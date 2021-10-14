لا تفوتي فرصة تحضير الكيك الانجليزي لكي تتناوليه مع أحلى كوب شاي

الكيك الانجليزي الهش المغذي الذي يحتوي على مكونات مفيدة للجسم مثل الزبيب أو الجوز أو قطع الفواكه، وتعد هذه الكيكة من أنواع الكيك الممتاز الذي يتميز بالطعم اللذيذ التحفة ويعشقه الجميع كباراً وصغاراً، ويتكون من مجموعة من المكونات السهلة الغير مكلفة اقتصادياً على صاحبها منها الدقيق والبيكنج بودر والزيت والزبيب والسكر والبرتقال كلها مكونات عادية جداً، ومعظم الناس يفضل تناولها بجانب المشروبات الساخنة مثل الشاي أو المشروبات الباردة مثل العصائر كما تحدثنا من قبل مع باقي أنواع الكيك المختلفة، واليوم سوف نتعرف من خلال هذا المقال على مكونات عمل الكيك الانجليزي وطريقة تحضيره بكل سهولة من خلال موقعنا المشهور موقع ثقفني.

مكونات عمل الكيك الانجليزي الروعة

تعد مكونات عمل الكيك الانجليزي من أرخص المكونات وأفضلها لكل ست بيت تحب التفنين وتنوع الأكلات والحلويات فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات الآن وهي كالتالي:

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت أو الزبدة.

كوب وربع من السكر.

ملعقة صغيرة من برش البرتقال الطازج.

ربع كوب من الزبيب.

٢ ملعقة كبيرة وربع من البيكنج بودر.

نصف كوب من عصير البرتقال.

٢ حبة من البيض.

نصف كوب من اللبن.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف بكل تفصيل على طريقة عمل الانجلش كيك الرائعة البسيطة التي يرغب في عملها كل من يري طريقة إعدادها وهي كالتالي:

نحضر إناء ونضع كمية السكر والبيض والفانيليا، ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر. ثم نضيف عليهم برش البرتقال وعصير البرتقال وكمية اللبن والزيت ونستمر في الضرب حتى تذوب جميع المكونات وتتجانس. ننخل الدقيق جيداً بالمنخل السلك ثم نقلب به البيكنج بودر، ثم نضيفه إلى الخليط السابق بالتدريج ونقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة. بعد ذلك نحضر قالب كيك على شكل مستطيل وندهنه بالزيت ورشة من الدقيق، ثم نسكب به خليط الكيك ثم نرش على الوجه الزبيب. ندخل القالب الفرن التي تم تسخينها من قبل ونتركه بها على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٤٥ دقيقة.

أسرار نجاح الانجلش كيك

تتنوع أسرار الانجلش كيك تختلف على حسب طريقة كل فرد فهيا بنا نتعرف على هذه الأسرار وهي كالتالي:

عدم فتح الفرن قبل مرور نصف ساعة لأي سبب من الأسباب حتى لا تهبط الكيكة ( أي نوع من الكيك ).

التأكيد من صلاحية المكونات المستخدمة وخاصة البيكنج بودر.

عدم ترك العجين بعد تحضيره فترة طويلة ولكن يجب إدخاله الفرن مباشرة.

ضرورة تسخين الفرن قبل دخول الكيك بها.

استخدام البيض وهو في درجة حرارة الغرفة وليس فور خروجه من الثلاجة.

فوائد تناول الزبيب

يمتاز الزبيب بمجموعة من الفوائد الصحية الضرورية للجسم فهيا بنا نتعرف على بعض منها وهي كما يلي: