البقلاوة الشرقية بالمكسرات والقشطة والعسل بأقل تكلفة وأسهل طريقة وفي البيت

البقلاوة الشرقية من ألذ وأطعم الحلويات الشرقية المنتشرة في العالم العربي وخاصتا مصر، وتفضل البقلاوة الشرقية علي العديد من الحلويات لما تحتويه من طرق مختلفة في عملها وأشكالها والمتنوعة كمثلثات أو مربعات، كما أن للبقلاوة العديد من الحشوات المختلفة والتي تفضل علي حسب الرغبة مثل بقلاوة بالقشطة، أو بقلاوة بالمكسرات والتي نقدمها لكي سيدتي من خلال طريقتنا المفضلة لدي الجميع للبقلاوة الشرقية. طريقة عمل أحلي بقلاوة بالعسل والمكسرات ومكوناتها طريقة عمل أحلي بقلاوة بالعسل والمكسرات ومكوناتها المكونات بكت جلاش أو عجينة بقلاوة

كوب كبير من السمنة أو الزبدة

كمية من المكسرات بشرط أن تكون مجروشة مثل البندق، والفستق، وجوز الهند، أوالفول السوداني مكونات عمل الشربات أو العسل كوبان من الماء

كوب من السكر

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر

ملعقة كبيرة من الزبدة طريقة التحضير قبل البدء في عمل البقلاوة لابد أولا من تحضير الشربات وذلك من خلال وعن طريق وضع أناء على النار وتكون متوسطة ونضع بها كوبان من الماء وكوب من السكر ونتركهم حتى الغليان، وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وفى النهاية نضع عليها نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركهم على النار لمدة عشرة دقائق ثم يتم رفعهم من النار ونتركها جانبا حتى تبرد جيدا.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لكى تسخن جيدا قبل وضع صينية البقلاوة بها .

نحضر صينية تكون على شكل مربع أو مستطيل أو أي شكل تفضلينه ويتم دهنها بمعلقة كبيرة من السمنة، ثم نحضر طبق وبه كوب كبير من الزبدة على نار هادئة ليتم ذوبان الزبدة نضع ورقتين من الجلاش فى الصينية ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها وهكذا نستمر حتى تنتهى نصف كمية الجلاش ثم نضع كمية من المكسرات المجروشة ونضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها بالزبدة ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهى كمية الجلاش ثم يتم تقطيعها باستخدام السكينة على شكل مربعات صغيرة الحجم، بعد ذلك نقوم بدهنها بالزبدة قبل إدخالها الفرن .

نقوم بإدخال صينية البقلاوة في الفرن لمدة ثلث ساعة علي الأكثر حتى تأخذ اللون الذهبي .

بعد خروجها من الفرن نقوم بإضافة الشربات عليها بالكمية المناسبة ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها في طبق التقديم. مكونات عمل الشربات أو العسلطريقة التحضير الوسوم

البقلاوة الشرقية من ألذ وأطعم الحلويات الشرقية المنتشرة في العالم العربي وخاصتا مصر، وتفضل البقلاوة الشرقية علي العديد من الحلويات لما تحتويه من طرق مختلفة في عملها وأشكالها والمتنوعة كمثلثات أو مربعات، كما أن للبقلاوة العديد من الحشوات المختلفة والتي تفضل علي حسب الرغبة مثل بقلاوة بالقشطة، أو بقلاوة بالمكسرات والتي نقدمها لكي سيدتي من خلال طريقتنا المفضلة لدي الجميع للبقلاوة الشرقية. طريقة عمل أحلي بقلاوة بالعسل والمكسرات ومكوناتها طريقة عمل أحلي بقلاوة بالعسل والمكسرات ومكوناتها المكونات بكت جلاش أو عجينة بقلاوة

كوب كبير من السمنة أو الزبدة

كمية من المكسرات بشرط أن تكون مجروشة مثل البندق، والفستق، وجوز الهند، أوالفول السوداني مكونات عمل الشربات أو العسل كوبان من الماء

كوب من السكر

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر

ملعقة كبيرة من الزبدة طريقة التحضير قبل البدء في عمل البقلاوة لابد أولا من تحضير الشربات وذلك من خلال وعن طريق وضع أناء على النار وتكون متوسطة ونضع بها كوبان من الماء وكوب من السكر ونتركهم حتى الغليان، وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وفى النهاية نضع عليها نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركهم على النار لمدة عشرة دقائق ثم يتم رفعهم من النار ونتركها جانبا حتى تبرد جيدا.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لكى تسخن جيدا قبل وضع صينية البقلاوة بها .

نحضر صينية تكون على شكل مربع أو مستطيل أو أي شكل تفضلينه ويتم دهنها بمعلقة كبيرة من السمنة، ثم نحضر طبق وبه كوب كبير من الزبدة على نار هادئة ليتم ذوبان الزبدة نضع ورقتين من الجلاش فى الصينية ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها وهكذا نستمر حتى تنتهى نصف كمية الجلاش ثم نضع كمية من المكسرات المجروشة ونضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها بالزبدة ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهى كمية الجلاش ثم يتم تقطيعها باستخدام السكينة على شكل مربعات صغيرة الحجم، بعد ذلك نقوم بدهنها بالزبدة قبل إدخالها الفرن .

نقوم بإدخال صينية البقلاوة في الفرن لمدة ثلث ساعة علي الأكثر حتى تأخذ اللون الذهبي .

بعد خروجها من الفرن نقوم بإضافة الشربات عليها بالكمية المناسبة ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها في طبق التقديم. مكونات عمل الشربات أو العسلطريقة التحضير

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