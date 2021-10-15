لن تتخيلي ماذا سوف يحدث لجسمك بملعقتين من الفازلين لتبيض الجسم، تعاني الكثير من السيدات من تغير في لون البشرة في بعض المناطق بداخل الجسم الأمر الذي قد يسبب بعض المشاكل في المظهر مما يوثر علي النفسية الخاصة بالنساء، ولكن لحل هذه المشكلة تعاني الكثير من السيدات من أن المنتجات التي تستخدم بخصوص تبيض الأماكن الغامقة في الجسم، معظم هذا المستحضرات غالية الثمن جدا جدا وغير متوافرة لان معظمها تكون ماركات عالمية، ولان الطب البديل أو طب الأعشاب هو الموجة السائدة الآن في عالم التجميل، تم البحث عن بديل متوفر رخيص الثمن وأيضا فعال في أزاله أي سواد موجود في بعض مناطق الجسم وتوحيد لون البشرة وجعلها ناعمه ونضرة. استخدامات لكريم الفازلين لتفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة: استخدامات لكريم الفازلين لتفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة: سوف نتناول في البداية كيفية تحضير كريم الفازلين بالنشا في المنزل بمكونات بسيطه جدا وسهلة. المكونات: معلقتين من الفازلين ويفضل أن تكون كبيرة.

القليل من ماء الورد.

ملعقتين من النشا.

عصير ليمون تقريبا ربع كوب.

القليل من زيت الزيتون.

ملعقه واحدة من زيت الصبار أو من هلام الصبار. طريقة التحضير: أولا أحضار أناء عميق لوضع المكونات فيه.

نقوم بوضع هلام الصبار مع الفازلين ثم نقوم بالتقليب الجيد حتي تمام التجانس.

نضع بعض ذلك ماء الورد مع التقليب المستمر.

ثم نضع كل من النشا وعصير الليمون مع زيت الزيتون والتقليب الجيد حتي يتجانس الخليط جيدا.

ثم نقوم بإحضار عبوه نظيفة لها غطاء محكم ونضع فيه الخليط.

ونقوم باستخدام الخليط علي الجسم مع مراعاة الترطيب الجيد للبشرة وعند الانتهاء من استخدام الكريم نحتفظ به في الثلاجة عند الاستخدام نخرجه من الثلاجة قلبها بنص ساعة علي الأقل. المكونات: الوسوم

لن تتخيلي ماذا سوف يحدث لجسمك بملعقتين من الفازلين لتبيض الجسم، تعاني الكثير من السيدات من تغير في لون البشرة في بعض المناطق بداخل الجسم الأمر الذي قد يسبب بعض المشاكل في المظهر مما يوثر علي النفسية الخاصة بالنساء، ولكن لحل هذه المشكلة تعاني الكثير من السيدات من أن المنتجات التي تستخدم بخصوص تبيض الأماكن الغامقة في الجسم، معظم هذا المستحضرات غالية الثمن جدا جدا وغير متوافرة لان معظمها تكون ماركات عالمية، ولان الطب البديل أو طب الأعشاب هو الموجة السائدة الآن في عالم التجميل، تم البحث عن بديل متوفر رخيص الثمن وأيضا فعال في أزاله أي سواد موجود في بعض مناطق الجسم وتوحيد لون البشرة وجعلها ناعمه ونضرة. استخدامات لكريم الفازلين لتفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة: استخدامات لكريم الفازلين لتفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة: سوف نتناول في البداية كيفية تحضير كريم الفازلين بالنشا في المنزل بمكونات بسيطه جدا وسهلة. المكونات: معلقتين من الفازلين ويفضل أن تكون كبيرة.

القليل من ماء الورد.

ملعقتين من النشا.

عصير ليمون تقريبا ربع كوب.

القليل من زيت الزيتون.

ملعقه واحدة من زيت الصبار أو من هلام الصبار. طريقة التحضير: أولا أحضار أناء عميق لوضع المكونات فيه.

نقوم بوضع هلام الصبار مع الفازلين ثم نقوم بالتقليب الجيد حتي تمام التجانس.

نضع بعض ذلك ماء الورد مع التقليب المستمر.

ثم نضع كل من النشا وعصير الليمون مع زيت الزيتون والتقليب الجيد حتي يتجانس الخليط جيدا.

ثم نقوم بإحضار عبوه نظيفة لها غطاء محكم ونضع فيه الخليط.

ونقوم باستخدام الخليط علي الجسم مع مراعاة الترطيب الجيد للبشرة وعند الانتهاء من استخدام الكريم نحتفظ به في الثلاجة عند الاستخدام نخرجه من الثلاجة قلبها بنص ساعة علي الأقل. المكونات:

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