بسكويت العشر دقائق الهش لذيذ ومميز وسهل التحضير ويذوب في الفم

بسكويت العشر دقائق ، من ألذ وأشهى أنواع البسكويت والذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، نظراً لمذاقه الخاص والمميز الذي لا مثيل له، وبالإضافة إلى أنه محشي بحشوات مختلفة ولذيذة مثل الفراولة أو الشوكولاتة أو الجوز الهند، مما يشعرك بالبهجة والسعادة، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، وبساطة مكوناته أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بسكويت ويفر مغطى بالشوكولاتة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهز.

مكونات بسكويت العشر دقائق

يتكون بسكويت العشر دقائق من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

بيضة.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

نصف كوب زبدة مذابة أو 125 جم زيت.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة كاكاو.

مقادير الحشو

مربى فراولة.

جوز هند.

شوكولاتة مذابة أو نوتيلا.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسكويت العشر دقائق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة والفانيليا والسكر البودرة، ثم نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر.

ثم نضيف الزبدة أو الزيت ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط ويختفي الدقيق.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها.

ثم نقسم العجينة إلى جزئين، ونضيف إلى جزء ملعقة كبيرة من الكاكاو ونخلطها جيداً.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نشكل فيها عجينة البسكويت السادة إلى كور صغيرة.

بعد ذلك نقوم بعمل تجويف في المنتصف في بعض الكرات، والبعض الآخر نزينها بالشوكة على شكل خطوط، وكمية أخرى نغمسها في جوز الهند، ثم نقوم بعمل تجويف فيها في المنتصف.

ثم نضع في المنتصف مربى الفراولة.

ثم نشكل عجينة البسكويت بالشوكولاتة إلى كور صغيرة، ثم نقوم بعمل تجويف فيها في المنتصف، ثم نتركها بدون حشو.