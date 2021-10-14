بدون ليزر.. بملعقة ملح تخلصي من شعر العانة والجسم كله من الجذور بدون ألم وتبيض فوري للمناطق الغامقة

بملعقة ملح تخلصي من شعر العانة والجسم كله من الجذور، الشعر الزائد من الممكن أن نزيله بشكل كامل من الجلد حيث يعد استعمال الملح من بين أهم المكونات الأساسية والتي تساعد على منح الجلد أفضل الخصائص التي تساعده على تحمل مختلف العوامل الجوية الخارجية والتي قد تعمل على الإتلاف من الجلد ووصفتنا التي نحن بصدد الحديث عنها الآن لا تعد مزيلة للشعر فقط.

بل تساعد في تقشير الجلد فهي من بين أحدث وصفات التقشير التي يوصي بها الكثير من خبراء التجميل ومن خلال الآتي من الفقرات التالية نتعرف بمزيد من الإيضاح والتفصيل على أهم ما يجب أن نتبعه من خطوات لتحضير أفضل وأشهر الوصفات الطبيعية والتي من شأنها أن تساعد على التحسين من ملمس الجلد بإزالة الشعر إزالة تامة بالإضافة إلى ذكر أهم المعلومات فيما يخص المكونات الأساسية لهذا الخليط الممتاز في إزالة الشعر.

بملعقة ملح تخلصي من شعر العانة والجسم كله من الجذور

المكونات تشتمل على مقادير طبيعية متميزة من شأنها أن تعمل على التحسين من ملمس الجلد وليونته فهي لا تعد مزيلة للشعر فقط بل تساعد على تعزيز مقاومة الجلد للعديد من الأمراض مثل الجفاف أو تهيج الجلد وشحوبه، ومن خلال النقاط القادمة نتعرف على أهم المكونات الأساسية والتي تساعدنا على الحصول على البشرة التي تخلو بشكل كامل من أي شعر زائد:

ملعقة ملح.

ملعقة خل.

ملعقة نشا.

ملعقة دقيق.

ملعقة جل صبار.

ماء ورد.

كيف يمكننا تحضير تلك الوصفة التي تقضي على الشعر

هذه الوصفة يسهل تحضيرها وبمجرد توف المقادير التي قد سبق التعرف عليها في فقرتنا السابقة نستطيع أن نقوم بالتحضير للخليط من خلال استعمال الملح في البداية ومحاولة خلطه مع الخل، ثم بعد ذلك نقوم بخلط كمية النشاء المتوفرة بالوصفة، وبعد مزجه مع الملح والخل نضيف مختلف المقادير ونحاول التقليب لمرات متعددة حتى نجد أن الخليط أصبح بقوام جل سميك أو عجينة يمكننا أن نقوم بفردها لعشر دقائق على الجلد وبعدها نجذب العجينة بشكل مفاجئ بعكس اتجاه الشعر وسنجد أن الشعر قد تم انتزاعه بالكامل.

طريقة إزالة الشعر الزائد بمعجون الأسنان

يمكنك إزالة الشعر الزائد عن طريق استخدام معجون الأسنان بكل سهولة من غير ألم فقومي بتحضير الوصفة عند طريق وضع ملعقة من معجون الأسنان في إناء واضيفي إليه نصف ملعقة من عصير الليمون ، وقومي بإضافة ملعقة من السكر، ثم قومي بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض، ثم قومي بوضع الخليط علي المنطقة المراد إزالة