فوائد قشر الرمان السحرية لن تتخيل ماذا تفعل بك وبصحتك

فوائد قشر الرمان على المعدة .. يمكنك الحصول عليها بتناولها. أما قشر الرمان فكتبته- هدى عبد الناصر: الرمان من الفواكه المفضلة لدى البعض لأنه مذاق لذيذ ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان. وكثير من الناس معتادون على إزالة قشر الرمان ، ففائدته لا تقل عن الرمان نفسه ، لأنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، وخاصة المهم لصحة المعدة.

فوائد قشر الرمان

يلعب قشر الرمان دورًا مهمًا في علاج بكتيريا المعدة لاحتوائه على خصائص مضادة لبكتيريا هيليكوباكتر بيلوري ، والتي تنتقل إلى الجهاز الهضمي من خلال تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة أو الاتصال المباشر بلعاب المريض أو برازه. شرب قشور الرمان المنقوعة في الماء بعد الأكل يمكن أن يقلل من فرصة عسر الهضم لأنه يمكن أن يحسن حركة الأمعاء ثبت أن قشر الرمان فعال للغاية في علاج تقلصات المعدة في دراسة أجريت عام 2005 لأنه يحتوي على مادة البوليفينول ، وهي مركبات مضادة للأكسدة يمكنها تهدئة تقلصات الأمعاء وإرخاء عضلات البطن.

فوائد مغلي قشر الرمان

الأشخاص الذين اعتادوا على تناول قشور الرمان أو شرب قشور الرمان لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان القولون ، لأن مركبات البوليفينول الموجودة فيها تحمي خلايا القولون والمستقيم من العدوى عن طريق تثبيط نشاط الجذور الحرة. من الأورام الخبيثة في الجسم. أكدت بعض الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لقشر الرمان يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض قرحة المعدة ، أو في بعض الحالات العلاج الدائم.