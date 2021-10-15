دجاج مشوي بالفرن على طريقة الحاتي

الدجاج المشوي ، الوجبة المفضلة لدي الجميع سواء الكبار أو الصغار. ويمكن أن تقدم في كافة الأوقات، فهي خفيفة وشهية ومغذية. ودائما ما يبحث الكثيرون عن نكهة الشواء الخاصة بالدجاج والتي تعطي طعم ورائحة مميزة وشهية. لذا يحب الكثيرون شراء الدجاج المشوي من الخارج للحصول على ذلك الطعم والرائحة والشكل أيضا.واليوم جمعنا لككم أفضل تتبيلة شوي، يمكن استخدامها لشواء الدجاج بالمنزل. بطريقة بسيطة للغاية لا تحتاج للكثير من الجهد ، لكن تعطي نتيجة مذهلة. وهي إحدى وصفات الشيف العربية الرائعة ، منال العالم. والتي دائما ما تتميز وصفاتها بمذاق مختلف للغاية وطعم قوي. يمكنكم وضع إي إضافة تفضلونها على الوصفة الخاصة بشوي الدجاج. ولكن تأكدن من أنها لا تؤثر على الطعم بشكل قوي، حتى لا يختلف المذاق.

دجاج مشوي بالفرن على طريقة منال العالم

بالطبع مع الدجاج سنحتاج للقليل من التوابل والبهارات الخاصة بتتبيلة الدجاج. وهي متواجدة بالكثير من المنازل ، ويمكنكم أيضا الحصول عليها من السوبر ماركت بمنتهي السهولة. ولعمل وصفة الدجاج المشوي نحتاج إلى:

دجاجة كاملة

ربع كوب من الخردل ( المسترده)

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس

معلقة صغيرة من بهارات المشاوي

ملعقة كبيرة من البابريكا

ملعقة كبيرة من البصل البودر

معلقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية

ملح بحسب الرغب ويفضل ألا يزيد عن ملعقة صغيرة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع كوب من الزبدة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

عود من القرفة

أربع قطع من أوراق الغار

عود من الروز ماري

طريقة شوي الدجاج بالفرن

أولا يجب أن نقوم بغسل الدجاجة بالكامل، ونقعها بمحلول النقع المكون من الماء والملح والسكر لمدة ساعة. بعد الغسل نقوم بتجهيز التتبيلة. حيث نقوم بخلط، الخردل مع الثوم والبابريكا والبصل البودر، بالإضافة إلى بهارات المشاوي والأعشاب الإيطالية والزبدة وزيت الزيتون.نوم بخلط التتبيلة جيدا بوعاء للحصول على خليط متجانس، وبعدها نقوم بدعك الخليط بالدجاج جيدا من الداخل والخارج.نقوم بوضع القرفة والروز ماري وورق الغار داخل الدجاجة، وباستخدام مشواه نقوم بتسخينها جيدا ثم نعطى للدجاجة صدمة من كافة النواحي. بعدها نضعها في صينية مغطاه بالفويل في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.