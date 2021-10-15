الفطائر التركية الهشة القطينة باللحمة المفرومة طعمها تحفة لازم تعمليها

الفطائر التركية الهشة القطينة باللحمة المفرومة،تعتبر المعجنات من أكثر الأكلات المحببة لدي الكثير من الناس كما إنها تتميز بسهوله تحضيرها وهي التى قد تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات لوجبة الإفطار أو العشاء فبالرغم من أن مكوناتها بسيطة إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت وخفتها على المعدة حتى أنها لا تناسب وجبة الغذاء. الفطائر التركية الهشة القطينة الفطائر التركية الهشة القطينة طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة هي فقط لها أسرار وتكنيكات معينة يجب الالتزام بها. مكونات عجينة الفطائر التركية كوبين ونصف كوب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية كبيرة.

3/1 كوب من الزيت.

ملعقتين سكر كبيرة.

ملعقة بكينج باودر صغيرة.

ذرة ملح. مكونات عجينة الفطائر التركية مكونات حشو الفطائر التركية نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة مفرومة كبيرة.

نصف ثمرة فلفل أحمر تقطع على شكل مكعبات صغيرة.

نصف ثمرة فلفل أصفر تقطع على شكل مكعبات صغيرة.

ثمرة من الفلفل الأخضر تقطع على شكل مكعبات صغيرة.

جزرة مبشورة حجمها متوسط.

3 ملاعق زيت كبيرة.

3 ملاعق بقدونس مفروم كبيرة.

ملعقتين صلصة طماطم كبيرة.

ملعقة بابريكا صغيرة.

نصف ملعقة زنجبيل صغيرة.

نصف ملعقة كمون صغيرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. مكونات حشو الفطائر التركية طريقة تحضير الفطائر التركية يوضع إناء به ملعقة زيت على نار متوسطة، يضاف الفلفل بجميع ألوانه الأخضر والأحمر والأصفر ويقلب لمدة 3 دقائق.

يضاف البصل ويقلب الخليط جيدًا حتى يذبل، تضاف اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون ويقلب إلى أن يصبح لون اللحمة بني.

يضاف الجزر ثم صلصة الطماطم ثم يقلب الحشو جيدًا ويترك إلى أن تنضج اللحمة.

تترك اللحمة جانبًا بعد إضافة البقدونس لها.

توضع الخميرة مع السكر وكوب وربع من الماء في إناء ويقلب المزيج جيدًا ثم يترك في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.

يوضع الدقيق مع الزبادي والملح والزيت والبكينج باودر ويعجن الخليط جيدًا ثم يضاف خليط الخميرة.

يضاف كوب وربع كوب من الماء بشكل تدريجي إلى أن تصبح العجينة متماسكة وطرية.

متماسكة وطرية. يغطى العجين بكيس بلاستيك ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة بعدها يفرد العجين باستخدام النشابة على سطح مرشوش بالدقيق إلى أن يصبح سمك العجينة 2 مللي.

تقطع العجين باستخدام قواطع البسكوت بأي شكل ترغبين فيه سواء كان مثلثًا أو مربعًا أو دائريًا.

ترص قطع العجين في صينية وتغطى وتترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

يوزع الحشو على نصف قطع العجين بينما يوضع النصف الآخر على القطع التي وزع الحشو عليها وتغلق جيدًا باستخدام شوكة لعمل شكل جمالي في قطعة الفطير.

بينما يوضع النصف الآخر على القطع التي وزع الحشو عليها وتغلق جيدًا باستخدام شوكة لعمل شكل جمالي في قطعة الفطير. يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

يوضع ورق زبدة في قاع صينية الفرن ثم يرص عليها قطع الفطير ويدهن وجه الصينية بصفار البيضة.

يتم عمل شقوق باستعمال خلة أسنان لخروج الهواء من العجين ثم توضع في الفرن لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة. طريقة تحضير الفطائر التركية الوسوم

الفطائر التركية الهشة القطينة باللحمة المفرومة،تعتبر المعجنات من أكثر الأكلات المحببة لدي الكثير من الناس كما إنها تتميز بسهوله تحضيرها وهي التى قد تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات لوجبة الإفطار أو العشاء فبالرغم من أن مكوناتها بسيطة إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت وخفتها على المعدة حتى أنها لا تناسب وجبة الغذاء. الفطائر التركية الهشة القطينة الفطائر التركية الهشة القطينة طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة هي فقط لها أسرار وتكنيكات معينة يجب الالتزام بها. مكونات عجينة الفطائر التركية كوبين ونصف كوب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية كبيرة.

3/1 كوب من الزيت.

ملعقتين سكر كبيرة.

ملعقة بكينج باودر صغيرة.

ذرة ملح. مكونات عجينة الفطائر التركية مكونات حشو الفطائر التركية نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة مفرومة كبيرة.

نصف ثمرة فلفل أحمر تقطع على شكل مكعبات صغيرة.

نصف ثمرة فلفل أصفر تقطع على شكل مكعبات صغيرة.

ثمرة من الفلفل الأخضر تقطع على شكل مكعبات صغيرة.

جزرة مبشورة حجمها متوسط.

3 ملاعق زيت كبيرة.

3 ملاعق بقدونس مفروم كبيرة.

ملعقتين صلصة طماطم كبيرة.

ملعقة بابريكا صغيرة.

نصف ملعقة زنجبيل صغيرة.

نصف ملعقة كمون صغيرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. مكونات حشو الفطائر التركية طريقة تحضير الفطائر التركية يوضع إناء به ملعقة زيت على نار متوسطة، يضاف الفلفل بجميع ألوانه الأخضر والأحمر والأصفر ويقلب لمدة 3 دقائق.

يضاف البصل ويقلب الخليط جيدًا حتى يذبل، تضاف اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون ويقلب إلى أن يصبح لون اللحمة بني.

يضاف الجزر ثم صلصة الطماطم ثم يقلب الحشو جيدًا ويترك إلى أن تنضج اللحمة.

تترك اللحمة جانبًا بعد إضافة البقدونس لها.

توضع الخميرة مع السكر وكوب وربع من الماء في إناء ويقلب المزيج جيدًا ثم يترك في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.

يوضع الدقيق مع الزبادي والملح والزيت والبكينج باودر ويعجن الخليط جيدًا ثم يضاف خليط الخميرة.

يضاف كوب وربع كوب من الماء بشكل تدريجي إلى أن تصبح العجينة متماسكة وطرية.

متماسكة وطرية. يغطى العجين بكيس بلاستيك ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة بعدها يفرد العجين باستخدام النشابة على سطح مرشوش بالدقيق إلى أن يصبح سمك العجينة 2 مللي.

تقطع العجين باستخدام قواطع البسكوت بأي شكل ترغبين فيه سواء كان مثلثًا أو مربعًا أو دائريًا.

ترص قطع العجين في صينية وتغطى وتترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

يوزع الحشو على نصف قطع العجين بينما يوضع النصف الآخر على القطع التي وزع الحشو عليها وتغلق جيدًا باستخدام شوكة لعمل شكل جمالي في قطعة الفطير.

بينما يوضع النصف الآخر على القطع التي وزع الحشو عليها وتغلق جيدًا باستخدام شوكة لعمل شكل جمالي في قطعة الفطير. يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

يوضع ورق زبدة في قاع صينية الفرن ثم يرص عليها قطع الفطير ويدهن وجه الصينية بصفار البيضة.

يتم عمل شقوق باستعمال خلة أسنان لخروج الهواء من العجين ثم توضع في الفرن لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة. طريقة تحضير الفطائر التركية

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