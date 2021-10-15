طريقة تحضير كيك النسكافيه البارد بمكونات سهلة وطعم أحلى من الجاتوه، في وصفة اليوم لعشاق المطبخ وخاصة الحلويات سوف نقوم بتحضير كيكة النسكافيه الباردة، والتي لا تحتاج إلى فرن ولا يتواجد البيض ضمن مكوناتها البسيطة والتي تتوفر بالتأكيد في مطبخك. وصفتنا اليوم لمحبي النسكافيه والقهوة فهذا الكيك سينال إعجابكم بشدة، حيث أن طعمه بين التراميسون والجاتوه أو الحلويات الباردة التي يجمع طعمها بين الكريمة والقهوة.

طريقة تحضير كيك النسكافيه البارد

لتحضير كيكة النسكافيه سوف نستخدم المقادير التالية:

2 ونصف باكيت بسكويت أي نوع مفضل لديكم بمقدار 525 جرام.

3 ملاعق صغيرة من النسكافيه + ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.

كوب ماء مفلتر ساخن.

وللكريمة احضري 3 باكيت كريم شانتيه بمقدار 450 جرام (ويمكنك استبدال الكريم شانتيه ب 4 أكواب من كريمة الحلويات السائلة وتسمى بكريمة الخفق+ كوب من السكر البودرة) + 3 أكواب إلا ربع ماء بارد + 3 ملاعق كبيرة نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان.

وللجناش احضري كوب إلا ربع شوكولاتة بمقدار 135 جرام + ثلث كوب كريمة سائلة ساخنة (تسمى بالكريمة اللباني ويمكنك استبدالها بثلث كوب حليب + ملعقة زبدة)

نحضر مقدار النسكافيه (3 ملاعق) ونضعه في وعاء صغير ونضيف إليه 3 ملاعق كبيرة من الماء الساخن، ثم نقوم بتذويب النسكافيه في الماء الساخن ونضعه جانباً. ثم نحضر السائل لتسقية البسكويت حيث يتم تحضير فنجان ونضع بداخله الحليب المجفف مع النسكافيه والماء الساخن، ثم يتم التقليب وبعد ذلك نضعه جانباً حتى يبرد ويبقى جاهز لتسقية البسكويت، ومن جانب آخر نحضر وعاء مناسب ونضع به بودرة الكريم شانتيه والماء البارد، ثم نقوم بإضافة خليط النسكافيه مع الماء الذي تم تحضيره في أول خطوة، ثم يتم خفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي متماسك.

كيكة النسكافيه لعشاق القهوة

نحضر بعد ذلك قالب قابل للفتح ويفضل أن يكون غير قابل للالتصاق مقاس 25 ونحضر البسكويت وسائل التسقية الذي تم تحضيره سابقاً، ثم نضع البسكويت في السائل ثم نضعه مباشرة في القالب ليتم عمل طبقة من البسكويت، ثم نضع طبقة من الكريمة وتوزع بالتساوي وبعد ذلك نضع طبقة من البسكويت بنفس طريقة الطبقة الأولى، وهكذا حتى يكتمل القالب وتكون آخر طبقة من الكريمة بطبقة سميكة نوعاً ما وتوزع جيداً.

ندخله الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك جيداً وبعد ذلك يتم فتح القالب، ثم نضع طبقة كريمة على جوانب طبقة الكيك وتوزع بالتساوي ثم نقوم بتحضير الجناش، وذلك عن طريق تحضير قطع الشوكولاتة وتضاف إليها الكريمة الساخنة ثم يترك الخليط لمدة دقيقتين وبعد ذلك يتم التقليب، حتى نحصل على خليط متجانس ثم نضعه في كيس حلواني ويتم تزيين الكيك بهذا الجناش على السطح والجوانب، ثم توضع رشة من مبشور الشوكولاتة ونقطعه بعد ذلك، ثم نقدمه في طبق التقديم.