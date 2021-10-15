طريقة عمل كيكة الخلاط الهشة ببيضة واحدة لطفلك عند عودة المدرسة

تعد كيكة الخلاط الهشة من أنواع الكيك البسيطة التي يمكن تحضيرها، وهنا سوف نقدم كيكة إقتصادية وغير مكلفة وتحتوي على مكونات متوفرة في كل منزل، ايضاً تتكون هذه الكيكة من مواد مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة طفلك، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى شراء كيك يحتوي على مواد حافظة وغير صحية ويمكن للطفل أخذها إلى المدرسة وسوف تعطيه الطاقة لاحتوائها على سكريات، ايضاً سوف يتم تحضيرها في آلة سهلة ومتوفرة في كل منزل وهي الخلاط الكهربائي، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كيكة الخلاط الهشة ببيضة واحدة في المنزل.مقادير عمل كيكة الخلاط الهشة
تحتوي كيكة الخلاط الهشة على مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب ونصف من الدقيق.
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- حبة من البيض.
- ثلث كوب من السكر.
- ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- كوب ونصف سكر بودرة.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- ملعقتان كبيرتان حليب سائل.
- قشر ليمون مبشور.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لتحضير كيكة الخلاط الهشة ببيضة واحدة لطفلك هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونقلبهم جيدا باستخدام مضرب البيض.
- بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بخفق الزبدة مع السكر، ثم نضيف البيضة والفانيليا ونخلط جيداً.
- ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق في الخلاط بالتدريج مع الخلط المستمر حتى نحصل على خليط متجانس.
- نحضر صينية مدهونة بالسمن ونرشها بالدقيق ونسكب بها الخليط.
- ندخل الكيك الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي لمدة لا تقل عن ٣٥ دقيقة.
- نخرج الكيك ونتركه يبرد ثم نحضر الصوص وهو نقوم بخلط السكر وعصير الليمون والحليب وقشر الليمون حتى يتجانس.
- ثم نسكبها على الكيك وبهذا نحصل على كيكة شهية ولذيذ لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
الوسوم
تعد كيكة الخلاط الهشة من أنواع الكيك البسيطة التي يمكن تحضيرها، وهنا سوف نقدم كيكة إقتصادية وغير مكلفة وتحتوي على مكونات متوفرة في كل منزل، ايضاً تتكون هذه الكيكة من مواد مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة طفلك، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى شراء كيك يحتوي على مواد حافظة وغير صحية ويمكن للطفل أخذها إلى المدرسة وسوف تعطيه الطاقة لاحتوائها على سكريات، ايضاً سوف يتم تحضيرها في آلة سهلة ومتوفرة في كل منزل وهي الخلاط الكهربائي، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كيكة الخلاط الهشة ببيضة واحدة في المنزل.مقادير عمل كيكة الخلاط الهشة
تحتوي كيكة الخلاط الهشة على مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب ونصف من الدقيق.
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- حبة من البيض.
- ثلث كوب من السكر.
- ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- كوب ونصف سكر بودرة.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- ملعقتان كبيرتان حليب سائل.
- قشر ليمون مبشور.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لتحضير كيكة الخلاط الهشة ببيضة واحدة لطفلك هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونقلبهم جيدا باستخدام مضرب البيض.
- بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بخفق الزبدة مع السكر، ثم نضيف البيضة والفانيليا ونخلط جيداً.
- ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق في الخلاط بالتدريج مع الخلط المستمر حتى نحصل على خليط متجانس.
- نحضر صينية مدهونة بالسمن ونرشها بالدقيق ونسكب بها الخليط.
- ندخل الكيك الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي لمدة لا تقل عن ٣٥ دقيقة.
- نخرج الكيك ونتركه يبرد ثم نحضر الصوص وهو نقوم بخلط السكر وعصير الليمون والحليب وقشر الليمون حتى يتجانس.
- ثم نسكبها على الكيك وبهذا نحصل على كيكة شهية ولذيذ لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الخلاط الهشة ببيضة واحدة لطفلك عند عودة المدرسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.