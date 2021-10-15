أفضل مزيل عرق سريع من داخل المنزل وبطريقة سهلة جداً

أفضل مزيل عرق سريع للتخلص من رائحة العرق في اق من ثواني بفضل الله ومن مكونات طبيعية وغير ضارة او كيماوية وتساعد في تفتيح الابطين بشكل كبير جدا ويعطي الجسم رائحة جميلة جدا ويمكن استخدامه للرجال والنساء ايضا ويعمل بشكل كبير علي منع الاحراجات بسبب رائحة العرق الكريهة واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل مزيل عرق سريع لتخلص من رائحة العرق نهائيا بمكونات طبيعية2021.

مكونات عمل أفضل مزيل عرق سريع لتخلص من رائحة العرق

سوف نتعرف هلي المكونات الطبيعية لعمله حتى يساعد في التخلص مم رائحة العرق الكريهة في اسرع وقت وهي كما يلي:-

معلقة من خل التفاح.

معلقتين من ماء الورد.

معلقة من زيت الجلسرين.

معلقة من زيت الليمون.

معلقتين من زيت الورد.

معلقة صغيرة من زيت شجر الشاي.

ثلاث نقط من فتامين E.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اسهل طريقة لتحضيره بخطوات سهلة جدا وسوف نقضي علي رائحة العرق نهائيا وهي كالتالي:-

نحضر زجاجة فارغة ثم نقوم بوضع خل التفاح وزيت الورد وماء الورد وزيت الليمون وفتامينE وزيت شجر الشاي وزيت الجلسرين ونقلبهم جدا. ثم نغلق الزجاجة بعد التقليب الجيد ثم نحتفظ بها في الثلاجة وتكفي لمدة 5 ايام وتساعد في التبيض ايضا بشكل كبير جدا. ونستخدمها بعد الاستحمام مباشرة وعند الخروج من المنزل وسوف تلاحظين الفرق عن اي مزيل اخر.

مكونات عمل مزيل عرق سريع في المنزل بخطوات بسيطة

سوف نقدم لكم مكونات لعمل المزيل الطبيعي دون تكلفة ويساعد في التخلص من اي رائحة في الجسم وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من الشبه المطحونة.

معلقتين من بودرة الاطفال.

ثلاث قطرات من المسك الابيض.

ثلاث قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضر المزيل داخل المنزل دون تعب او تكلفة ويقضي نهائيا علي رائجة العرق وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ثم نقو بوضع الشبه المطحونة ثم نضيف عليها بودرة الاطفال ونضيف ايضا قطرات الزيت والمسك ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس طبيعي. ثم نضع الخليط في علبة محكمة ونغلقها ونضعه في الثلاجة الي حين الاستخدام. ثم نقوم بتنظيف مكان الابطين ونزيل الشعر منهم. يتم دهن الكريم مرة واحده في اليوم فقط وستدوم طوال اليوم.

فوائد مزيل عرق

ومن هنا نتحدث على فوائد مزيل العرق التي لا تعد وهو كالآتي:-