طرق استخدام الفازلين المختلفة مع ذكر فوائده ومضاره

طرق استخدام الفازلين مختلفة ومتنوعة سواء تجميليًا للبشرة والشعر أو غيرها، ويعتبر الفازلين مكون بسيط متواجد في كل البيوت تقريبًا نظرًا لاستخداماته المتعددة ولأنه يعتبر بديل جيد لعدد من المنتجات التجميلية المختلفة وهو ما سنوضحه لكم. طرق استخدام الفازلين للعناية بالبشرة يستخدم الفازلين في تثبيت العطر لفترة أطول لرائحة أقوى وثبات أعلى وذلك عن طريق تطبيق كمية قليلة منه على مواقع النبض في المعصمين وخلف الأذن ثم وضع العطر على تلك المناطق.

يعتبر الفازلين مرطب قوي لذلك استخدميه في ترطيب الأماكن الجافة وشديدة الجفاف مثل الكعبين في الشتاء تحديدًا وكذلك على الأكواع والركب.

إذا كنت تضعين الرموش الصناعية وتجدين صعوبة في إزالتها عليك باستخدام الفازلين لهذه المهمة.

والطريقة هي أن تضعي كمية منه على عود من أعواد الأذن القطنية ثم مرريه على الرموش برفق لتسهيل إزالة الرموش الصناعية.

وإذا كنت تجدين صعوبة في وضع طلاء الأظافر من دون تلطيخ الجلد من حولها، ادهني الفازلين على أصابعك في المنطقة المحيطة بالأظافر قبل وضع الطلاء فأي زيادات ستلتصق به يمكنك مسحها بعد ذلك بسهولة ولكن بعد جفاف الطلاء تمامًا على أظافرك.

وكذلك يقال أنه يساهم في تكثيف الرموش والحواجب لكنني أطن أن هذا غير مثبت طبيًا لكنه قد يفيد في ترطيبهم وظهورهم بمظهر صحي ولامع وثابت.

يعتبر الفازلين مرطب جيد للشفاه يمكن استخدامه وحده أو خلطه مع مرطب شفاه يحتوي على لونك المفضل ليعطيك الترطيب المطلوب مع اللون الوردي الطبيعي. استخدامات غير مألوفة للفازلين هنا نعرض لكم طرق استخدام الفازلين الغير تقليدية والتي ربما لم تسمعوا عنها من قبل.

فمثلًا يمكن دهنه على الحلق أو الأقراط قبل ارتدائها لتسهيل عملية دخوله في ثقب الأذن دون ألم.

يمكن استخدامه كذلك في إزالة المكياج من على البشرة ادهني طبقة منه على بشرتك ثم امسحيها بقطعة من القطن أو المناديل الورقية الناعمة.

عند خلطة مع القليل من السكر يستخدم كمقشر للشفاه.

ملحوظة مهمة لصاحبات البشرة الدهنية والمختلطة تجنبي وضع الفازلين على بشرتك فقد لا يناسبها. الوسوم

طرق استخدام الفازلين مختلفة ومتنوعة سواء تجميليًا للبشرة والشعر أو غيرها، ويعتبر الفازلين مكون بسيط متواجد في كل البيوت تقريبًا نظرًا لاستخداماته المتعددة ولأنه يعتبر بديل جيد لعدد من المنتجات التجميلية المختلفة وهو ما سنوضحه لكم. طرق استخدام الفازلين للعناية بالبشرة يستخدم الفازلين في تثبيت العطر لفترة أطول لرائحة أقوى وثبات أعلى وذلك عن طريق تطبيق كمية قليلة منه على مواقع النبض في المعصمين وخلف الأذن ثم وضع العطر على تلك المناطق.

يعتبر الفازلين مرطب قوي لذلك استخدميه في ترطيب الأماكن الجافة وشديدة الجفاف مثل الكعبين في الشتاء تحديدًا وكذلك على الأكواع والركب.

إذا كنت تضعين الرموش الصناعية وتجدين صعوبة في إزالتها عليك باستخدام الفازلين لهذه المهمة.

والطريقة هي أن تضعي كمية منه على عود من أعواد الأذن القطنية ثم مرريه على الرموش برفق لتسهيل إزالة الرموش الصناعية.

وإذا كنت تجدين صعوبة في وضع طلاء الأظافر من دون تلطيخ الجلد من حولها، ادهني الفازلين على أصابعك في المنطقة المحيطة بالأظافر قبل وضع الطلاء فأي زيادات ستلتصق به يمكنك مسحها بعد ذلك بسهولة ولكن بعد جفاف الطلاء تمامًا على أظافرك.

وكذلك يقال أنه يساهم في تكثيف الرموش والحواجب لكنني أطن أن هذا غير مثبت طبيًا لكنه قد يفيد في ترطيبهم وظهورهم بمظهر صحي ولامع وثابت.

يعتبر الفازلين مرطب جيد للشفاه يمكن استخدامه وحده أو خلطه مع مرطب شفاه يحتوي على لونك المفضل ليعطيك الترطيب المطلوب مع اللون الوردي الطبيعي. استخدامات غير مألوفة للفازلين هنا نعرض لكم طرق استخدام الفازلين الغير تقليدية والتي ربما لم تسمعوا عنها من قبل.

فمثلًا يمكن دهنه على الحلق أو الأقراط قبل ارتدائها لتسهيل عملية دخوله في ثقب الأذن دون ألم.

يمكن استخدامه كذلك في إزالة المكياج من على البشرة ادهني طبقة منه على بشرتك ثم امسحيها بقطعة من القطن أو المناديل الورقية الناعمة.

عند خلطة مع القليل من السكر يستخدم كمقشر للشفاه.

ملحوظة مهمة لصاحبات البشرة الدهنية والمختلطة تجنبي وضع الفازلين على بشرتك فقد لا يناسبها.

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