علاج الشيخوخة بأقنعة طبيعية في المنزل

علاج الشيخوخة بأقنعة طبيعية هو الحل الأمثل يمكنك القيام به في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، واتباع روتين العناية بالبشرة، وذلك دون التسبب بأي أعراض جانبية حيث يمكنك تغذية البشرة وإمدادها بما تحتاجه من عناصر الكولاجين والمرطبات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة، التخلص من البقع الداكنة، والتخلص من علامات الشيخوخة والخطوط الدقيقة في الوجه، وفي التالي أفضل أقنعة طبيعية لعلاج الشيخوخة، يمكنك إعدادها بنفسك في المنزل بمكونات طبيعية متوفرة وبتكلفة بسيطة ونتيجة مضمونة.

علاج الشيخوخة بأقنعة طبيعية

تتكون أغلب أقنعة شد البشرة وعلاج علامات التقدم في السن على المواد الطبيعية الغنية بالكولاجين والفيتامين والمعادن، التي تمنح الجلد النضارة والمرونة، مما يخفف من حدة أثار الشيخوخة وعلامات تمدد الجلد، ومن أفضل الأقنعة:

3 ملاعق خميرة فورية

2 ملعقة حليب دافئ

ملعقة زيت زيتون

ملعقة عسل نحل

امزجي المكونات معًا لتتجانس جيدًا، ووزعيها على الوجه لمدة 20 دقيقة، ومن ثم يُغسل بالماء الدافئ.

بياض بيضة واحدة

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة زيت لوز

يقلب الخليط جيدًا، ويوضع على الوجه والرقبة واليدين لمدة 30 دقيقة، بعدها قومي بغسل القناع بالماء الفاتر.

نصف ثمرة موز

ملعقة حليب

ملعقة زيت لوز

ملعقة زيت زيتون

ملعقة عسل نحل

يضرب الخليط ويوضع على الوجه والرقبة واليدين لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

عصير حبات من العنب الأحمر الداكن

ملعقة زيت زيتون

ملعقة زيت لوز

يقلب جيدًا ويوضع على الوجه ومنطقة ما حول العين والرقبة واليدين لمدة 30 دقيقة، وبعدها يشطف بماء فاتر.

ربع ملعقة صغيرة قهوة

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة مرطب بشرة

يمزج الخليط ويوضع على البشرة، ثم يشطف بالماء الفاتر.

بياض بيضة

ثمرة خيار مبشورة

ملعقة كبيرة عصير ليمون

يمزج ويصفى ويوضع على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر.

مقدار من دقيق الشوفان

مقدار من العسل

يقلب ويوضع على الوجه لمدة ربع ساعة يشطف بالماء الفاتر.

ظهور التجاعيد على الجبين

ضعف إنتاج الكولاجين للبشرة

ظهور الهالات السوداء

شحوب أو بهتان البشرة

التقدم في العمر

التعرض الدائم للشمس

السمنة وانخفاض الوزن

العبوس وكثرة التفكير

سن اليأس وعدم انتظام الدورة الشهرية

عدم أخذ قسط وافي من النوم

تعرض الجسم للجفاف

ضعف أطراف الجسم

ضعف الشعر وتساقطه

ممارسة الرياضة بشكل منتظم لوقت محدد كل يوم.

اتباع نظام غذائي صحي

النوم الكافي المتواصل

تناول قدر كافي من الماء

الابتعاد عن الأغذية السريعة

الابتعاد عن المنبهات

تناول الأطعمة التي تقلل من ظهور التجاعيد مثل سمك السالمون، مرقة عظام البقر، الخضراوات الورقية، الفاكهة الحمراء، الافوكادو، الثوم، البيض، الجزر، الكيوي والحليب ومنتجات الألبان.

تناول العصائر التي تؤخر ظهور علامات الشيخوخة مثل الموز بالحليب، التفاح، الجزر، البطيخ، النعناع، الكركم والشاي الأخضر.

تدليك البشرة بالزيوت الطبيعية المقاومة للتجاعيد مثل زيت جوز الهند، زيت اكليل الجبل، زيت الخردل وزيت اللوز.

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