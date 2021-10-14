في دقيقتين اعملي ألذ وجبة غداء واقتصادية بـ 2 بطاطس و2 بيضة مع فطيرة البطاطس بالبيض

طريقة عمل وجبة غداء اقتصادية وخفيفة وسريعة بـ 2 بيضة و2 بطاطس فقط يمكنك تجهيز فطيرة البطاطس بالبيض الخطيرة، بدون أي اضافات او مكونات عديدة، يمكنك عمل اسهل وجبة غذائية لاسرتك وغير مكلفة بالمرة.

فمن منا لا يعشق تناول البطاطس التي يمكن اعدادها بطرق مختلفة ومتنوعة، حيث يمكن اعداد البطاطس الصينية الشهية وكذلك اعداد بطاطس الفرن كما يمكن دمج البطاطس مع مكونات أخري وهي وصفة اليوم التي يمكن نجهيز ألذ فطيرة بطاطس مع البيض، وقبل الدخول في المقادير والطريقة أقوم بتقديم لكم وصفات أخري قد تنال اعجابكم منها

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طريقة عمل وجبة غداء اقتصادية

مكونات عمل فطيرة البطاطس بالبيض فقط جهزي 2 حبة بطاطس مقشرة و2 بيضة وكمية من التوابل، رشة من الفلفل الأسود ورشة من الكمون ورشة من الفلفل الأحمر الحار وكمية صغيرة من الزيت وملعقتان من الدقيق.

خطوات عمل فطيرة البطاطس بالبيض في المنزل لاطعم غداء سريع

قومي بغسل البطاطس جيدا ثم جهزي مبشرة حديد وخذي حبات البطاطس وقومي ببشر حبة تلو الأخري، ولكن احرصي بعد بشرها على تصفيتها جيداً من الماء.

ثم قومي بخفق البيض في وعاء وضعي عليه رشة من الفلفل الأسود وملعقة من الملح وملعقة صغيرة من الكمون وملعقة من الشطة حسب الرغبة وملعقة من الفلفل الأحمر الحار أو ملعقة من البابريكا وملعقة كبيرة من الزيت ثم قومي بتقليب كافة البهارات مع البيض جيدا حتي يتجانس معك.

ثم اسكبي الخليط على كمية البطاطس المبشورة مع التقليب جيداً لمدة دقيقة ثم ضيفي عليها ملعقتان من الدقيق مع التقليب لدقائق.

جهزي صينية تيفال وقومي بدهنها بقليل من الزيت ثم ضعي عليها نصف كمية الخليط ووزعيه بالتساوي وفي حال وجود لديكي بعض من الفلفل الرومي قومي ببشر القليل منه كحشوة في منتصف الخليط أو ضعي القليل من مبور الجبنة التركي ثم ضيفي باقي الخليط فوقه بالتساوي.

ثم عليكي بعد ذلك برفع الصينية على نار متوسطة وقومي بتغطيتها جيداً لمدة 20 دقيقة حتي تنضج البطاطس على البخار.

بعد ذلك عليكي بقلب الفطيرة على الوجه الأخر حتي تبدأ بالنضج يمكن أخراجها في طبق التقديم وبالف هنا وشفاء.

وفي حال الرغبة في إضافة مكونات أخري لمذاق أطيب يمكن وضع القليل من مبشور الجبنة الشيدر أو الجبن التركي أو اللانشون والزيتون المقطع إلى قطع صغيرة الحجم على سطح الفطيرة.

صينية البذنجان بالبشاميل

كما يمكن تجهيز وجبة غداء آخري اقتصادية جداً بمكونات بسيطة للغاية فقط حضري نصف كيلو من البذنجان الكوبي وقومي بتقشيره وغسله جيداً بالماء وانقعيه في القليل من الملح.

ثم جهزي صينية وقومي برص حلقات البذنجان بداخلها ثم جهزي عصير طماطم وضعيه على البذنجان.

ثم جهزي صينية وقومي برص حلقات البذنجان بداخلها ثم جهزي عصير طماطم وضعيه على البذنجان.

ثم جهزي صينية وقومي برص حلقات البذنجان بداخلها ثم جهزي عصير طماطم وضعيه على البذنجان.

ثم حضري خليط البشاميل وضعيه فوقه وضيفي القليل من الجبن المبشور سواء الشيدر أو الموتزاريلا ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 15دقيقة حتي تنضج صينية البذنجان وبالف هنا.

ويمكن إضافة في وسط الصينية بعض من اللحم المفروم أو السجق حسب الرغبة.

فتتعد طرق طهي البطاطس اللذيذة فيمكن اعدادها بوريه أو مقرمشة أو صينية كما يمكن إضافة عليها قطع الدجاج لتجهيز وجبة شهية.

فقط كل ماعليكي تقطيع كمية مناسبة من البطاطس ثم غسلها جيداً ثم صفيها من المياة وضعيها في صينية متوسطة الحجم وقومي بتقطيع قطع شرائح البصل فوقها وضعي ملعقتان من السمنة ورشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح.

ثم احرصي على فرك البهارات بالبطاطس جيدا جيدا ثم ضعي فوقها قطع الدجاج وادخليها الفرن على الرف الاوسط لمدة 20 دقيقة حتي تتم النضج واخرجيها وبالف هنا.

وجبات سريعة في المقلاة

2 بيضة.

كمية قليلة من موزاريلا مبشور.

اخضر مقطع لقطع صغيره.

بصلة واحدة مقطعة لشرائح صغيرة

2 حبة من الطماطم مقطعة صغيرة

رشة ملح + نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة فلفل أحمر

كمية مم الزيتون المقطع.

زيت نباتي.

ضعي كميه الزيت في مقلاه على النار ثم اضيفي البصل والطماطم و كميه البصل المقطع و اتركيهم على النار قليلا ثم ضيفي عليهم الفلفل الاسود والملح ونقلبهم جيدا لمده خمس دقائق ثم ترفع من على النار على جامد في وعاء نخفق البيض ونضيف عليه القليل من الملح ونقلبهم جيدا ثم نسكب البيض على الخليط ثم نضعه على النار لمده اربع دقائق ثم نضيف عليه كميه الجبنه المقشور مع اقطع الزيتون وتغطى لمده دقيقه على النار ثم تقدم وبالصحه والعافيه.

طريقة عمل اكلات خفيفة

مع طبق ودعا لحيرة اختيار الغداء، اليوم سنقوم بجولة لمعرفة كيفية اعداد شاورما الفراخ باسهل خطوات.

مكونات

نصف كيلو بانية الفراخ مقطع لشرائح

كمية من الفلفل الرومي ألوان مقطع.

بصل كبيرة مفرومة او مقطعة الى شرائح .

ملعقتان من الزبدة أو زيت نباتي .

صف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر.

ملعقة صغير من الملح.

قرفة.

طماطم مقطعة شرائح.

كمية من العيش الفينو.

طريقة التحضير

نضع كمية السمن او الزيت في طاسة ونتركها على النار ثم نضيف كمية البصل ونقلبه حتي يذبل ثم نضيف عليه قطع البانيه الشرائح مع التقليب لدقائق.

ثم نضيف الفلفل والملح والقرفة ثم الطماطم وتترك على نار هادئة لدقائق حتي تمام النضج وبألف هنا.