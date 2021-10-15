طريقة عمل باكورة هندية أصلية بالبصل والخضار واللبن والمسالا سهلة جربيها

طريقة عمل باكورة هندية ، من المطبخ الهندي الشهير، الذي طالما نقلنا العديد من وصفاته المتميزة بالتوابل والبهارات. وتعد الباكورة من أفضل وأشهر أطباق المطبخ الهندي، ويتم طهيه كثيرًا في الشتاء، وله أكثر من طريقة لطهيه مثل؛ باكورة هندية بالصلصة، أو باكورة هندية بالبصل، أو باكورة هندية بالخضار، أو باكورة هندية بالبطاطس، أو باكورة هندية بالفرن، أو باكورة هندية باللبن. وهو طبق غني بالفتامينات والمعادن المغذية للجسم، وهي وجبة سهلة التحضير، مع البهارات الغنية مثل الكركم والكاري والمسالا، وهي تشبه وجبة الفلافل السورية أو الطعمية المصرية، ومن أشهر أطباق المطبخ الهندي؛ طريقة عمل دجاج تندوري بالفرن، وطريقة عمل مجبوس سمك، وطريقة عمل دجاج مسالا بالزبادي، وكلها طرق سهلة لتحضير وجبة طعام رئيسة شهية. باكورة هندية بالبصل كوب دقيق حمص.

حبة بطاطا حلوة.

كوب من زهور البروكلي (أو القرنبيط) مقطعة إلى قطع صغيرة.

¾ كوب ماء.

حبة بصل أحمر.

حبتان بصل أخضر.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

كوبان من الزيت للقلية.

ملعقة صغيرة جراما مسالا.

مسحوق كاري بمقدار ملعقة صغيرة.

1 ملعقة صغيرة مسحوق كاري باكورة هندية بالصلصة ½ كوب حليب جوز هند كامل الدسم.

⅔ كوب بذور عباد الشمس.

½ ملعقة صغيرة ملح ناعم.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

¼ كوب ماء.

½ كوب كزبرة طازجة. طريقة الباكورة الهندية الأصلية لتحضير الصلصة ضعي كل مكونات صلصة الباكورة في الخلاط الكهربائي، واخفقيهم على سرعة عالية. ثم قطعي البطاطا إلى مكعبات، واسلقيها ثم افرميها حتى تنعم تماما. وبعد ذلك اسلقي القرنبيط وقطعيه إلى قطع صغيرة، وقطعي معه البصل الأحمر والأخضر إلى شرائح صغيرة. وأحضري وعاء واسع وعميق، وضعي به الدقيق والملح والفلفل، مع الجراما مسالا والكاري. وبعدها أضيفي الماء بالتدريج، واخفقي المكونات كلها حتى تنعم. ثم ضعي الخضار المقطع إلى خليط الطحين، وقلبيهم حتى تتجانس كل المكونات. وعقب ذلك سخني الزيت جيدا، ثم اصنعي كرات من المزيج الباكورة الهندية بالخضار، واقليها في الزيت. وبعد أن تتحول الباكورة الهندية الأصلية، إلى اللون الذهبي قومي بتصفيتها من الزيت، وقدميها ساخنة مع المقبلات. باكورة هندية 4 حبات بطاطس صغيرة الحجم.

أربعة حبات بصل صغيرة.

فصان ثوم.

رشة كزبرة مجففة.

ملعقة صغيرة كركم.

رشة فلفل حار.

ملعقة صغيرة كمون.

رشة ملح ناعم. طريقة عمل الباكورة الاماراتية قلبي كل المكونات مع بعضها عقب أن تسلقين البطاطس، وتهرسينها جيدا في وعاء وبه كل المقادير. ثم سخني الزيت جيدا، وشكّلي الباكورة على هيئة كرات واقليها. وارفعيها عن النار وقدميها ساخنة. الوسوم

طريقة عمل باكورة هندية ، من المطبخ الهندي الشهير، الذي طالما نقلنا العديد من وصفاته المتميزة بالتوابل والبهارات. وتعد الباكورة من أفضل وأشهر أطباق المطبخ الهندي، ويتم طهيه كثيرًا في الشتاء، وله أكثر من طريقة لطهيه مثل؛ باكورة هندية بالصلصة، أو باكورة هندية بالبصل، أو باكورة هندية بالخضار، أو باكورة هندية بالبطاطس، أو باكورة هندية بالفرن، أو باكورة هندية باللبن. وهو طبق غني بالفتامينات والمعادن المغذية للجسم، وهي وجبة سهلة التحضير، مع البهارات الغنية مثل الكركم والكاري والمسالا، وهي تشبه وجبة الفلافل السورية أو الطعمية المصرية، ومن أشهر أطباق المطبخ الهندي؛ طريقة عمل دجاج تندوري بالفرن، وطريقة عمل مجبوس سمك، وطريقة عمل دجاج مسالا بالزبادي، وكلها طرق سهلة لتحضير وجبة طعام رئيسة شهية. باكورة هندية بالبصل كوب دقيق حمص.

حبة بطاطا حلوة.

كوب من زهور البروكلي (أو القرنبيط) مقطعة إلى قطع صغيرة.

¾ كوب ماء.

حبة بصل أحمر.

حبتان بصل أخضر.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

كوبان من الزيت للقلية.

ملعقة صغيرة جراما مسالا.

مسحوق كاري بمقدار ملعقة صغيرة.

1 ملعقة صغيرة مسحوق كاري باكورة هندية بالصلصة ½ كوب حليب جوز هند كامل الدسم.

⅔ كوب بذور عباد الشمس.

½ ملعقة صغيرة ملح ناعم.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

¼ كوب ماء.

½ كوب كزبرة طازجة. طريقة الباكورة الهندية الأصلية لتحضير الصلصة ضعي كل مكونات صلصة الباكورة في الخلاط الكهربائي، واخفقيهم على سرعة عالية. ثم قطعي البطاطا إلى مكعبات، واسلقيها ثم افرميها حتى تنعم تماما. وبعد ذلك اسلقي القرنبيط وقطعيه إلى قطع صغيرة، وقطعي معه البصل الأحمر والأخضر إلى شرائح صغيرة. وأحضري وعاء واسع وعميق، وضعي به الدقيق والملح والفلفل، مع الجراما مسالا والكاري. وبعدها أضيفي الماء بالتدريج، واخفقي المكونات كلها حتى تنعم. ثم ضعي الخضار المقطع إلى خليط الطحين، وقلبيهم حتى تتجانس كل المكونات. وعقب ذلك سخني الزيت جيدا، ثم اصنعي كرات من المزيج الباكورة الهندية بالخضار، واقليها في الزيت. وبعد أن تتحول الباكورة الهندية الأصلية، إلى اللون الذهبي قومي بتصفيتها من الزيت، وقدميها ساخنة مع المقبلات. باكورة هندية 4 حبات بطاطس صغيرة الحجم.

أربعة حبات بصل صغيرة.

فصان ثوم.

رشة كزبرة مجففة.

ملعقة صغيرة كركم.

رشة فلفل حار.

ملعقة صغيرة كمون.

رشة ملح ناعم. طريقة عمل الباكورة الاماراتية قلبي كل المكونات مع بعضها عقب أن تسلقين البطاطس، وتهرسينها جيدا في وعاء وبه كل المقادير. ثم سخني الزيت جيدا، وشكّلي الباكورة على هيئة كرات واقليها. وارفعيها عن النار وقدميها ساخنة.

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