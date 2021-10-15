حبة بصل واحدة علاج فعال لآلام الظهر والكتفين والرقبة من أول استخدام خلال دقائق، وصفة اليوم هي علاج فعال جداً ونهائي لآلام العظام والمفاصل، لعلاج آلام أسفل الظهر، والركب والرقبة وغيرها وتسكين الآلام على الفور باستخدام بصلة حمراء، في البصل الأحمر يحتوي على مواد مضادة للالتهابات مما يجعله علاج طبيعي لآلام المفاصل، مسكن قوي لآلام العظام، حبة بصل واحدة علاج فعال لآلام الظهر والكتفين والرقبة من أول استخدام خلال دقائق.

حبة بصل واحدة علاج فعال لآلام الظهر والكتفين

هناك علاج طبيعي فعال لآلام العظام والمفاصل، حيث يتم إحضار حبة البصل ونقوم بتقشيرها لإزالة القشرة الخارجية ستحتاج في هذه الوصفة إلى البصلة بقشرها ثم نضع القشور جانباً في وعاء، وبعد ذلك نقوم بغسل القشور جيداً قبل إستخدامها ثم نضعها في إناء قابل للطهي مع إضافة الماء، ثم نرفع الإناء على النار ونقوم بغلي قشور البصل لمدة 3 دقائق.

بعد غلي قشور البصل جيداً نلاحظ تغير لون الماء ثم نرفع الإناء عن النار، ويترك جانباً حتى يبرد تماماً وبعد ذلك نقوم بتصفيته ونضع الماء في كوب، ثم نضيف إليه القليل من عسل النحل الطبيعي ويقلب جيداً، يتم تناول هذا الكوب وهو دافئ قبل الذهاب إلى النوم مع الإستمرار في تناوله يومياً لمدة 7 أيام، وستلاحظ الفرق من أول يوم حيث سيهدأ الألم مباشرة بعد تناول المشروب.

علاج طبيعي فعال لآلام العظام والمفاصل

الوصفة الثانية ويجب استخدامها مع الوصفة الأولى، تقطع البصلة إلى شرائح صغيرة ثم نحضر قطعة من الزنجبيل ونقشرها ونقطعها الى شرائح صغيرة ( الزنجبيل علاج فعال لآلام المفاصل والروماتيزم)، ثم نضع المكونات في الخلاط الكهربائي أو محضر الطعام مع إضافة ملعقة من الملح ثم نخلط المكونات بدون إضافة ماء.

بعد خلط المكونات نحصل على مكونات مهروسة جيداً، وبعد ذلك نضع القليل من الخليط في جورب نظيف ونقوم بوضع الجورب على المنطقة التي بها ألم، ونتركه على هذه المنطقة لمدة 10 دقائق أو يمكنك تطبيق الخليط مباشرة على المنطقة التي بها ألم، وقم بلف المنطقة جيداً ببلاستيك غذائي ومباشرة سينتهي الألم، لأفضل النتائج استخدم هذا الخليط مع تناول المشروب، حبة بصل واحدة علاج فعال لآلام الظهر والكتفين والرقبة من أول استخدام خلال دقائق.