الذ فطائر تركية باللحمة المفرومة شهية وفخمة بطعم رائع وعجينة خفيفة وهشة ورطبة كالقطن

الذ فطائر تركية باللحمة المفرومة شهية وفخمة ، ترغب الأمهات أن تقوم بتحضير أكلات جديدة ومختلفة وهذا يحبه الأولاد ويكون لديهم رغبة في تناول الأطعمة بشكل وطعم جديد ومختلف، لذلك حرصنا على أن نأتي لك اليوم سيدتي بواحدة من أفضل الطرق الذي يمكنك أن تتبيعها للحصول على أشهى وألذ الفطائر وهي طريقة عمل الفطائر التركية باللحمة المفرومة في المنزل، فالمطبخ التركي مشهور بأكلات الشهية وخاصة عمل الفطائر والمعجنات المتنوعة والحلويات اللذيذة، واليوم تابعونا لكي نقدم إليكم أسهل طريقة لعمل الفطائر التركية باللحمة المفرومة. الذ فطائر تركية باللحمة المفرومة شهية وفخمة الذ فطائر تركية باللحمة المفرومة شهية وفخمة دائماً عليك البحث في التغيير حتى يستطيع أفراد عائلتك قبل ما تقومين بتقديمه من طعام لذيذ وشهي، فقومي بتقديم الصنف الواحد بأكثر من طريقة وهذا سوف يجعلهم يطلبونه منك دائماً، واليوم حرصنا على أن نأتي لك بأسهل طريقة لعمل الفطائر باللحمة المفرومة والتي تتطلب منك بعض المكونات ومنها ما يلي: مقادير العجينة: 4 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

1 كوب لبن زبادي.

1 كوب بقسماط.

ملعقتين صغيرتين ملح

1 كوب زيت.

2 صفار بيض.

ملعقتين كبيرتين سمسم.

ملعقتين كبيرتين حبة البركة. مقادير الحشو: 1 كيلو لحم مفروم.

1 بصلة كبيرة مفروم ناعم.

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون.

حزمة بقدونس مفروم ناعم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بهارات.

1 ملعقة كبيرة دبس الرمان.

فلفل أحمر مقطع شرائح رفيعة. طريقة تحضير الفطيرة التركية باللحم المفروم: ضعي طاسة على النار ضيفي لها قليل من زيت الزيتون وبعد أن يصبح ساخن أضيفي اللحم المفروم والبصل والثوم والبهارات والفلفل وقلبي جيداً ثم تترك حتى أن تصبح ناضجة.

بعد أن تنضج اللحم يتم إضافة البقدونس ودبس الرمان والفلفل الأحمر وقلبي جيداً وتركيه حتى أن تنضج تماماً.

ثم عليك البدء في تحضير العجينة عن طريق خلط الدقيق ومعه اللبن والزيت والبقسماط والملح واخلطي المكونات مع بعضها جيداً حتى أن تصبح العجينة متماسكة.

لابد من أن تحصلين على عجينة طرية وناعمة تكون شبيه لعجينة الخبز ثم يتم تقسيم العجينة لكرات متوسطة.

تكون شبيه لعجينة الخبز ثم يتم تقسيم العجينة لكرات متوسطة. يتم فرد العجينة على سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق ويتم فرد كل كرة ويوضع بها مقدار من الحشو ويتم غلقها بشكل نصف دائرة.

احرصي على غلقها بإحكام واغرسيها بالشوكة، ثم احضري صينية ادهنيها بقليل من الزيت ويرص بها وادهنيها بصفار البيض وادخليها الفرن. مقادير العجينة:مقادير الحشو:طريقة تحضير الفطيرة التركية باللحم المفروم: الوسوم

الذ فطائر تركية باللحمة المفرومة شهية وفخمة ، ترغب الأمهات أن تقوم بتحضير أكلات جديدة ومختلفة وهذا يحبه الأولاد ويكون لديهم رغبة في تناول الأطعمة بشكل وطعم جديد ومختلف، لذلك حرصنا على أن نأتي لك اليوم سيدتي بواحدة من أفضل الطرق الذي يمكنك أن تتبيعها للحصول على أشهى وألذ الفطائر وهي طريقة عمل الفطائر التركية باللحمة المفرومة في المنزل، فالمطبخ التركي مشهور بأكلات الشهية وخاصة عمل الفطائر والمعجنات المتنوعة والحلويات اللذيذة، واليوم تابعونا لكي نقدم إليكم أسهل طريقة لعمل الفطائر التركية باللحمة المفرومة. الذ فطائر تركية باللحمة المفرومة شهية وفخمة الذ فطائر تركية باللحمة المفرومة شهية وفخمة دائماً عليك البحث في التغيير حتى يستطيع أفراد عائلتك قبل ما تقومين بتقديمه من طعام لذيذ وشهي، فقومي بتقديم الصنف الواحد بأكثر من طريقة وهذا سوف يجعلهم يطلبونه منك دائماً، واليوم حرصنا على أن نأتي لك بأسهل طريقة لعمل الفطائر باللحمة المفرومة والتي تتطلب منك بعض المكونات ومنها ما يلي: مقادير العجينة: 4 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

1 كوب لبن زبادي.

1 كوب بقسماط.

ملعقتين صغيرتين ملح

1 كوب زيت.

2 صفار بيض.

ملعقتين كبيرتين سمسم.

ملعقتين كبيرتين حبة البركة. مقادير الحشو: 1 كيلو لحم مفروم.

1 بصلة كبيرة مفروم ناعم.

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون.

حزمة بقدونس مفروم ناعم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بهارات.

1 ملعقة كبيرة دبس الرمان.

فلفل أحمر مقطع شرائح رفيعة. طريقة تحضير الفطيرة التركية باللحم المفروم: ضعي طاسة على النار ضيفي لها قليل من زيت الزيتون وبعد أن يصبح ساخن أضيفي اللحم المفروم والبصل والثوم والبهارات والفلفل وقلبي جيداً ثم تترك حتى أن تصبح ناضجة.

بعد أن تنضج اللحم يتم إضافة البقدونس ودبس الرمان والفلفل الأحمر وقلبي جيداً وتركيه حتى أن تنضج تماماً.

ثم عليك البدء في تحضير العجينة عن طريق خلط الدقيق ومعه اللبن والزيت والبقسماط والملح واخلطي المكونات مع بعضها جيداً حتى أن تصبح العجينة متماسكة.

لابد من أن تحصلين على عجينة طرية وناعمة تكون شبيه لعجينة الخبز ثم يتم تقسيم العجينة لكرات متوسطة.

تكون شبيه لعجينة الخبز ثم يتم تقسيم العجينة لكرات متوسطة. يتم فرد العجينة على سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق ويتم فرد كل كرة ويوضع بها مقدار من الحشو ويتم غلقها بشكل نصف دائرة.

احرصي على غلقها بإحكام واغرسيها بالشوكة، ثم احضري صينية ادهنيها بقليل من الزيت ويرص بها وادهنيها بصفار البيض وادخليها الفرن. مقادير العجينة:مقادير الحشو:طريقة تحضير الفطيرة التركية باللحم المفروم:

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