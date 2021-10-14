طريقة عمل لانشون البهارات بدون لحم بنكهة لذيذة وبمكونات بسيطة بكل سهولة

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لانشون البهارات بدون لحم ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل لانشون البهارات بدون لحم.مكونات اللانشون بدون لحم
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أن مكوناته رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- ست مثلثات جبنة.
- أربع بيضات.
- ثلثين كوب من الدقيق.
- مكعبين ونصف مكعب من مرقة الدجاج.
- ثلث كوب زيت.
- ثلثين معلقة كبيرة بابريكا.
- وثلثين معلقة كبيرة بصل بودر.
- ثلثين معلقة كبيرة ثوم بودرة.
- ثلث ملعقة صغيرة هيل مطحون.
- رشة فلفل أسود.
- لون طعام أحمر.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل لانشون البهارات بدون لحم وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط جميع المكونات في الخلاط حتي تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في كيس حراري، ثم نقوم بتغطية الكيس بورق الفويل.
- بعد ذلك نقوم بجلب إناء ونملئه بالماء ونضعه على النار.
- وعندما يغلي الماء نقوم بوضع كيس اللانشون الذي قمنا بتغطيته بورق الفويل في داخل الإناء لمدة ساعة وربع.
- ويجب أن نقوم بتقليبه كل ربع ساعة.
- ثم بعدما يتم تسوية اللانشون نتركه حتي يبرد ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكننا استخدامه في إعداد البيتزا وساندويتشات المايكرويف سريعة التحضير بخبز التوست وبالهناء والشفاء.
- ويمكننا تناوله مع صوص الكاتشب الحار أو أي صوص مرغوب فيه.
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لانشون البهارات بدون لحم ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل لانشون البهارات بدون لحم.مكونات اللانشون بدون لحم
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أن مكوناته رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- ست مثلثات جبنة.
- أربع بيضات.
- ثلثين كوب من الدقيق.
- مكعبين ونصف مكعب من مرقة الدجاج.
- ثلث كوب زيت.
- ثلثين معلقة كبيرة بابريكا.
- وثلثين معلقة كبيرة بصل بودر.
- ثلثين معلقة كبيرة ثوم بودرة.
- ثلث ملعقة صغيرة هيل مطحون.
- رشة فلفل أسود.
- لون طعام أحمر.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل لانشون البهارات بدون لحم وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط جميع المكونات في الخلاط حتي تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في كيس حراري، ثم نقوم بتغطية الكيس بورق الفويل.
- بعد ذلك نقوم بجلب إناء ونملئه بالماء ونضعه على النار.
- وعندما يغلي الماء نقوم بوضع كيس اللانشون الذي قمنا بتغطيته بورق الفويل في داخل الإناء لمدة ساعة وربع.
- ويجب أن نقوم بتقليبه كل ربع ساعة.
- ثم بعدما يتم تسوية اللانشون نتركه حتي يبرد ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكننا استخدامه في إعداد البيتزا وساندويتشات المايكرويف سريعة التحضير بخبز التوست وبالهناء والشفاء.
- ويمكننا تناوله مع صوص الكاتشب الحار أو أي صوص مرغوب فيه.
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