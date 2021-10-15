خلطة كوري قنبلة لصبغ الشيب بالاشقر طبيعيا قولي وداعا للشعر الابيض

طريقة صبغ الشيب بالاشقر، مع مرور الوقت قد يظهر على السيدات والرجال ظهور خصل من الشعر الأبيض الذي يكون سبب أساسي في شعورهم بالاحراج، ومن هنا يبدأ البعض بالسعي وراء الصبغات الكيميائية التي تسئ الوضع سوء، فيوجد العديد من المواد الضارة في الصبغات الكيميائية تعمل على اتلاف الشعر فيما بعد، كما أنها تخفي الشيب لمدة زمانية فقط ويتم رجوعه مرة أخري، وذلك بعكس الوصفات الطبيعية التي تخفي الشعر الابيض نهائيا.

طريقة صبغ الشيب بالاشقر

لذلك نقدم اليوم لكل متابعي موقعنا أفضل طريقة صبغ الشيب بالاشقر طبيعيا، فتابعوا معي المكونات وطريقة تجهيز الوصفة.

المكونات

كوب من مسحوق القهوة المحمصة.

كمية من الماء.

كوب كبير من منعم الشعر.

طريقة صبغ الشيب بالاشقر طبيعيا

مع مسحوق القهوة سيخلصك تماماً من الشعر الابيض كونه لديه القدرة على تغميق لون الشعر درجتين على الاقل مما يساعد ذلك على اخفاء الشيب نهائيا.

تحضر الوصفة

قومي بغلي كمية القهوة مع كمية الماء واتركيها تنقع لمدة ساعتين على الأقل. ثم خذي كوب من القهوة المغلية والمنقوعة وضيفي عليها ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة وكمية منعم الشعر. يوزع الخليط على كامل الشعر تدريجياً، ثم يترك لمدة لا تقل عم ساعتين قبل شطفه بالماء البارد.

طريقة صبغ الشيب بالاشقر

تعد وصفة الشاي الأسود اقوي طريقة صبغ الشيب بالاشقر، حيث تكمن عدة فوائد في الشاي الأسود الذي يساعدك على محاربة الشيب والتخلص منه بشكل نهائي، كما لديه القدرة المذهلة على تغميق لون الشعر ويجعله لامعا.

فقط قومي بأخذ 6 أكياس من الشاي الأسود وانقعيه في كوبان من الماء السابق غليه، واتركيه على جانب حتي يبرد تماما.

وزعي منقوع الشاي الأسود على كامل شعرك واتركيه لمدة ساعتين على الأقل قبل شطفه بالماء وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة الميرمية لصبغ الشعر الأبيض

مع وصفة عشبة الميرمية التي تعمل على اخفاء الشيب ستلاحظين الفرق من الاستعمال الأول فقط حضري واحد كوب كبير من الميرمية وضعيها في نصف كوب صغير من الماء المغلي، واتركيها على جانب لمدة ساعتين على الأقل حتي ينقع اللون أكثر.

ثم صفي الميرمية وقومي بتوزيعها على كامل الشعر واتركيها لمدة 3 ساعات على الأقل ثم يشطف بالماء البارد.

صبغة الشاي للشيب

مع وصفة الشاي التي لقت نجاح مبهرة في عالم الصبغات الطبيعية ستجدين نتيجة فعالة من اول استخدام، فقط كل ما عليكي هو اخذ اربع ملاعق كبيرة من الشاي ثم ضعيهم في وعاء به 5 اكواب من الماء ويترك على النار حتي يغلي عدة مرات ثم يرفع على جانب حتي يبرد.

ثم يوزع على كامل الشعر ويترك ليلة كاملة قبل ان يشطف بالماء البارد، تكرر تلك الوصفة عند اللازوم.