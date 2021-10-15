خلطة دجاج كنتاكي سوبر كرانشي بسر خطير، وذلك لأن موقعنا يقدم كل ما يهتم بصحة اسرتك، سوف نقدم لكم السر وراء الطعم الرائع والسوبر مقرمش للدجاج المقلي في المنزل، والذي أصبح من اكثر الوجبات التي يطلبها الاولاد من الخارج، الامر لا يقتصر علي حبها من قبل الشباب فقط بل كل من يتذوقها يدمنها وقع في حبها، وبالرغم من إستخدام الزيت في التحمير وهو امر غير صحي بالمرة، سوف نساعدك علي تجهيزها في المنزل لتكني علي الاقل ضامن للدجاج المقدم للاولاد، وكذلك لتقومي بغسلة جيدا قبل اعدادة تقدمية لافراد اسرتك.

خلطة دجاج كنتاكي سوبر كرانشي بسر خطير

نقدم لكم خلطة دجاج كنتاكي سوبر كرانشي بسر خطير جربيها في البيت، حيث تعتبر مكوناتها بسيطة وسهلة وطريقة إعدادها سريعة، ونستعرض معكم الآن المكونات

دجاجة مقطعة 8 اجزاء أو دبابيس فراخ فقط.

2 كوب لبن.

نصف كوب ماء.

نصف كوب خل.

ملح.

فلفل اسود مقدار معلقتين صغير.

معلقتين ثوم بودر.

معلقة قرفة.

ملعقتين بصل بودر.

جنزبيل معلقة كبيرة.

خطوات تحضير الدجاج المقرمش

عليكي إتباع خطوات بسيطة لضمان نجاح خلطة دجاج كنتاكي سوبر كرانشي، وسوف نوضح لكي عرض تفصيلي بها، حيث تتوقفي عن شرائها من الخارج وتعديها دائما في منزلك

اولا قومي بوضع الدجاجة بعد التقطيع في محلول التنقية المخصص للحوم.

في وعاء عميق قومي بوضع اللبن والخل والماء واضيفي التوابل وقلبيها جيدا.

الان انزلي بالدجاج المقطع في الخليط وضعيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات علي الاقل.

جهزي وعاء يحتوي علي كوب الدقيق و2 كوب من النشا ومعلقة كركم.

قومي بإخراج قطع الدجاج من الخليط وضعيها في الدقيق، واعيدي وضعها مجداد في المحلول ثم قلبيها في الدقيق مرة اخري.

في زيت غزيز قومي بقليها علي حرارة عالية ثم متوسطة.

اتركي كل وجة لمدة 10 دقائق لحين الحصول علي اللون المطلوبة.

قدميها مع الكاتشب وسلطة الكول سلو والبطاطس المقلية.

طريقة عمل سلطة الكلو سلو

يمكنك اعداد سلطة الكلو سلو في المنزل بمكونات بسيطة وهي الجزر والكرنب الكابوتشي، عليكي بشرها ناعم ووضعها في وعاء عميق واضافة بعض السكر والخل ومقدار كوب واحد من الزبادي، وضعيها في الثلاجة لمدة 2 ساعة علي الاقل لتمتزج جميع المكونات وتتداخل.