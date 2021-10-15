أفضل الأكلات سريعة وسهلة التحضير للفطور أو العشاء بدون مجهود

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أكلات سريعة وسهلة التحضير تصلح للفطور أو العشاء خفيفة ولذيذة بدون مجهود، تبحث دائماً العديد من الأمهات عن طريقة إعداد وجبات خفيفة وسهلة التحضير.
وخاصةً المرأة العاملة التي لا تجد الوقت الكافي لتحضيرها وذلك لأن وجبة الفطور أو العشاء من الوجبات الرئيسية.
والتي تعمل علي منح الجسم الطاقة والنشاط وما يحتاج إليه من بروتينات مما يقوم بمزاولة الروتين اليومي بكل سهولة.وصفات سهلة وسريعة التحضير للفطور والعشاء بمكونات غير مكلفة
تعد الوصفات السهلة والسريعة التحضير من أكثر الأمور التي تقوم بالبحث عنها الكثير من الأمهات.
وهذا لأن ربة المنزل تحرص علي تقديم وجبات مناسبة لأفراد أسرتها وكذلك تكون صحية حتي لا تتسبب في زيادة الوزن.
ولهذا سوف أقدم لكم أكلات سهلة وسريعة التحضير تصلح الفطور أو العشاء والطعم روعة.وصفة بيتزا التوست
تعد وصفة بيتزا التوست من الأفكار السهلة والسريعة حيث تعتبر وجبة صحية ولذيذة حيث تحتوي علي بروتينات هامة لصحة الجسم.مكونات عمل بيتزا التوست
- شرائح من عيش التوست.
- صلصة طماطم.
- شرائح فلفل ألوان.
- جبنه تركي مبشورة.
- جبنه موتزاريلا.
- زيتون شرائح.
- طماطم مقطعة مكبات.
- القليل من الزيت.
- رشه من الزعتر.
- قومي بوضع القليل من الزيت في مقلاة غير قابلة للالتصاق.
- ثم توضع شرائح التوست ويفرد الصلصة مع رشه من الزعتر.
- وبعد ذلك يوضع الجبن التركي والموتزاريلا.
- يتم إضافة شرائح الطماطم المقطعة والفلفل الألوان والزيتون علي الجبن.
- ثم توضع طبقة أخري من الجبن ونقوم بإدخالها الفرن أسفل الشواية لبضع دقائق.
- عند ذوبان الجبن يتم إخراج بيتزا التوست سهلة وسريعة التحضير وبدون مجهود.
يعتبر الكريب من الأكلات المفضلة لدي الجميع حيث يمتاز بالمذاق اللذيذ كما يمكن إعداده بكل سهولة في المنزل.
وأيضاً يمكن إضافة الحشوات المختلفة سواء حلو أو حاذق حسب الرغبة مما يجعله وجبة متكاملة.مقادير عمل وصفة الكريب
- كوب من الدقيق.
- 1/2 كوب من الحليب السائل.
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة صغيرة من الزيت.
- يتم وضع الحليب والزيت والسكر والبيضة في الخلاط الكهربائي وتضرب المكونات جيداً.
- ثم يضاف الدقيق بالتدريج بعد أن ينخل ويتم التقليب بمضرب سلك حتي تتكون عجينة لينة.
- يتم تسخين المقلاة علي درجة حرارة متوسطة ثم يوضع كمية قليلة من العجينة.
- توزع جيداً علي شكل دائرة ثم تترك لمدة دقيقتين علي كل جانب حتي تنضج.
- يتم وضع الحشوة المفضلة سواء حلو أو حادق وبالهناء والشفاء.
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أكلات سريعة وسهلة التحضير تصلح للفطور أو العشاء خفيفة ولذيذة بدون مجهود، تبحث دائماً العديد من الأمهات عن طريقة إعداد وجبات خفيفة وسهلة التحضير.
وخاصةً المرأة العاملة التي لا تجد الوقت الكافي لتحضيرها وذلك لأن وجبة الفطور أو العشاء من الوجبات الرئيسية.
والتي تعمل علي منح الجسم الطاقة والنشاط وما يحتاج إليه من بروتينات مما يقوم بمزاولة الروتين اليومي بكل سهولة.وصفات سهلة وسريعة التحضير للفطور والعشاء بمكونات غير مكلفة
تعد الوصفات السهلة والسريعة التحضير من أكثر الأمور التي تقوم بالبحث عنها الكثير من الأمهات.
وهذا لأن ربة المنزل تحرص علي تقديم وجبات مناسبة لأفراد أسرتها وكذلك تكون صحية حتي لا تتسبب في زيادة الوزن.
ولهذا سوف أقدم لكم أكلات سهلة وسريعة التحضير تصلح الفطور أو العشاء والطعم روعة.وصفة بيتزا التوست
تعد وصفة بيتزا التوست من الأفكار السهلة والسريعة حيث تعتبر وجبة صحية ولذيذة حيث تحتوي علي بروتينات هامة لصحة الجسم.مكونات عمل بيتزا التوست
- شرائح من عيش التوست.
- صلصة طماطم.
- شرائح فلفل ألوان.
- جبنه تركي مبشورة.
- جبنه موتزاريلا.
- زيتون شرائح.
- طماطم مقطعة مكبات.
- القليل من الزيت.
- رشه من الزعتر.
- قومي بوضع القليل من الزيت في مقلاة غير قابلة للالتصاق.
- ثم توضع شرائح التوست ويفرد الصلصة مع رشه من الزعتر.
- وبعد ذلك يوضع الجبن التركي والموتزاريلا.
- يتم إضافة شرائح الطماطم المقطعة والفلفل الألوان والزيتون علي الجبن.
- ثم توضع طبقة أخري من الجبن ونقوم بإدخالها الفرن أسفل الشواية لبضع دقائق.
- عند ذوبان الجبن يتم إخراج بيتزا التوست سهلة وسريعة التحضير وبدون مجهود.
يعتبر الكريب من الأكلات المفضلة لدي الجميع حيث يمتاز بالمذاق اللذيذ كما يمكن إعداده بكل سهولة في المنزل.
وأيضاً يمكن إضافة الحشوات المختلفة سواء حلو أو حاذق حسب الرغبة مما يجعله وجبة متكاملة.مقادير عمل وصفة الكريب
- كوب من الدقيق.
- 1/2 كوب من الحليب السائل.
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة صغيرة من الزيت.
- يتم وضع الحليب والزيت والسكر والبيضة في الخلاط الكهربائي وتضرب المكونات جيداً.
- ثم يضاف الدقيق بالتدريج بعد أن ينخل ويتم التقليب بمضرب سلك حتي تتكون عجينة لينة.
- يتم تسخين المقلاة علي درجة حرارة متوسطة ثم يوضع كمية قليلة من العجينة.
- توزع جيداً علي شكل دائرة ثم تترك لمدة دقيقتين علي كل جانب حتي تنضج.
- يتم وضع الحشوة المفضلة سواء حلو أو حادق وبالهناء والشفاء.
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