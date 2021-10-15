أسهل طريقة لعمل كيكة النسكافية الباردة بالشوكولاتة بدون بيض او فرن بمكونات سهلة وبسيطة

يوجد الملايين الأشخاص من جميع دول العالم الذين يعشقون القهوة سواء كانت العربية أو سريعة الذوبان لهذا يتناول الكثير منها كل يوم، لهذا سنقدم لكم احلى حلى بارد بالنسكافيه والشكولاتة، جميع أفراد أسرتك سيعشقون هذه الوصفة لن تتخيلوا طعمها اللذيذ والشهي، كما أن هذه الوصفة من أسهل وصفات الحلى التي يمكن تحضيرها خلال 10 دقائق فقط، كما أن جميع مكونات هذه الكيكة سهلة ومتوفرة في جميع المنازل.

سنقدم لكم مكونات كيكة النسكافية الباردة بالشوكولاتة اللذيذة التي تذوب في الفم، كما يمكن تناولها في جميع الأوقات سواء في الصباح أو في المساء ومكونات هذا الحلى الرائع هو:

كمية من البسكويت السادة.

كوبين من الكريم شانتيه ويمكن استبدالها بكريم سريعة التحضير.

5 معالق من النسكافيه أو القهوة.

نصف كوب من السكر البودر.

كوب من الماء المثلج.

ربع كوب من الماء الدافئ.

كوب من الشكولاتة المبشورة.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

معلقة من الزيت.

هذا الحلى من أكثر الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكن للجميع تحضيرها، يعشقها جميع أفراد الأسرة وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي:

أولاً عليك إحضار صينية التقديم التي سنحتاج إليها في الوصفة.

نقوم بتحضير الكريمة أولاً نقوم بإحضار وعاء كبير ونضيف بداخلة كوبين ونصف من الكريمة والماء المثلج ونصف كوب من السكر.

ثم في كوب نضع بداخله 3 معالق من النسكافية وايضًا من الماء ونقلبهم جيداً حتى يتم الذوبان.

نقوم بإضافتها على الكريم ونقلبهم بالمضرب الكهربائي حتي يتم جاهز لتحضير وتصبح كريمة متماسكة.

ثم نقوم بوضع معلقتين من النسكافية واضافة ربع كوب من الماء الدافئ وتقليبهم ونتركهم حتى يبرد.

ثم نقوم بوضع كل قطعة من البسكويت بداخلة ثم نقوم برصها في صينية التقديم.

وبين كل طبقة نقوم بتوزيع طبقة من الكريم.

ونستمر هكذا حتى يتم الانتهاء من كمية البسكويت.

نتركها حتى تبرد قليلًا ونخرجها من صينية التقديم.

نقوم بتغليف الكيكة بالكريمة من جميع الجوانب.