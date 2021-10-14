أصنعي بنفسك بسكويت الحليب البيتي الهش بمكونات اقتصادية وبسيطة

يعتبر بسكويت الحليب البيتي ، من أشهي وألذ أنواع البسكويت، هو نوع من أنواع الحلويات التي يمكنك تقديمها علي الإفطار أو العشاء مع كوب من الشاي وهو مفيد ومغذي جداً، لأنه يحتوي علي الحليب الذي يمد الجسم الكالسيوم والطاقة، بسكويت الحليب السادة هو من المخبوزات الرائعة التي يقبل علي تناولها الأطفال، ويفضلون تناولها علي وجبة الإفطار، هو للذيذ المذاق وخفيف جداً ومفيد ومغذي للأطفال، يتميز هذا البسكويت بسهولة وسرعة تحضيره، يتكون هذا النوع من البسكويت من مكونات طبيعية وصحية ومغذية، يمكنك عمل هذا البسكويت في الأعياد والاحتفالات والمناسبات، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بسكويت الحليب البيتي الهش بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.

مكونات عمل بسكويت الحليب البيتي

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب حليب.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف معلقة صغيرة بكينج بودر.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير بسكويت الحليب البيتي بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

قومي بخفق السكر والحليب حتي الذوبان، ثم أضيفي الدقيق بالتدريج والزيت، حتي يصبح قوام العجين طري. ثم ضيفي الفانيليا وبكينج بودر واعجني جيداً، ضعي بعد ذلك العجينة في كيس بلاستك، واتركيها لترتاح مدة نصف ساعة جانباً. بعد ذلك قطعي العجينة بالقطاعة بعد أن تمديها، واصنعي أشكال البسكويت التي ترغبين فيها. ثم رصي البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة، واخبزيها في فرن مسخن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 10 دقائق. بعد كدة اخرجيها من الفرن، وتركيها جانباً ليبرد تماماً، ثم قدميه بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح المخبوزات

هيا بنا نتعرف من هنا علي بعض النصائح المهمة للنجاح الوصفة وهي كالاتي:-

سخني الفرن علي أعلي درجة حرارة ثم ادخلي العجين فور تجهيزه.

اتركي العجين في الفرن حتي يأخذ اللون الذهبي من الجوانب.

استخدمي نوع الدقيق المخصص للمعجنات.

لا تنسي إضافة السكر في إي عجين.

عدم فتح باب الفرن أثناء الخبز لتجنب هبوط الكعك.

لا تطيلي في مدة العجن حتي لا يجف العجين.

طريقة عمل بسكويت بالشكولاتة للذيذ

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كما يلي:-