رجيم البطاطس لإنقاص الوزن تعرف على رجيم البطاطس وفوائده لإنقاص الوزن، حيث أن يعتمد رجيم البطاطس على نظام غذائي مدته أسبوع ليمكن الجسم من خسارة ثلاث كيلو جرام في أسبوع، كما يعتبر رجيم البطاطس يدخل ضمن رجيم النوع الواحد، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد الذين قاموا بتجربة هذا الرّجيم وكانت نتيجته جيدة في خسارة الوزن، كما تتميز البطاطس بكونها تحتوي بمفردها على العديد من الفيتامينات والمعادن والنشويات أيضا، كما إنها تحتوي على مضادات أكسدة، لذا فالاعتماد عليها بمفردها لمدة لا يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية، واليوم سوف نقوم بتوضيح فائدة هذا الرجيم وطريقته.رجيم البطاطس لإنقاص الوزن
يقوم رجيم البطاطس على بتوزيع الوجبات في اليوم على ثلاث وجبات. وكذلك تكون وجبة الإفطار عبارة عن كوب من اللبن الخالي الدسم. كما تكون وجبة الغداء عبارة عن طبق من البطاطاس المسلوقة الخالية من أي نوع من الدهون أو أي نوع من التوابل كالملح أو البهارات. ثم تأتي وجبة العشاء وتكون عبارة عن طبق يحتوي على تقريبا مائتي جرام من البطاطس المسلوقة مع إمكانية إضافة بيضة مسلوقة. كما يمكنك إضافة أي نوع من الخضراوات الورقيّة، أو إضافة القليل من الخضراوات المسلوقة. كما يجب أن تقوم بشرب ما يزيد عن لترين من الماء عند إتباع هذا الرجيم. وكذلك مع الإنتباه أن لا تزيد مدة القيام بهذا الرجيم عن أسبوع واحد فقط. ثم بعدها عليك الرجوع إلى النظام الكامل للغذاء. ولكن يجب القيام بحمية حتي لا يتم رجوع الوزن الذي فُقد.
كما إنه من الجدير بالذكر أيضاً أن من لديه الرغبة في إنقاص وزنه عليه معرفة أن ليست الحمية الغذائية فقط هي المطلوبة. ولكن يجب عليه الإكثار من تناول المياه أيضاً وكذلك المشروبات التي تساعد على عملية الحرق. وكذلك عليه أيضاً القيام بالقليل من الرياضة على أقل تقدير المشي يومياً بشكل رياضي لمدة لا تقل عن نصف ساعة.الطريقة الصحية لسلق البطاطس
يعتبر سلق البطاطس من أحد الطرق المختلفة لعمل البطاطس، وحتي تتمكن من سلق البطاطس بطريقة صحية يجب إتباع مايلي :
- أولا يجب القيام بغسل البطاطس جيدا حتي تزيل جميع الأتربة الموجودة بها.
- ثم بعد ذلك عليك وضع ماء في وعاء على النار، واتركه على النّار حتي الغليان.
- وكذلك بعدها قم بوضع البطاطس بدون أن تقطعها أو تقشرها؛ حيث تعمل القشرة الخارجيّة للبطاطس من حماية فقدان الفيتامينات والعناصر المفيدة.
- وبعد النضج عليك تصفية الماء، ثم اترك البطاطس حتي تبرد قليلاً. وبعدها قم بتقشيرها ثم هرسها لكي تحصل على بطاطس مهروسة صحية، ويمكن تحضيرها من دون هرس فقط بتقطيعها مكعبات.
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رجيم البطاطس لإنقاص الوزن تعرف على رجيم البطاطس وفوائده لإنقاص الوزن، حيث أن يعتمد رجيم البطاطس على نظام غذائي مدته أسبوع ليمكن الجسم من خسارة ثلاث كيلو جرام في أسبوع، كما يعتبر رجيم البطاطس يدخل ضمن رجيم النوع الواحد، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد الذين قاموا بتجربة هذا الرّجيم وكانت نتيجته جيدة في خسارة الوزن، كما تتميز البطاطس بكونها تحتوي بمفردها على العديد من الفيتامينات والمعادن والنشويات أيضا، كما إنها تحتوي على مضادات أكسدة، لذا فالاعتماد عليها بمفردها لمدة لا يؤدي إلى ظهور أعراض جانبية، واليوم سوف نقوم بتوضيح فائدة هذا الرجيم وطريقته.رجيم البطاطس لإنقاص الوزن
يقوم رجيم البطاطس على بتوزيع الوجبات في اليوم على ثلاث وجبات. وكذلك تكون وجبة الإفطار عبارة عن كوب من اللبن الخالي الدسم. كما تكون وجبة الغداء عبارة عن طبق من البطاطاس المسلوقة الخالية من أي نوع من الدهون أو أي نوع من التوابل كالملح أو البهارات. ثم تأتي وجبة العشاء وتكون عبارة عن طبق يحتوي على تقريبا مائتي جرام من البطاطس المسلوقة مع إمكانية إضافة بيضة مسلوقة. كما يمكنك إضافة أي نوع من الخضراوات الورقيّة، أو إضافة القليل من الخضراوات المسلوقة. كما يجب أن تقوم بشرب ما يزيد عن لترين من الماء عند إتباع هذا الرجيم. وكذلك مع الإنتباه أن لا تزيد مدة القيام بهذا الرجيم عن أسبوع واحد فقط. ثم بعدها عليك الرجوع إلى النظام الكامل للغذاء. ولكن يجب القيام بحمية حتي لا يتم رجوع الوزن الذي فُقد.
كما إنه من الجدير بالذكر أيضاً أن من لديه الرغبة في إنقاص وزنه عليه معرفة أن ليست الحمية الغذائية فقط هي المطلوبة. ولكن يجب عليه الإكثار من تناول المياه أيضاً وكذلك المشروبات التي تساعد على عملية الحرق. وكذلك عليه أيضاً القيام بالقليل من الرياضة على أقل تقدير المشي يومياً بشكل رياضي لمدة لا تقل عن نصف ساعة.الطريقة الصحية لسلق البطاطس
يعتبر سلق البطاطس من أحد الطرق المختلفة لعمل البطاطس، وحتي تتمكن من سلق البطاطس بطريقة صحية يجب إتباع مايلي :
- أولا يجب القيام بغسل البطاطس جيدا حتي تزيل جميع الأتربة الموجودة بها.
- ثم بعد ذلك عليك وضع ماء في وعاء على النار، واتركه على النّار حتي الغليان.
- وكذلك بعدها قم بوضع البطاطس بدون أن تقطعها أو تقشرها؛ حيث تعمل القشرة الخارجيّة للبطاطس من حماية فقدان الفيتامينات والعناصر المفيدة.
- وبعد النضج عليك تصفية الماء، ثم اترك البطاطس حتي تبرد قليلاً. وبعدها قم بتقشيرها ثم هرسها لكي تحصل على بطاطس مهروسة صحية، ويمكن تحضيرها من دون هرس فقط بتقطيعها مكعبات.
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