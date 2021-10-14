طريقة عمل حلوى جوز الهند الملونة في المنزل

طريقة عمل حلوى جوز الهند في المنزل للمولد النبوي الشريف قد لا تعرفها بعض السيدات، وتعد الحلوى الملونة التي يتم تحضيرها من جوز الهند ومكونات أخرى من أهم الحلويات التي يتم تحضيرها في المولد النبوي الشريف في المصانع وتُباع في المحلات، ومع ذلك لا يزال بإمكانك جميع السيدات تحضيرها بأنفسهم في المنزل وذلك باستخدام بعض المواد البسيطة والخطوات السهلة يمكنكم التعرف عليها فيما يلي.

مكونات عمل حلوى جوز الهند الملونة

هناك مجموعة من المكونات البسيطة يمكن استخدامها في تحضير حلوى جوز الهند الملونة في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات، وتشمل تلك المكونات ما يلي:

كوب من عسل الجلوكوز.

كمية كافية من جوز هند.

كمية كافية من الزبيب.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

لون طعام.

كمية من البرتقال.

رشة من ملح الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

طريقة عمل حلوى جوز الهند الملونة

بعد تجهيز المكونات السابقة يمكن عمل حلوى جوز الهند الملونة في المنزل بنفس الطريقة التي يتبعها المحترفين، وتتمثل خطوات تحضير الحلوى فيما يلي:

في وعاء على النار نضع كل من عسل الجلوكوز مع الماء وملح الليمون وماء الورد ونقلبهم بشكل جيد حتى الوصول إلى درجة الغليان.

نخلط جزء من جوز الهند مع كمية الزبيب ثم يُضاف لهم جزء من خليط العسل ونقلب المكونات معا حتى تتماسك.

نوزع الخليط ثم نشكله بالطريقة التي تحبيها مستطيلات أو مربعات أو دوائر ويقدم.

كما يمكن إضافة اللون البرتقالي (ملون الطعام) مع خليط العسل لتقدمي حلوى جوز الهند الملونة بنفس مذاق الأنواع الجاهزة في المحلات.

أضرار الإفراط في تناول الحلويات

مع قدوم المولد النبوي الشريف يقبل الناس على شراء الحلويات، وبعض الأشخاص يتناولونها بكميات كبيرة وهذا قد يشكل لديهم بعض المخاطر الصحية مثل: