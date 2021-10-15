حضري عجينة البيتزا الهشة زي بتاعة المحلات بالجبنة المطاطة

عجينة البيتزا الهشة، تعتبر عجينة البيتزا من أكثر الأمور التي تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضيرها، فالبيتزا من المأكولات التي يفضلها الكثيرين نظراً لمذاقها الشهي وتحضيرها بأكثر من طريقة وحشو مختلف ولكن تكمن المشكلة في طريقة تحضير العجينة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل.

تعتبر البيتزا الإيطالية الهشة من أفضل أنواع الوجبات السريعة بالنسبة للكثير من الكبار والصغار أيضا، لأنها سريعة وطعمها روعة وهي مكوناتها بسيطة وسهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت والمجهود، كل ما عليكم تحضير الدقيق الأبيض المخصص بالمعجنات، والخميرة الفورية، والماء الدافئ ومن خلال السطور القادمة سنوضح مكونات عمل عجينة البيتزا الهشة بالتفصيل.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل:

عجينة البيتزا سهلة للغاية ويتم تحضيرها بكل سرعة وإليكم المقادير:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كأس ونص فمن المياه الدافئ.

ثلاثة كؤوس ونصف من الطحين.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة تحضير عجينة البيتزا:

يتم تحضير عجينة البيتزا بكل سهولة فقط من خلال اتباع التالي:

الحصول على إناء به ماء دافئة ويتم وضع فيه الخميرة مع ملعقة كبيرة من السكر ويتم تركهم لمدة خمسة دقائق لحين ظهور الفقاعات. القيام بوضع الدقيق في إناء واسع ويتم عمل حفرة في المنتصف ثم يتم وضع خليط الخميرة. يتم وضع زيت الزيتون أيضاً ويتم العجن. يتم العجن لحين أن تتماسك العجينة. يتم الحصول على وعاء ثم يتم دهنه بالزيت ويتم وضع العجينة فيه. القيام بوضع غطاء من قطعة القماش ويتم تركه في مكان دافئ لحين أن يتضاعف حجم العجينة وذلك يمكن أن يأخذ وقت يصل إلى ساعة. يتم فرد العجينة على طاولة ويتم ترقيقها.

أربعة ملاعق كبيرة من لبن الزبادي.

بيضتان.

كأس إلا ربع من الزيت النباتي.

كأسان من المياه الدافئة.

ستة كؤوس من الدقيق الأبيض.

ستة ملاعق كبيرة من الحليب.

رشة من الملح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان من الخميرة.

خلط المكونات الجافة مع بعضها البعض ثم خلط المكونات السائلة أيضاً. ثم خلط المكونات السائلة مع الجافة ويتم عجنهم جيداً باليد ثم يتم ترك العجينة لحين أن تتخمر لمدة نصف ساعة. يتم نقل العجينة إلى الصينية ثم يتم وضع عليها مقادير البيتزا التي تكون وفقاً لاختياركم. ثم يتم وضعها في الفرن ويتم تقديمها وبالهناء عليكم.

مقادير تحضير عجينة البيتزا باللبن:طريقة التحضير:مقادير ومكونات عجينة البيتزا بالزبادي:

تعد عجينة البيتزا الهشة من أسهل أنواع العجين التي يمكن عملها في المنزل بأقل أمكانيات وأقل مكونات: