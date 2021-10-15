حضرى بنفسك بسكويت الطاسة السريع المحشو بالشوكولاتة

يعد بسكويت الطاسة من أنواع البسكويت السهلة والسريعة، وذلك لأنها لا تأخذ وقت فى تحضيرها وكذلك لا تحتاج إلى فرن للناس إللى ماعندناش فرن، ولا تستطيع عمل البسكوي فى المنزل وتضر إلى شرائه من الخارج ولكن هذا يطلقها أموال كثيرة، لهذا سوف نقدم لكم هذه الطريقة التى سوف تساعدك على عمله فى المنزل وبمكونات بسيطة ولا تكلفك الكثير، ونظراً لأن الأطفال والكبار يحبون البسكوي بشكل كبير يستمتعون بأكمله مع كوب من الشاى أو اللبن أو الشاى باللبن على الإفطار أو فى وقت العصاري، لذلك سوف تعرفك على طريقة سريعة جداً بتحضير فى وقت قياسي، وسوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت الطاسة بالتفصيل. مكونات بسكويت الطاسة مكونات بسكويت الطاسة يتكون بسكويت الطاسة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: ٦ كوب من الدقيق.

٢ حبة من البيض.

كوب من السكر .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزيت .

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة. للحشو شوكولاتة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت الطاسة سهلة جداً وسريعة ويمكنك تجهيزها فى اى وقت وهى كمايلي: نحضر وعاء عميق للعجن ونضع به الزبدة ونضيف عليها السكر والفانيليا. نخلطهم كويس جداً مع بعض باليد حتى يتداخلوا تماماً. ثم نضيف عليهم الزيت شوية شوية مع الاستمرار فى العجن باليد حتى تنتهى من كمية الزيت كلها، وقتها سوف يصبح الخليط كالكريمة. بعد ذلك نضيف البيضتين ونخلطهم حتى يتداخلوا تماماً. نضيف عليهم الدقيق والبيكنج بودر ونعجن أو نلم العجين حتى يتداخل مع بعضه كويس جداً. نقسم العجينة إلى ٣ اجزاء ونضع كل قطعة داخل كيس. ثم نأخذ الجزء الأول ونفردها على سطح مرشوش بالدقيق. بعد ما نفردها نرش على السطح شوية من الدقيق ونقطعها بالقطاعة المدورة إللى لها أحرف مشرشرة. نلم العجين المتبقى ونفرده مرة أخرى وهكذا مع جميع الأجزاء حتى تنتهى من الكمية كلها. بعد ذلك نحضر طاسة من التيفال ونضعها على النار، ونضع بداخلها قاطعة من الاستنلس لكى نضع فوقها صاج الخبز الذى سوف نضع عليه البسكوي لتسويته. ونحضر صاج أو ممكن نحضر الصاج إللى بداخل قالب الكيك إللى بيفتح. نرص فوقها البسكوي لتشويه ويعطيها من الأعلى بطبق أو أى غطاء عندك. نتركه حتى ينضج ويحمر بدون تقليب. بعد ما نخلص الكمية كلها نتركه حتى يبرد ثم هنحشيه بالشوكولاتة المذابة وبالف هنا وشفا. الوسوم

يعد بسكويت الطاسة من أنواع البسكويت السهلة والسريعة، وذلك لأنها لا تأخذ وقت فى تحضيرها وكذلك لا تحتاج إلى فرن للناس إللى ماعندناش فرن، ولا تستطيع عمل البسكوي فى المنزل وتضر إلى شرائه من الخارج ولكن هذا يطلقها أموال كثيرة، لهذا سوف نقدم لكم هذه الطريقة التى سوف تساعدك على عمله فى المنزل وبمكونات بسيطة ولا تكلفك الكثير، ونظراً لأن الأطفال والكبار يحبون البسكوي بشكل كبير يستمتعون بأكمله مع كوب من الشاى أو اللبن أو الشاى باللبن على الإفطار أو فى وقت العصاري، لذلك سوف تعرفك على طريقة سريعة جداً بتحضير فى وقت قياسي، وسوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت الطاسة بالتفصيل. مكونات بسكويت الطاسة مكونات بسكويت الطاسة يتكون بسكويت الطاسة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: ٦ كوب من الدقيق.

٢ حبة من البيض.

كوب من السكر .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزيت .

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة. للحشو شوكولاتة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت الطاسة سهلة جداً وسريعة ويمكنك تجهيزها فى اى وقت وهى كمايلي: نحضر وعاء عميق للعجن ونضع به الزبدة ونضيف عليها السكر والفانيليا. نخلطهم كويس جداً مع بعض باليد حتى يتداخلوا تماماً. ثم نضيف عليهم الزيت شوية شوية مع الاستمرار فى العجن باليد حتى تنتهى من كمية الزيت كلها، وقتها سوف يصبح الخليط كالكريمة. بعد ذلك نضيف البيضتين ونخلطهم حتى يتداخلوا تماماً. نضيف عليهم الدقيق والبيكنج بودر ونعجن أو نلم العجين حتى يتداخل مع بعضه كويس جداً. نقسم العجينة إلى ٣ اجزاء ونضع كل قطعة داخل كيس. ثم نأخذ الجزء الأول ونفردها على سطح مرشوش بالدقيق. بعد ما نفردها نرش على السطح شوية من الدقيق ونقطعها بالقطاعة المدورة إللى لها أحرف مشرشرة. نلم العجين المتبقى ونفرده مرة أخرى وهكذا مع جميع الأجزاء حتى تنتهى من الكمية كلها. بعد ذلك نحضر طاسة من التيفال ونضعها على النار، ونضع بداخلها قاطعة من الاستنلس لكى نضع فوقها صاج الخبز الذى سوف نضع عليه البسكوي لتسويته. ونحضر صاج أو ممكن نحضر الصاج إللى بداخل قالب الكيك إللى بيفتح. نرص فوقها البسكوي لتشويه ويعطيها من الأعلى بطبق أو أى غطاء عندك. نتركه حتى ينضج ويحمر بدون تقليب. بعد ما نخلص الكمية كلها نتركه حتى يبرد ثم هنحشيه بالشوكولاتة المذابة وبالف هنا وشفا.

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