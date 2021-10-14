عوزة طفلك يكون أينشتاين تعرفي على اهم القواعد والأطعمة من وقت الحمل

كل فتاة أو سيدة أم أو سوف تصبح أم في القريب، تبدأ في البحث والدراسة من قبل الحمل أو خلال فترة الحمل كيف تهتم الجنين وصحته قبل وبعد الولادة وما هي افضل الوجبات التي يجب تناولها ليتمتع صغيرها بصحة جسدية وعقلية جيدة، وما ألازم اتباعه لتنمى مهارات طفلها.

كما نهتم بتحضير ملابس الطفل، يجب أيضا تحضير كيف نهتم بصحة الطفل قواعد حديث الولادة الأربعون، مع اهم الأكلات التي يجب على الأم تناولها من فترة الحمل، وبعد الولادة واهم الوجبات التي يجب على الطفل تناولها من فترة أدخال الطعام من 4 إلي 6 شهور عند توافر عدة شروط نرجو المتابعة.

اهم النصائح لصحة الطفل في فترة الحمل

أولا يجب المتابعة الجيدة مع الطبيب الخاص وتناول الفيتامينات الأزمة، بجانب ذلك يجب تناول الأطعمة المفيدة التي تفيد الأم وجنينها مثل الإكثار من الخضروات، والفواكه الطازجة، والأسماك الغنية أوميجا ثرى فاهي تجعل الطفل بصحة عقلية جيدة، مثل اسماك التونة، والسردين، والماكريل، كما يجب على الأم تناول المكسرات الغير محمصة، وتناول الماء بمقدار لا يقل عن 2 لتر يوميا.

تناول اللوز للحامل في الشهور الأولى لة عدة فؤاد وهى.

حفّز نمو الكتلة العضليّة لدى الجنين، ويعود السبب إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين.

يسهّل عملية الهضم للمرأة الحامل، كما يقلل من حدّة الإمساك بشكلٍ كبير، ويعود السبب إلى احتوائه على الألياف بكميات كبيرة.

يحافظ على صحة وجمال المرأة الحامل، كما يزيد من نمو شعر الجنين، ويعود السبب إلى احتوائه على فيتامين E.

يحسّن من نمو العظام والأسنان لدى الجنين.

يحدّ من إمكانية إصابة المرأة الحامل بالتسمم.

يقلل من احتمالية الإصابة بانخفاض ضغط الدم للمرأة الحامل. يزيد من نمو دماغ الجنين.

يقلل من احتمالية الإصابة بالتشوهات الخلقية لدى الجنين.

رضعي طبيعي، يفضل عدم أعطاء أي أعشاب يفضل بيبي درينك.

ممنوع جلوكوز.

ضروري أعطاء فيتامين “د” من أول يوم ٤ نقط ڤي دروب.

٦- تطعيم الخاصة أول الولادة في الوحدات الصحية و أقسام النساء في المستشفيات الحكومية.



نقط مطهرة للعين روتين في أول أسبوع.

يجب متابعة مع وزن طفلك ساعة الولادة ..احفظيه، الطبيعي من ٢.٥ يزيد في المتوسط ٧٥٠ جم أول شهر.

الصفرا تحتاج إلى رضاعة و متابعة أو حضانة لا يحتاج إلى أي شي اخر.



يجب على الأم تناول ألأطعمة التي تعمل على زيادة إدرار الحليب، مثل الحلاوة الطحنية وسمسم، العسل الأسود، الينسون.

قواعد حديث الولادة الأربعون