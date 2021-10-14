رول البطاطس باللحمة المفرومة بألذ طعم وأسهل طريقة

رول البطاطس باللحمة المفرومة من الأكلات اللذيذة ذات المذاق والشكل المميز، التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وهى من الأكلات المناسبة للتقديم في المناسبات، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فالبطاطس مصدر للفيتامينات والمعادن التي تفيد صحة الإنسان، وتساعد على تدعيم صحة القلب حيث تعمل على خفض كمية الكوليسترول في الدم، كما أن اللحم يحتوي على العديد من العناصر المهمة للجسم، ومنها الحديد الذي يساعد على تحسين مستوى الهيموجلوبين في الدم، ويمنع الإصابة بالأنيميا ويقوي جهاز المناعة، كما يعمل البروتين الموجود في اللحوم على بناء أنسجة الجسم وتحسين قوة العضلات، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل رول البطاطس باللحمة المفرومة. مكونات رول البطاطس باللحمة المفرومة مكونات رول البطاطس باللحمة المفرومة تتميز المكونات بأنها غير مكلفة وبسيطة، وهى كالتالي:- نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة.

2 بيضة.

1 فلفل أخضر مقطع.

2 بصلة مفرومة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير رول البطاطس باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وسريعة كالآتي:- نضع البصل المفروم في طاسة بها ملعقة سمن مع التقليب ثم إضافة الفلفل الأخضر المقطع مع استمرار التقليب. ثم نضيف اللحمة المفرومة مع التقليب لمدة عشر دقائق، ثم إضافة ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. نضع 2 بيضة مع البطاطس المسلوق ورشة ملح وفلفل ثم نخلط المكونات جيداً. يتم فرد خليط البطاطس في قالب مدهون بالزيت ومبطن بورق الزبدة، ثم نضع اللحمة المفرومة على طبقة البطاطس. ثم نلف البطاطس على شكل رول، وندخل القالب في فرن متوسط الحرارة لمدة ربع ساعة حتى نحصل على لون ذهبي جميل. بعد تمام النضج يتم تقطيع رول البطاطس إلى حلقات ونضعها في طبق التقديم ثم نزينها بالبقدونس وشرائح الخيار والطماطم. طريقة عمل السلطة الخضراء السلطة الخضراء من السلطات السهلة والسريعة التحضير والتي يمكن تقديمها بجانب جميع الأكلات، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، ويمكننا تحضيرها بالمكونات التالية:- خيار مقطع شرائح.

زيتون أسود شرائح.

خس مقطع.

شرائح طماطم.

ملعقتين خل.

شرائح بصل.

ملعقتين زيت زيتون.

عصير ليمون.

رشة فلفل.

رشة ملح. طريقة التحضير نقوم بخلط البصل مع الخس وشرائح الخيار والطماطم ثم نضيف الزيتون المقطع مع التقليب. ثم نضيف الخل وعصير الليمون، وزيت الزيتون ثم رشة ملح وفلفل مع تقليب المكونات مع بعضها. وبعد ذلك تصبح السلطة جاهزة للتقديم. الوسوم

رول البطاطس باللحمة المفرومة من الأكلات اللذيذة ذات المذاق والشكل المميز، التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وهى من الأكلات المناسبة للتقديم في المناسبات، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فالبطاطس مصدر للفيتامينات والمعادن التي تفيد صحة الإنسان، وتساعد على تدعيم صحة القلب حيث تعمل على خفض كمية الكوليسترول في الدم، كما أن اللحم يحتوي على العديد من العناصر المهمة للجسم، ومنها الحديد الذي يساعد على تحسين مستوى الهيموجلوبين في الدم، ويمنع الإصابة بالأنيميا ويقوي جهاز المناعة، كما يعمل البروتين الموجود في اللحوم على بناء أنسجة الجسم وتحسين قوة العضلات، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل رول البطاطس باللحمة المفرومة. مكونات رول البطاطس باللحمة المفرومة مكونات رول البطاطس باللحمة المفرومة تتميز المكونات بأنها غير مكلفة وبسيطة، وهى كالتالي:- نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة.

2 بيضة.

1 فلفل أخضر مقطع.

2 بصلة مفرومة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير رول البطاطس باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وسريعة كالآتي:- نضع البصل المفروم في طاسة بها ملعقة سمن مع التقليب ثم إضافة الفلفل الأخضر المقطع مع استمرار التقليب. ثم نضيف اللحمة المفرومة مع التقليب لمدة عشر دقائق، ثم إضافة ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. نضع 2 بيضة مع البطاطس المسلوق ورشة ملح وفلفل ثم نخلط المكونات جيداً. يتم فرد خليط البطاطس في قالب مدهون بالزيت ومبطن بورق الزبدة، ثم نضع اللحمة المفرومة على طبقة البطاطس. ثم نلف البطاطس على شكل رول، وندخل القالب في فرن متوسط الحرارة لمدة ربع ساعة حتى نحصل على لون ذهبي جميل. بعد تمام النضج يتم تقطيع رول البطاطس إلى حلقات ونضعها في طبق التقديم ثم نزينها بالبقدونس وشرائح الخيار والطماطم. طريقة عمل السلطة الخضراء السلطة الخضراء من السلطات السهلة والسريعة التحضير والتي يمكن تقديمها بجانب جميع الأكلات، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، ويمكننا تحضيرها بالمكونات التالية:- خيار مقطع شرائح.

زيتون أسود شرائح.

خس مقطع.

شرائح طماطم.

ملعقتين خل.

شرائح بصل.

ملعقتين زيت زيتون.

عصير ليمون.

رشة فلفل.

رشة ملح. طريقة التحضير نقوم بخلط البصل مع الخس وشرائح الخيار والطماطم ثم نضيف الزيتون المقطع مع التقليب. ثم نضيف الخل وعصير الليمون، وزيت الزيتون ثم رشة ملح وفلفل مع تقليب المكونات مع بعضها. وبعد ذلك تصبح السلطة جاهزة للتقديم.

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