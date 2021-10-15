كيكة الرواني الهشة واللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة

تتميز كيكة الرواني بطعمها الشهي واللذيذ، وتعتبر من أنواع الكيك السهل والبسيط والغير مكلف، وتعد هذه الكيكة من الحلويات التي يكثر إعدادها في شهر رمضان الكريم، كما أنها مميزة جداً وذات طعم محبب لدى الجميع، ومكوناتها مفيدة ومغذية جداً، فهي تحتوي في مكوناتها على جوز الهند، الذي يعد مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية الهامة، وأيضا البيض الذى يعد مصدر جيد للكالسيوم المهم لصحة العظام، والزبادي الذي يقوي جهاز المناعة ويعالج مشكلات الجهاز الهضمي، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كيكة الروانى الهشة واللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات كيكة الرواني

يتم تحضير كيكة الرواني بمكونات مغذية ومفيدة للجسم، وهى كما يلي:- 1 كوب دقيق.

1 كوب سميد سادة.

نصف كوب جوز هند مبشور.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زيت.

ربع كوب سمن.

ملعقة كبيرة خل

أربع بيضات.

كوب من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات الشربات 2 كوب ماء.

1 كوب سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير طريقة تحضير كيكة الرواني سهلة وبسيطة وتتم بالخطوات الآتية:- نضع السكر والماء على النار، ويترك دون تقليب وعند الغليان نضع عصير الليمون ويترك لمدة ١٠ دقائق فقط، بعد ذلك نطفئ النار ونضيف إليه الفانيليا ويترك جانباً. نقوم بخلط المكونات الجافة في طبق عميق وهى الدقيق، والسميد، وجوز الهند، والبيكنج بودر ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بخفق البيض والفانيليا جيداً، ثم نضع السكر ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر. ثم نضع الزبادي مع استمرار الخفق، ثم نضع السمن والزيت والخل ونخفق حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي. بعد ذلك نقوم بوضع المكونات الجافة علي خليط الكيك بالتدريج، ونخفق علي سرعة متوسطة حتي يتجانس الخليط. ثم نضع خليط الكيك في صينية مقاس ٢٦ مدهونة بالسمن أو الزبدة ومبطنة برشة دقيق. ندخلها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة حتى تمام النضج. ثم تسقي بالشربات البارد ويرش على الوجه جوز الهند وتقدم بألف صحة وعافية. نصائح للحصول على كيك ناجح تسخين الفرن قبل إعداد الكيك على درجة 180.

يجب أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة، وليست باردة ولا ساخنة.

إضافة الخل أثناء خفق البيض يقضى على رائحة البيض، ويساعد على ارتفاع الكيك.

يجب تجنب فتح الفرن أثناء أول نصف ساعة من الخبز.

يجب نخل الدقيق للتخلص من الشوائب. الوسوم

تتميز كيكة الرواني بطعمها الشهي واللذيذ، وتعتبر من أنواع الكيك السهل والبسيط والغير مكلف، وتعد هذه الكيكة من الحلويات التي يكثر إعدادها في شهر رمضان الكريم، كما أنها مميزة جداً وذات طعم محبب لدى الجميع، ومكوناتها مفيدة ومغذية جداً، فهي تحتوي في مكوناتها على جوز الهند، الذي يعد مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية الهامة، وأيضا البيض الذى يعد مصدر جيد للكالسيوم المهم لصحة العظام، والزبادي الذي يقوي جهاز المناعة ويعالج مشكلات الجهاز الهضمي، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كيكة الروانى الهشة واللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات كيكة الرواني

يتم تحضير كيكة الرواني بمكونات مغذية ومفيدة للجسم، وهى كما يلي:- 1 كوب دقيق.

1 كوب سميد سادة.

نصف كوب جوز هند مبشور.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زيت.

ربع كوب سمن.

ملعقة كبيرة خل

أربع بيضات.

كوب من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا. مكونات الشربات 2 كوب ماء.

1 كوب سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير طريقة تحضير كيكة الرواني سهلة وبسيطة وتتم بالخطوات الآتية:- نضع السكر والماء على النار، ويترك دون تقليب وعند الغليان نضع عصير الليمون ويترك لمدة ١٠ دقائق فقط، بعد ذلك نطفئ النار ونضيف إليه الفانيليا ويترك جانباً. نقوم بخلط المكونات الجافة في طبق عميق وهى الدقيق، والسميد، وجوز الهند، والبيكنج بودر ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بخفق البيض والفانيليا جيداً، ثم نضع السكر ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر. ثم نضع الزبادي مع استمرار الخفق، ثم نضع السمن والزيت والخل ونخفق حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي. بعد ذلك نقوم بوضع المكونات الجافة علي خليط الكيك بالتدريج، ونخفق علي سرعة متوسطة حتي يتجانس الخليط. ثم نضع خليط الكيك في صينية مقاس ٢٦ مدهونة بالسمن أو الزبدة ومبطنة برشة دقيق. ندخلها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة حتى تمام النضج. ثم تسقي بالشربات البارد ويرش على الوجه جوز الهند وتقدم بألف صحة وعافية. نصائح للحصول على كيك ناجح تسخين الفرن قبل إعداد الكيك على درجة 180.

يجب أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة، وليست باردة ولا ساخنة.

إضافة الخل أثناء خفق البيض يقضى على رائحة البيض، ويساعد على ارتفاع الكيك.

يجب تجنب فتح الفرن أثناء أول نصف ساعة من الخبز.

يجب نخل الدقيق للتخلص من الشوائب.

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