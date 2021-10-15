تطويل الشعر 30 سم في اسبوع بملعقة من الخلطة الكوريه مش هتصدقي النتيجة

نتعرف اليوم على أقوي خلطات لتطويل الشعر مع وصفة حب الرشاد المذهلة لتطويل وتكثيف الشعر، الإستمتاع بشعر طويل ناعم غير مجعد هو حلم كل فتاة، فكما نعلم أن زينة الفتاة هو شعرها، ولكن الكثير منا تواجهه مشاكل كبيرة بالشعر من تلف وتساقط وتقصف، والكثير منا لا تنمو خصلات شعره بشكل طبيعي.

أن الوصفات الطبيعية واستخدام الأعشاب لها دور قوي في إصلاح الشعر ومعالجة مشاكله، حيث أثبت حي الرشاد مدى فاعليته في نمو الشعر وتغذية الشعر؛ لأنه بمثابة عنصر قوي يعمل على تقوية الشعر والبصيلات يعطي الشعر حيوية ولمعان.

خلطات لتطويل شعر

وصفة حب الرشاد و خليط الزيوت الطبيعية:

إذا كنتي ترغبين في تغذية الشعر من الجذور عليكي بإستخدام تام الوصفة المذهلة.

مكونات الوصفة:

أحضري مقدار ملعقة كبيرة من الآتي:

زيت الخروع.

حب الرشاد.

زيت جوز الهند.

ضيفي إليهم ملعقتان من زيت الزيتون، ومقدار ملعقة و نصف من المرمرية.

طريقة إعداد الوصفة:

قلبي في وعاء جميع المكونات السابقة.

حافظي الخليط لمدة يوم داخل الثلاجة.

استخدمي الخليط بشكل يومي على فروة الرأس، وسيعمل على نمو الشعر وتغذيته بشكل ملحوظ.

يجب أن تكرر وصفة حب الرشاد، ليتم الوصول إلى نتيجة الطويل المطلوبة، حيث أن حب الرشاد يعمل على امتصاص عنصر الحديد في الدم، وبالتالي يكون سببا في وصول الدورة الدموية، لبصيلات الشعر، مما يجعل الشعر ينمو بسرعة ويغذيه ويزيد قوته وكثافته.

طريقة لتكثيف الشعر

حب الرشاد وتطويل الشعر خلال اسبوع:

جهزي مقدار نصف كوب من حب الرشاد المطحون.

جهزي مقدار كوب من زيت الجرجير.

جهزي مقدار 3 ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة إعداد الوصفة:

يجهز وعاء مناسب، ويوضع على نار متوسطة الحرارة.

يوضع حب الرشاد داخل الإناء، ويضاف إليه زيت الزيتون؛ ويقلب ويترك على النار لمدة 5 دقائق.

يرفع الإناء من النار.

تضاف باقي الزيوت إلى الخليط وتقلب جيدا.

يترك الخليط بالكامل، إلى أن يبرد.

يحفظ في علبة ويؤخذ منه عند الاستخدام.

استخدمي هذا الخليط كدهان بمعدل مرتين في اليوم سيدتي.

وصفة سريعة بزيت الخروع والنخاع لتطويل الشعر

مع خلطة زيت النخاع والخروع المذهلة التي تعمل على إطالة الشعر في وقتا قصير ستلاحظين الفرق بنفسك في خضون ايام قليلة، فقط امزجي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع معلقة كبيرة من زيت النخاع واخلطيهم جيدا، ثم وزعي الخليط على شعرك مع التدليك لفروة الرأس ويترك لمدة ساعتين على الأقل قبل شطفه بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك العملية ثلاث مرات من كل اسبوع عل. الأقل للوصول للنتيجة المطلوبة.

وصفة البيض لتطويل الشعر

يعتبر البيض من أكثر المواد التي تغذي الشعر بقوي كونه غني بالبروتينات والأحماض الدهنية والتي تساعد بشكل كبير في علاج الشعر وجفافه.

فقط امزجي بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز أو زيت الزيتون ومعلقة صغيرة من العسل، ثم يوضع الخليط على كامل الشعر مع التدليك لفروة الرأس ويترك لمدة 20 دقيقة قبل الاستحمام.