طريقة صبغ الشعر بالبيت مثل المحترفين جميع الألوان بكل سهولة

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طريقة صبغ الشعر بالبيت كيف تعلمين أنكى بحاجه لصبغ شعرك أم لا؟ الصبغة هي عملية صبغ الشعر لإخفاء الشيب أو لجعل لون الشعر الأصلي لكى يكون أكثر جمالا ونعومة. حتى التغيير البسيط في لون شعرك يمكن أن يمنحك مظهرًا جديدًا يحسن من نفسيتك. على وجه الخصوص النساء العربية، يكون لون شهرهن أسودطريقة صبغ الشعر بالبيت
احتياطات قبل الصباغة، يجب إجراء اختبار جلدي لتحديد ما إذا كان لديك حساسية من الصبغة. إذا أصبح الجلد أحمر، أو حكة، أو حدث شذوذ مثل الطفح الجلدي، يجب تغيير نوع الصبغة أو صبغ شعر بمواد طبيعية، وإذا استمر في إحداث رد فعل حساس في كل مرة يتم اختباره، فلا ينبغي أن تصبغين شعرك.تجربة لون الصبغة
من أجل صبغ شعرك، من الأفضل إجراء اختبار لون لشعرك مسبقًا. هذه الطريقة على النحو التالي.
- قصي الشعر للاختبار بالقرب من نهاية العنق.
- اخلطي الصبغة والعامل المؤكسد بنفس النسبة، ثم أضيفي شعر الاختبار إلى هذا الخليط واتركيه لمدة 15 دقيقة تقريبًا.
- امسحي الشعر وافحصي اللون.
- إذا لم تكن مصبوغة باللون المطلوب، ضعيها مرة أخرى في الخليط.
- افحص اللون كل 5-10 دقائق.
- واكتشفي المدة التي تستغرقها للحصول على اللون الذي تريديه.
- يجب صبغ شعرك وهو جاف. عندما يتسخ الشعر، اغسله وجففه جيدًا قبل صبغه.
- استخدمي الصبغة والمؤكسد فور الخلط.
- تجنب استخدام العبوات المعدنية أو الأمشاط المعدنية.
- تأكدي من استخدام قفازات البلاستيكية عند الصباغة.
- احرصي على عدم وضع الصبغة على وجهك أو رقبتك.
- احرصي أيضًا على عدم دخول الصبغة إلى عينيك.
- لا تصبغي الحواجب أو الرموش
قبل الصبغ، قومي أولاً بإعداد العناصر اللازمة للصباغة. ثم اصنعي خليط الصبغة
- افتح غطاء المؤكسد واسكبي الصبغة فيه.
- امزجي بنسب متساوية، ثم أغلقي الغطاء جيدا
- يرج جيدًا لخلط المحتويات جيدًا.
- ضعي الخليط على الشعر الجاف من مؤخرة العنق باتجاه مقدمة الرأس.
- ضعي في مقدمة الرأس أخيرًا لأنه يصبغ جيدًا. دلكي الشعر بالكامل حتى ينتشر المزيج بالتساوي على الشعر.
- اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ واشطفه جيدًا حتى يخرج الماء نقيًا.
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طريقة صبغ الشعر بالبيت كيف تعلمين أنكى بحاجه لصبغ شعرك أم لا؟ الصبغة هي عملية صبغ الشعر لإخفاء الشيب أو لجعل لون الشعر الأصلي لكى يكون أكثر جمالا ونعومة. حتى التغيير البسيط في لون شعرك يمكن أن يمنحك مظهرًا جديدًا يحسن من نفسيتك. على وجه الخصوص النساء العربية، يكون لون شهرهن أسودطريقة صبغ الشعر بالبيت
احتياطات قبل الصباغة، يجب إجراء اختبار جلدي لتحديد ما إذا كان لديك حساسية من الصبغة. إذا أصبح الجلد أحمر، أو حكة، أو حدث شذوذ مثل الطفح الجلدي، يجب تغيير نوع الصبغة أو صبغ شعر بمواد طبيعية، وإذا استمر في إحداث رد فعل حساس في كل مرة يتم اختباره، فلا ينبغي أن تصبغين شعرك.تجربة لون الصبغة
من أجل صبغ شعرك، من الأفضل إجراء اختبار لون لشعرك مسبقًا. هذه الطريقة على النحو التالي.
- قصي الشعر للاختبار بالقرب من نهاية العنق.
- اخلطي الصبغة والعامل المؤكسد بنفس النسبة، ثم أضيفي شعر الاختبار إلى هذا الخليط واتركيه لمدة 15 دقيقة تقريبًا.
- امسحي الشعر وافحصي اللون.
- إذا لم تكن مصبوغة باللون المطلوب، ضعيها مرة أخرى في الخليط.
- افحص اللون كل 5-10 دقائق.
- واكتشفي المدة التي تستغرقها للحصول على اللون الذي تريديه.
- يجب صبغ شعرك وهو جاف. عندما يتسخ الشعر، اغسله وجففه جيدًا قبل صبغه.
- استخدمي الصبغة والمؤكسد فور الخلط.
- تجنب استخدام العبوات المعدنية أو الأمشاط المعدنية.
- تأكدي من استخدام قفازات البلاستيكية عند الصباغة.
- احرصي على عدم وضع الصبغة على وجهك أو رقبتك.
- احرصي أيضًا على عدم دخول الصبغة إلى عينيك.
- لا تصبغي الحواجب أو الرموش
قبل الصبغ، قومي أولاً بإعداد العناصر اللازمة للصباغة. ثم اصنعي خليط الصبغة
- افتح غطاء المؤكسد واسكبي الصبغة فيه.
- امزجي بنسب متساوية، ثم أغلقي الغطاء جيدا
- يرج جيدًا لخلط المحتويات جيدًا.
- ضعي الخليط على الشعر الجاف من مؤخرة العنق باتجاه مقدمة الرأس.
- ضعي في مقدمة الرأس أخيرًا لأنه يصبغ جيدًا. دلكي الشعر بالكامل حتى ينتشر المزيج بالتساوي على الشعر.
- اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ واشطفه جيدًا حتى يخرج الماء نقيًا.
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