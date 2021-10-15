أسهل وصفة لعمل أصابع زينب بالطعم المقرمش واللون الذهبي

تعتبر أصابع زينب من الحلويات اللذيذة، التي يتم تحضيرها بكثرة وتعتبر هي من الحلويات الشرقية المعروفة، تمتاز بالطعم المقرمش وأيضاً بالون الذهبي الجميل واللذيذ، يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة هي عبارة عن الدقيق والسميد وبعض من المكونات الأخرى المتوفرة في كل منزل وتعتبر غير مكلفة، وتعتبر العجينة التي تحضر منها بسيطة جداً ولا تحتاج إلي تخمير فمجرد تشكيلها تترك لترتاح فقط حوالي خمس دقائق، ثم يتم تشكيلها وتسويتها بطريقة مميزة تعطي لها شكل مختلف ومميز عن غيرها من الحلويات، وتعتبر تسويتها بسيطة فهي لا تحتاج إلي الفرن ولكن يتم تسويتها بطريقة القلي، وهناك العديد من الحلويات الشرقية المشهورة والمعروفة مثل بلح الشام المقرمش وأصابع الجلاش المحشية وغيرها من الحلويات الكثيرة والمتنوعة التي تقدم بكثرة لدي المصريين، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم تابعينا الكرام طريقة عمل أصابع زينب المقرمشة اللذيذة.

مكونات عمل أصابع زينب المقرمشة

مكونات هذه الوصفة بسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

2 كوب دقيق.

نصف كوب سميد.

رشة من الملح.

رشة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف كوب من الماء.

3 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة.

2 ملعقة صغيرة سكر.

زيت للقلي.

للشربات

3 أكواب سكر.

كوب ونصف ماء.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير

يتم تحضير أصابع زينب بطريقة سهلة هي كما يلي:ـ

نستخدم وعاء متسع ونضع به 2 كوب من الدقيق مع نصف كوب من السميد ثم نضيف رشة من الملح وملعقتين من السكر ونقلب المكونات. ثم نضيف رشة من الفانيليا و3 ملاعق من الزيت وملعقتين من السمنة، ونقلب المكونات معاً حتي تختلط الزبدة والزيت مع الدقيق تماماً. نقوم بخلط الخميرة مع الماء ثم نضيف الخليط تدريجياً إلي المكونات السابقة، ونعجن المكونات حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة. نترك العجينة لكي ترتاح قليلاً لمدة خمس دقائق فقط مع مراعاة تغطيتها.

طريقة التشكيل

لتشكيل العجين يُتبع الآتي:ـ

ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي كرات صغيرة في الحجم، ثم نستخدم (مبشرة أو مصفي) لكي تساعد على إعطاء شكل مميز لكرات العجين.

نضع كرات العجين الصغيرة على المصفى ثم نضغط عليها باليد ونفردها علي شكل بيضاوي صغير، حتي تأخذ نفس شكل المصفى ثم نلفها على شكل اسطواني.

ثم يتم وضعها في زيت ساخن على درجة حرارة متوسطة، تترك حتي تأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب.

تصفى من الزيت جيداً ثم توضع مباشرة في الشربات البارد (يكون مجهزاً مسبقاً) نخرجها من الشربات وتقدم بألف هنا وشفا.

طريقة تحضير شربات أصابع زينب

طريقة تحضير الشربات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نضع 3 أكواب من السكر مع كوب ونصف من الماء ونقلب المكونات حتي يذوب السكر تماماً. يترك على نار متوسطة حتي يغلي ثم نتركه لمدة خمس دقائق من بعد الغليان، ثم يرفع من النار ثم نضيف إليه ملعقة من الفانيليا ونمزج المكونات جيداً. يترك حتي يبرد تماماً ويصبح جاهز للاستخدام.

نصائح هامة

هناك بعض النصائح التي تساعد على عمل هذه الوصفة بطعم مقرمش ولون ذهبي جميل وهي كما يلي:-