تبيض البشرة 3 درجات في أسبوع فقط بمكون واحد

يوجد العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين e الهام جداً لتبيض البشرة، أهمها بذور عباد الشمس أو زيت عباد الشمس، حيث يمد الجسم بنسبه 5.5 من فيتامين ه، كما يوجد نسبه كبيره من الفيتامين في نبات الافوكادو، ونتيجة لذلك فقد تمد حبه من الأفوكادو 4 ملغم من فيتامين ه، وبعض النباتات الأخري الغنية بفيتامين ه كالصنوبر، السبانخ، اللوز وبعض المكسرات الأخري، وذلك لأنها تحتوي المكسرات بجميع أنواعها علي نسبه عاليه من فيتامين ه، ففيما يلي نقدم لكم وصفتان لتبيض الوجه وتفتيحه بمكونات طبيعية. وصفة فيتامين ه لتبيض البشرة وتوحيد لونها وصفة فيتامين ه لتبيض البشرة وتوحيد لونها مكونات الوصفة: قطرات من فيتامين ه طريقة التحضير: تحضير كبسوله من فيتامين e واستخراج الزيت منها.

وضع الزيت علي البشرة وتركه حتي الصباح

غسل البشرة بالماء الدافئ في الصباح.

تكرار العملية يوميا لمدة شهر كامل.

الاعتناء بجمال الوجه فوائد الشمندر للبشرة تفتيح البشرة وتبيض لونها والعمل علي توحيدها.

التخلص من حب الشباب ومنع ظهوره، لأن به خصائص مضادة للالتهاب.

تعزيز صحة البشرة بالتخلص من أي سموم بالجسم.

يعطي للبشرة لمعان وإشراقه طبيعية، ويعمل علي إزالة طبقات الجلد الخارجية.

يتخلص من اسمرار البشرة وإزالة البقع الداكنة المتراكمة العميقة منذ أعوام.

يتخلص من الهالات السوداء وانتفاخات العينين.

إعطاء للشفاه مظهر وردي ونضر.

يتخلص من الخطوط الرفيعة والدقيقة بالوجه والرقبة ويمنع ظهورهم.

يحافظ علي مرونة وشباب الجلد ومنع ظهور التجاعيد.

يرطب البشرة بعمق وصفة عصير الشمندر لتبيض الوجه وتوحيد لونه فوائد الشمندر للبشرة مكونات الوصفة: حبة شمندر صغيرة، قطنة دائرية. طريقة التحضير: تحضير خلاط كهربائي، ووضع حبة الشمندر به بعد تقطيعها الي مكعبات صغيرة. بعد عصره في الخلاط الكهربائي، قومي بتصفيته جيداً. اغمسي القطنة في سائل الشمندر، ثم مرريها علي الوجه بالكامل. يمكن أن تحضيري قطنة أخري وغمس القطنتين في عصير الشمندر ووضع القطن علي محيط العينين. أتركي العصير علي وجهك لمدة 30 دقيقة ليستفيد منه قدر الإمكان، ثم اغسلي وجهك بعد مرور الوقت. من المفضل تكرار الوصفة يومياً حتي تحصلي علي نتيجة سريعة. يمكن تناول كوب من العصير يومياً علي الريق ليستفيد الجسم منه وتصل الاستفادة الي البشرة والشعر. الوسوم

يوجد العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين e الهام جداً لتبيض البشرة، أهمها بذور عباد الشمس أو زيت عباد الشمس، حيث يمد الجسم بنسبه 5.5 من فيتامين ه، كما يوجد نسبه كبيره من الفيتامين في نبات الافوكادو، ونتيجة لذلك فقد تمد حبه من الأفوكادو 4 ملغم من فيتامين ه، وبعض النباتات الأخري الغنية بفيتامين ه كالصنوبر، السبانخ، اللوز وبعض المكسرات الأخري، وذلك لأنها تحتوي المكسرات بجميع أنواعها علي نسبه عاليه من فيتامين ه، ففيما يلي نقدم لكم وصفتان لتبيض الوجه وتفتيحه بمكونات طبيعية. وصفة فيتامين ه لتبيض البشرة وتوحيد لونها وصفة فيتامين ه لتبيض البشرة وتوحيد لونها مكونات الوصفة: قطرات من فيتامين ه طريقة التحضير: تحضير كبسوله من فيتامين e واستخراج الزيت منها.

وضع الزيت علي البشرة وتركه حتي الصباح

غسل البشرة بالماء الدافئ في الصباح.

تكرار العملية يوميا لمدة شهر كامل.

الاعتناء بجمال الوجه فوائد الشمندر للبشرة تفتيح البشرة وتبيض لونها والعمل علي توحيدها.

التخلص من حب الشباب ومنع ظهوره، لأن به خصائص مضادة للالتهاب.

تعزيز صحة البشرة بالتخلص من أي سموم بالجسم.

يعطي للبشرة لمعان وإشراقه طبيعية، ويعمل علي إزالة طبقات الجلد الخارجية.

يتخلص من اسمرار البشرة وإزالة البقع الداكنة المتراكمة العميقة منذ أعوام.

يتخلص من الهالات السوداء وانتفاخات العينين.

إعطاء للشفاه مظهر وردي ونضر.

يتخلص من الخطوط الرفيعة والدقيقة بالوجه والرقبة ويمنع ظهورهم.

يحافظ علي مرونة وشباب الجلد ومنع ظهور التجاعيد.

يرطب البشرة بعمق وصفة عصير الشمندر لتبيض الوجه وتوحيد لونه فوائد الشمندر للبشرة مكونات الوصفة: حبة شمندر صغيرة، قطنة دائرية. طريقة التحضير: تحضير خلاط كهربائي، ووضع حبة الشمندر به بعد تقطيعها الي مكعبات صغيرة. بعد عصره في الخلاط الكهربائي، قومي بتصفيته جيداً. اغمسي القطنة في سائل الشمندر، ثم مرريها علي الوجه بالكامل. يمكن أن تحضيري قطنة أخري وغمس القطنتين في عصير الشمندر ووضع القطن علي محيط العينين. أتركي العصير علي وجهك لمدة 30 دقيقة ليستفيد منه قدر الإمكان، ثم اغسلي وجهك بعد مرور الوقت. من المفضل تكرار الوصفة يومياً حتي تحصلي علي نتيجة سريعة. يمكن تناول كوب من العصير يومياً علي الريق ليستفيد الجسم منه وتصل الاستفادة الي البشرة والشعر.

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