لو بتدوري على وصفة حلويات سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة ، تابعي معانا السطور الجايه واتعرفي على طريقة عمل الدوناتس الياباني المقلي (ساتا انداجي) ، من الحلويات الشعبية المشهورة في اليابان ، تعالوا نشوف الوصفة مع بعض بالخطوات والفيديو.

طريقة عمل الدوناتس الياباني المقلي:

المكونات:

– 1 بيضة.

– 1/3 كوباية سكر بني او ابيض.

– 1 معلقة كبيرة زيت نباتي.

– 1 كوباية دقيق.

– ½ معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– 1 معلقة كبيرة زيت نباتي لتشكيل العجينة.

– 3 كوبايات زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير:

1- في طبق كبير ، اخفقي البيض والسكر مع بعض كويس لحد ما السكر يدوب تماما.

2- ضيفي 1 معلقة كبيرة زيت نباتي وقلبيهم مع بعض.

3- انخلي الدقيق والبيكنج بودر في خليط البيض والسكر والزيت ، وقلبي كل المكونات مع بعض لحد ما تتكون عندك عجينة قوامها انعم شوية من عجينة البسكويت.

4- ادهني ايدك زيت وخدي حوالي معلقة كبيرة من العجينة لكل دونات وشكلي الخليط على شكل كرات بحجم كرات البينج بونج.

5- حطي الزيت في طاسة عميقة على درجة حرارة 300 – 320 درجة مئوية على نار متوسطة منخفضة.

6- اقلي وحدات الدوناتس في الزيت لمدة حوالي 7 – 8 دقايق.

7- لما كرات الدوناتش تبدأ تشقق ولونها يتحول لبني دهبي ، طلعيها من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزيادة.

8- وكده الدوناتس يبقى جاهز للتقديم.

الطريقة بالفيديو:

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