

ست مثلثات جبنة.

أربع بيضات.

ثلثين كوب من الدقيق.

مكعبين ونصف مكعب من مرقة الدجاج.

ثلث كوب زيت.

ثلثين معلقة كبيرة بابريكا.

وثلثين معلقة كبيرة بصل بودر.

ثلثين معلقة كبيرة ثوم بودرة.

ثلث ملعقة صغيرة هيل مطحون.

رشة فلفل أسود.

لون طعام أحمر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل لانشون البهارات بدون لحم وطريقة تحضيره كالتالي: