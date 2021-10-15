اعملي عجينة الكريب الأصلية الحادق والحلو بكل سهولة وبمكونات اقتصادية، يعتبر الكريب الحادق من أكثر المأكولات التي يقبل على تناول الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقه الجيد، فيتم تحضير الكريب بأكثر من طريقة وأكثر من حشو ويختلف طريقة تحضيره من مكان للأخر وإليكم في السطور التالية طريقة عمل الكريب الحادق في المنزل.

طريقة عمل عجينة الكريب الحادق

تتسم طريقة تحضير الكريب الحادق في المنزل بالسهولة كما أنه لا يستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير عمل عجينة الكريب الحادق في المنزل وخطوات تحضيره

حبة واحدة من البيض.

كأس كبير من الحليب السائل.

كأس كبير من الطحين.

رشة من الملح.

يتم تحضير الكريب الحادق من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من البيض والملح والطحين مع نصف كمية من الحليب ويتم وضعهم في الخلاط الكهربائي.

ثم يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض بصورة جيدة لحين أن تتجانس كافة المكونات.

بعد ذلك يتم إضافة الكمية المتبقية من الحليب ثم القيام بعجن كافة المكونات مع بعضها البعض لحين أن يظهر إليكم عجينة مناسبة.

الحصول على مقلاة غير لاصقة ويتم دهنها بكمية من الزيت ثم يتم إشعال النار من أسفلها.

بعد ذلك القيام بوضع كمية من الخليط في المقلاة.

ثم يتم الانتظار لمدة نصف دقيقة ثم قومي بتقليبها على الجانب الأخر وتركها لمدة نصف دقيقة ثم يتم إخراجها من المقلاة.

بعد ذلك يتم حشو الكريب بالحشو الذي ترغبون فيه بحيث يكون على شكل نصف دائرة، وبالتالي يكون جاهز للتقديم وبالهناء على الجميع.

طريقة تحضير الكريب الحادقطريقة عمل الكريب الحلو

المقادير

كأس ونصف من اللبن.

دقيق.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الحصول على طبق كبير ويتم نخل الدقيق في ثم يتم وضع الفانيليا ويتم تقليبهم مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم الحصول على خلاط ويتم وضع فيه البيض والسكر والفانيليا. ثم يتم خلط المكونات لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس. يتم وضع الخليط مع الدقيق ويتم التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة سائلة. بعد ذلك يتم ترك العجينة لمدة ثلث ساعة لحين أن ترتاح. ثم يتم وضع طاسة على النار ثم وضع فيها كمية من الزيت. بعد ذلك يتم وضع العجين حتى تصبح قرص دائري ثم يتم وضع الحشو المفضل وبالهناء على الجميع.

طريقة تحضير الكريب الحلوطريقة عمل الكريب الحادق بحشوة السجق

المكونات

كمية من أرغف الكريب.

نصف كيلو من السجق.

كوب كبير من الطماطم المقطعة.

كوب كبير من الجبن الرومي المبشور.

2 حبة من الفلفل الرومي المقطع أو الفلفل الأخضر الحار.

كوب كبير من الجبنة الموزايلا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت.

القيام بتقطيع السجق إلى قطع صغيرة، ثم ضعي كمية الزيت في إناء على النار، وقومي بتسخين الزيت. بعد ذلك ضعي السجق في الزيت، وقومي بالتقليب لعدة دقائق، ثم ضيفي الطماطم والفلفل الأخضر إلى السجق. ثم يتم التقليب مرة أخرى، بعد ذلك القيام بإضافة الملح والفلفل الأسود، وترك قليلا على نار هادئة حتى ينضج تمام السجق. بعد ذلك يرفع السجق من على النار ويترك حتى يبرد، لكي يتم حشو الكريب بالخليط. ثم القيام بفرد الكريب، ويتم وضع كمية مناسبة من السجق على الكريب، ثم يتم وضع الجبنة الرومي والجبنة الموزايلا. بعد ذلك قومي بغلق الكريب جيدا على شكل مثلث، ثم قومي بتسخين مقلاية غير لاصقة. ثم امسحي المقلاية بالقليل من الزيت، ثم ضعي الكريب في المقلاية على الجانب المفتوح، وقومي بالضغط على الكريب حتى يغلق جيدا. بعد ذلك قومي بتقليب الكريب على الجانب الآخر وحتى يصبح لونه ذهبي.

خطوات تحضير الكريب الحادق بحشوة السجق