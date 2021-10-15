طريقة عمل دبس رمان صوص الرمان للتبيلة الكفتة والدجاج بثلاث مكونات فقط

طريقة عمل دبس رمان للكفتة والدجاج والمحاشي والكثير من المأكولات لإعطاءها طعم رائع وتسوية عالية بنفس طعم المأكولات التي تقدم في كبرى المطاعم ولها طعم لذيذ والسر في الطعم لوجود دبس الرمان صوص أحمر لامع، حيث يعتبر دبس الرمان من أهم منتجات غذائية التي تمتاز بأن لها طعم لاذع مكس ما بين الحامض والحلو ويستخدم صوص دبس الرمان في العديد من الطبخات المختلفة، ومن أنواع المأكولات يوضع دبس رمان على الكبدة بكافة أنواعها سواء لكبد اللحوم أو كيد دجاج أثناء تسويتها، وتكون على الكبدة قبل أن يتم رفعها من على النار بدقيقة، وشهرة دبس الرمان لتلميع الدجاج المشوي حيث تضاف على الجلد من الخارج عند تسويتها تحت الشواية، كما يستعمل في حشو ورق العنب ويوضع على المحاشي يجعله في مكان أخر من الطعم الرائع للمحاشي بأنواعها، كما يستخدم دبس رمان في التخلص من الوزن الزائد لمن يرغب في التخلص من السمنة، حيث يوضع ملعقة كبيرة من دبس رمان الى كوب من الماء، ويتناول في الصباح قبل الإفطار لمدة 10 أيام تعمل على تخفيض الوزن وسد الشهية. طريقة عمل دبس رمان بالمنزل لكل الأكلات عدد 3 كوب من عصير رمان. نصف كوب عصير ليمون. نصف كوب من سكر الأبيض. أسهل طريقة لدبس رمان في المنزل يضاف عصير الليمون إلى عصير الرمان وتخلط الاثنان معا، ويضاف عليهم السكر الأبيض.

توضع الثلاث مكونات بوعاء على النار وتكون بدرجة حرارة هادئة وتترك على النار حتى تصل إلى درجة الغليان.

يترك مزيج على النار حتى يتبخر منه الماء ويكون قوامه سميك حوالي كوب واحد فقط، برفع من على النار ويترك حتى يبرد. طريقة عمل كفتة بدبس رمان بالمنزل احضري نصف كيلو من لحم مفروم.

ثمرة بصل واحدة مفرومة.

بصلة أخرى مقطعة إلى شرائح.

عدد 3 فص ثوم مفروم.

ثمرة طماطم كبيرة مفرومة.

ربع كوب من بقسماط.

بيضة واحدة بحرارة الغرفة.

كوب إلا ربع الكوب من دبس رمان.

نصف كوب ماء أو مرقة دجاج.

ملعقة كبيرة صوص طماطم.

ربع كوب كزبرة خضراء.

ربع كوب زيت.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة بهارات مشكل. خطوات عمل دبس رمان لتتبيلة الكفتة المشوية ضعي كل من اللحم المفروم مع البصل والكزبرة وبهارات في وعاء معا واخلطيهم جيدا بيديك. ضيفي التوابل الأخرى عليها من ملح وفلفل أسود وبيضة والبقسماط ويمزج المكونات معا جيدا حتى الحصول على مزيج ناعم. ثم كوري اللحم المتبل إلى كرات بحجم متوسط وتترك لمدة ساعة في الثلاجة حتى تتماسك ثم توضع في كمية من الزيت للتحمير. احضري وعاء أخر يرفع على النار ضعي عليه البصل مع الزيت وتقليبه حتى يذبل تماما، ويضاف عليه الثوم ويترك لمدة دقيقة. يضاف عليها الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود والماء. تضاف الكفتة في صوص دبس الرمان ويترك الإناء على نار هادئة لمدة 10 دقائق وترفع على النار وتقدم. طريقة عمل دبس رمان بالمنزل لكل الأكلاتأسهل طريقة لدبس رمان في المنزلطريقة عمل كفتة بدبس رمان بالمنزلخطوات عمل دبس رمان لتتبيلة الكفتة المشوية الوسوم

طريقة عمل دبس رمان للكفتة والدجاج والمحاشي والكثير من المأكولات لإعطاءها طعم رائع وتسوية عالية بنفس طعم المأكولات التي تقدم في كبرى المطاعم ولها طعم لذيذ والسر في الطعم لوجود دبس الرمان صوص أحمر لامع، حيث يعتبر دبس الرمان من أهم منتجات غذائية التي تمتاز بأن لها طعم لاذع مكس ما بين الحامض والحلو ويستخدم صوص دبس الرمان في العديد من الطبخات المختلفة، ومن أنواع المأكولات يوضع دبس رمان على الكبدة بكافة أنواعها سواء لكبد اللحوم أو كيد دجاج أثناء تسويتها، وتكون على الكبدة قبل أن يتم رفعها من على النار بدقيقة، وشهرة دبس الرمان لتلميع الدجاج المشوي حيث تضاف على الجلد من الخارج عند تسويتها تحت الشواية، كما يستعمل في حشو ورق العنب ويوضع على المحاشي يجعله في مكان أخر من الطعم الرائع للمحاشي بأنواعها، كما يستخدم دبس رمان في التخلص من الوزن الزائد لمن يرغب في التخلص من السمنة، حيث يوضع ملعقة كبيرة من دبس رمان الى كوب من الماء، ويتناول في الصباح قبل الإفطار لمدة 10 أيام تعمل على تخفيض الوزن وسد الشهية. طريقة عمل دبس رمان بالمنزل لكل الأكلات عدد 3 كوب من عصير رمان. نصف كوب عصير ليمون. نصف كوب من سكر الأبيض. أسهل طريقة لدبس رمان في المنزل يضاف عصير الليمون إلى عصير الرمان وتخلط الاثنان معا، ويضاف عليهم السكر الأبيض.

توضع الثلاث مكونات بوعاء على النار وتكون بدرجة حرارة هادئة وتترك على النار حتى تصل إلى درجة الغليان.

يترك مزيج على النار حتى يتبخر منه الماء ويكون قوامه سميك حوالي كوب واحد فقط، برفع من على النار ويترك حتى يبرد. طريقة عمل كفتة بدبس رمان بالمنزل احضري نصف كيلو من لحم مفروم.

ثمرة بصل واحدة مفرومة.

بصلة أخرى مقطعة إلى شرائح.

عدد 3 فص ثوم مفروم.

ثمرة طماطم كبيرة مفرومة.

ربع كوب من بقسماط.

بيضة واحدة بحرارة الغرفة.

كوب إلا ربع الكوب من دبس رمان.

نصف كوب ماء أو مرقة دجاج.

ملعقة كبيرة صوص طماطم.

ربع كوب كزبرة خضراء.

ربع كوب زيت.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة بهارات مشكل. خطوات عمل دبس رمان لتتبيلة الكفتة المشوية ضعي كل من اللحم المفروم مع البصل والكزبرة وبهارات في وعاء معا واخلطيهم جيدا بيديك. ضيفي التوابل الأخرى عليها من ملح وفلفل أسود وبيضة والبقسماط ويمزج المكونات معا جيدا حتى الحصول على مزيج ناعم. ثم كوري اللحم المتبل إلى كرات بحجم متوسط وتترك لمدة ساعة في الثلاجة حتى تتماسك ثم توضع في كمية من الزيت للتحمير. احضري وعاء أخر يرفع على النار ضعي عليه البصل مع الزيت وتقليبه حتى يذبل تماما، ويضاف عليه الثوم ويترك لمدة دقيقة. يضاف عليها الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود والماء. تضاف الكفتة في صوص دبس الرمان ويترك الإناء على نار هادئة لمدة 10 دقائق وترفع على النار وتقدم. طريقة عمل دبس رمان بالمنزل لكل الأكلاتأسهل طريقة لدبس رمان في المنزلطريقة عمل كفتة بدبس رمان بالمنزلخطوات عمل دبس رمان لتتبيلة الكفتة المشوية

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