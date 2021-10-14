اعملي العيش الفينو في البيت لأولادك خطوة بخطوة لأطعم سندويشات مع عودة المدارس

تعتبر السندويشات هي الروتين اليومي التي تحرص جميع الأمهات على القيام به مع عودة موسم المدارس من جديد، وتقوم باستخدام العيش فينو في السندويشات، وتقوم بوضع حشوات مختلفة ومتنوعة بداخله للحصول على أطعم مميزة تعجب الأطفال وتشجعهم على تناول الطعام، ولذلك ننشر لكم طريقة عمل العيش الفينو في البيت خطوة بخطوة بدلاً من شرائه يومياً من المخابز، والحصول على القيمة الغذائية الكبيرة الموجودة في كل مكوناته. طريقة عمل العيش الفينو طريقة عمل العيش الفينو المكونات: كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاثة ملاعق من السكر.

ملعقة صغيرة من محسن الخبز.

أربعة ملاعق من الزيت.

أربعة ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

بيضة مخفوقة.

ماء للعجن.

حبة البركة.

سمسم. طريقة التحضير: في بولة صغيرة نقوم بمزج كلاً من السكر والخميرة الفورة ومحسن الخبز مع كمية قليلة من الماء الدافئ.

نقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات، وبعد ذلك نترك الخليط جانباً بضع دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

في وعاء واسع وكبير نقوم بوضع الدقيق المنخول ونضيف له خليط الخميرة، ونبدأ بإضافة الماء تدريجياً.

ونستمر في العجن حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينة طرية.

ونقوم بدهن العجينة بالقليل من الزيت للحفاظ عليها من الالتصاق.

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة، ونفرد كل كرة منهم بالنشابة.

بعد ذلك نقوم بلف العجينة على شكل اسطوانة أو رول ونغلقها بشكل جيد من الأطراف.

ونرص العجينة في صينية الفرن، وندهنها من الوجه بالبيض، ونرش عليها السمسم وحبة البركة.

ثم ندخلها الفرن الساخن حتى تستوي. طريقة تحضير العيش الفينو طريقة تحضير العيش الفينو المكونات: 3 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة من الخميرة الفورية كبيرة الحجم.

ملعقة من البيكنج باودر كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب زيت.

رشة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير: في وعاء كبير نقوم بوضع كلاً من الخميرة والملح والبيكنج باودر والسكر.

ونقوم بإضافة نصف الكمية من الزيت والماء.

نخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ذات وام متجانس.

نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الزيت ونغطي العجينة، ونتركها جانباً لكي تتخمر.

بعد ذلك نفردها ونلفها وندهنها بالبيض وندخلها الفرن مثل الوصفة السابقة. الوسوم

تعتبر السندويشات هي الروتين اليومي التي تحرص جميع الأمهات على القيام به مع عودة موسم المدارس من جديد، وتقوم باستخدام العيش فينو في السندويشات، وتقوم بوضع حشوات مختلفة ومتنوعة بداخله للحصول على أطعم مميزة تعجب الأطفال وتشجعهم على تناول الطعام، ولذلك ننشر لكم طريقة عمل العيش الفينو في البيت خطوة بخطوة بدلاً من شرائه يومياً من المخابز، والحصول على القيمة الغذائية الكبيرة الموجودة في كل مكوناته. طريقة عمل العيش الفينو طريقة عمل العيش الفينو المكونات: كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاثة ملاعق من السكر.

ملعقة صغيرة من محسن الخبز.

أربعة ملاعق من الزيت.

أربعة ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

بيضة مخفوقة.

ماء للعجن.

حبة البركة.

سمسم. طريقة التحضير: في بولة صغيرة نقوم بمزج كلاً من السكر والخميرة الفورة ومحسن الخبز مع كمية قليلة من الماء الدافئ.

نقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات، وبعد ذلك نترك الخليط جانباً بضع دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

في وعاء واسع وكبير نقوم بوضع الدقيق المنخول ونضيف له خليط الخميرة، ونبدأ بإضافة الماء تدريجياً.

ونستمر في العجن حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينة طرية.

ونقوم بدهن العجينة بالقليل من الزيت للحفاظ عليها من الالتصاق.

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة، ونفرد كل كرة منهم بالنشابة.

بعد ذلك نقوم بلف العجينة على شكل اسطوانة أو رول ونغلقها بشكل جيد من الأطراف.

ونرص العجينة في صينية الفرن، وندهنها من الوجه بالبيض، ونرش عليها السمسم وحبة البركة.

ثم ندخلها الفرن الساخن حتى تستوي. طريقة تحضير العيش الفينو طريقة تحضير العيش الفينو المكونات: 3 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة من الخميرة الفورية كبيرة الحجم.

ملعقة من البيكنج باودر كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب زيت.

رشة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير: في وعاء كبير نقوم بوضع كلاً من الخميرة والملح والبيكنج باودر والسكر.

ونقوم بإضافة نصف الكمية من الزيت والماء.

نخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ذات وام متجانس.

نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الزيت ونغطي العجينة، ونتركها جانباً لكي تتخمر.

بعد ذلك نفردها ونلفها وندهنها بالبيض وندخلها الفرن مثل الوصفة السابقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي العيش الفينو في البيت لأولادك خطوة بخطوة لأطعم سندويشات مع عودة المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.