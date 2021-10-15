طريقة عمل كيكة الخلاط الهشة ببيضة واحدة لطفلك عند عودة المدرسة

تعد كيكة الخلاط الهشة من أنواع الكيك البسيطة التي يمكن تحضيرها، وهنا سوف نقدم كيكة إقتصادية وغير مكلفة وتحتوي على مكونات متوفرة في كل منزل، ايضاً تتكون هذه الكيكة من مواد مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة طفلك، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى شراء كيك يحتوي على مواد حافظة وغير صحية ويمكن للطفل أخذها إلى المدرسة وسوف تعطيه الطاقة لاحتوائها على سكريات، ايضاً سوف يتم تحضيرها في آلة سهلة ومتوفرة في كل منزل وهي الخلاط الكهربائي، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كيكة الخلاط الهشة ببيضة واحدة في المنزل.

مقادير عمل كيكة الخلاط الهشة

تحتوي كيكة الخلاط الهشة على مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

حبة من البيض.

ثلث كوب من السكر.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

كوب ونصف سكر بودرة. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقتان كبيرتان حليب سائل. قشر ليمون مبشور.

طريقة الإعداد والتحضير

صوص الكيك

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لتحضير كيكة الخلاط الهشة ببيضة واحدة لطفلك هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-