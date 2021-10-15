سر عمل الفول المدمس الرائع بنفس المذاق الخاص به في المطاعم والنكهة الاصلية

سر عمل الفول المدمس الرائع ، يعتبر الفول المدمس من الأكلات المصرية الشرقية التي يهتم الكثيرين بتناولها في فترات الصباح خصيصًا وأيام الإجازات وأيضًا يصلح للوجبات المدرسية، باعتباره من الوجبات الغنية بالبروتينات والمعادن والفسفور والتي تعمل على مد الجسم بالطاقة والحيوية، وهذا ما يجعله من أهم البقوليات ذات الفوائد العديدة، ويمكن تحضيره بالعديد من الطرق المختلفة، ليكون وجبة أساسية متوفرة في كل منزل بلا عناء شراؤها من الخارج، وذلك لكي تضمن ربة المنزل كافة المكونات الداخلة في تكوينها.

سر عمل الفول المدمس الرائع

هناك الكثير من ربات البيوت التي تفضلن شراء الفول من الخارج للحصول على المذاق المميز، على الرغم من أن إعداده في المنزل يوفر الكثير من الوقت والجهد والكثير من الأموال، ويمكن تحضير في المنزل بكل بساطة ع ضمان المكونات الداخلة في إعداده.

ويمكن تحضير الفول المدمس عن طريق إحضار المكونات التالية :

نصف كيلو من الفول المدمس.

معلقة من الملح.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

عصير ليمونة.

4 فصوص ثوم.

نصف معلقة من الكمون.

ثمرة من الطماطم.

القليل من العدس الأصفر.

يغسل الفول المدمس جيدًا بالماء، وبعدها يوضع في وعاء عميق، وفوقه الماء ليغطي الفول بأكمله، وتترك من الليل حتى الصباح في الماء، وبعدها يصفى الفول ويوضع في وعاء التدميس.

يوضع لتر من الماء على الفول في الدماسة، وبعدها قطع الطماطم وتترك على النار لمدة نصف ساعة حتى ينضج.

يرفع الفول من على النار ويترك حتى يهدأ.

في الخلاط الكهربائي يوضع الفول ويضاف الليمون والملح والثوم المقطع والكمون وزيت الزيتون، مع البدء في ضربهم جيدًا ليصبح جاهز للتناول.

يسكب الفول في الإناء الخاص بالتقديم مع رش القليل من زيت الزيتون على الوجه ويقدم.

خطوات تحضير الفول المدمسسر نجاح تدميس الفول

هناك عدد من الاسرار البسيطة التي إذا عرفتها ربة المنزل تستطيع أن تصنع اروع فول في البيت بدلًا من شراؤه من الخارج، وتكون تلك النصائح هي :