طريقة عمل كيكة الكاروهات اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة بكل بيت

كيكة الكاروهات ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الكاروهات.

مكونات كيكة الكاروهات

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة ورخيصة الثمن وكذلك متوفرة عند أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

كوبين من الدقيق.

بيضتين.

نصف كوب من السكر.

ثلثين معلقة كبيرة من محسن الكيك أو شيف كيك.

وثلثين معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ثلثين كوب من الحليب.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الزيت مخلوطة مع مكعبين من الزبدة.

ثلثي ملعقة كبيرة من الخل.

عصير نصف ثمرة ليمون.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الكاروهات وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط البيض والسكر وعصي الليمون في الخلاط.

وبعدما يتم خلطهم جيدا نضيف إليهم الزيت والزبدة والفانيليا السائلة ونخلطهم مرة أخرى مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الملح ومحسن الكيك إلي الدقيق ونقلبهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم بعد ذلك نضيف خليط البيض الذي قمنا بخلطه مع بقية المكونات ونصبه على الدقيق ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب والخل علي الكيكة ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بخلط نصف كمية الكيك مع الكاكاو الخام.

بعد ذلك نقوم بدهن صينية بالسمن وبواسطة المغرفة نقوم بوضع البعض من الكيكة المخلوطة بالكاكاو ثم البعض من الكيكة العادية حتي ننتهي من جميع كمية الكيك.

ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.

وبعدما تنتهي المدة نقوم بتهدئة النار ونقوم بتشغيل شواية الفرن حتي يتحمر وجه الكيكة.

ثم نقوم بإخراج الكيكة ونتركها جانبا حتي تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

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